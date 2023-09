Najlepsze TERAZ lokaty na rynku. Najwyższe oprocentowanie na lokatach

Kolejka po oszczędności klientów i kuszenie stawką w wysokości min. 8 proc. rocznie to już pieśń przeszłości. Na rynku znajduje się tylko jeden bank, który proponuje taką stawkę i to na małą kwotę maksymalną. Co najmniej 7 proc. rocznie da natomiast zarobić już tylko dziewięć banków.

fot. Master1305 / / Shutterstock

Tym razem pod lupę wzięliśmy wszystkie lokaty na rynku i wybraliśmy absolutną czołówkę, czyli propozycje z najwyższymi stawkami. Ranking obejmuje oferty z oprocentowaniem nie niższym niż 7 proc. w skali roku. W przypadku tego zestawienia okres i ograniczenia kwotowe mają wyłącznie funkcję informacyjną. W przeciwieństwie do standardowych rankingów lokat Bankier.pl w tabeli może pojawić się więcej propozycji od jednego banku.

Najlepsze lokaty bankowe

Najwyżej oprocentowane lokaty na rynku – wrzesień 2023 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Okres Szczegóły 1. Bank Nowy NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT 8,60% 1M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 10 tys. zł, maks. 1 lokata] 2. VeloBank Lokata Mobilna na Start 7,90% 2M Dla nowych klientów, którzy wyrażą zgody marketingowe [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] 3. BFF Banking Group Promocyjna Lokata Facto 7,50% 3M/6M Dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy złożyli zlecenie przekazania zgromadzonych środków na rachunek zewnętrzny, a następnie wycofali to zlecenie [do 12 mln zł] 4. Inbank Lokata na Start 7,25% 3M Dla nowych klientów [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] 5. Nest Bank Nest Lokata Witaj 7,10% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, zapewnią wpływ wynagrodzenia na ROR (min. 2000 zł/m-c) i będą dokonywali min. 3 transakcji na miesiąc. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych [do 25 tys. zł, maks. 1 lokata] 6. Bank Millennium Lokata „Lubię to Polecam” 7,00% 3M Dla posiadaczy konta, którzy: a) skutecznie polecą wskazany ROR znajomemu, który wypełni dodatkowe warunki lub b) są nowymi klientami, a ROR otworzą z polecenia oraz spełnią dodatkowe warunki. Warunki, o których mowa to wyrażenie zgód marketingowych, zrealizowanie płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę 360 zł w ciągu 30 dni od otwarcia konta [do 25 tys. zł] Bank Pekao Lokata z Żubrem 7,00% 3M Dla posiadaczy konta, którzy wypełnią aktualny kwestionariusz preferencji potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności, a także wyrażą zgody marketingowe [do 30 tys. zł, maks. 1 lokata] BFF Banking Group Lokata Facto 7,00% 3M/6M/ 9M/12M Dla posiadaczy rachunku depozytowego [do 12 mln zł] Citi Handlowy Twoja Lokata 7,00% 3M Dla posiadaczy konta osobistego [do 20 tys. zł] Toyota Bank Lokata Plus 7,00% 3M Dla posiadaczy konta osobistego [do 40 tys. zł] Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 13 września 2023 r.

Bank Nowy mimo obniżek utrzymuje wysoką stawkę na swoim najlepszym depozycie – lokacie NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT. Na 8,60 proc. w skali roku mogą liczyć osoby, które są nowymi klientami i otworzą rachunek depozytowy. Lokata jest tylko na jeden okres – 1 miesiąc i można na nią przekazać do 10 000 zł.

7,90 proc. rocznie zajmuje kolejny depozyt na krótki termin. Mowa o Lokacie Mobilnej na Start od VeloBanku. Ta propozycja na 2 miesiące z limitem wpłaty na poziomie 50 000 zł jest zarezerwowana dla osób, które są nowymi klientami i wyrażą zgody marketingowe. Możną ją otworzyć przez aplikację mobilną.

Podium rankingu topowych ofert zajmuje BFF Banking Group ze swoją promocyjną Lokatą Facto. Można na niej zyskać 7,50 proc. rocznie, jeśli poza posiadaniem rachunku depozytowego spełni się specyficzny warunek – należy złożyć zlecenie przekazania zgromadzonych środków na rachunek zewnętrzny, a następnie je wycofać. Lokata jest dostępna na 3 miesiące oraz na 6 miesięcy. Można na nią wpłacić do 12 000 000 zł. Środki wpłacone do BFF Banking Group są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów.

Banki tną oprocentowanie

Mimo że nic nie zmieniło się na czele tabeli, to nie można tego samego powiedzieć o kolejnych miejscach w rankingu. Jeszcze przed posiedzeniem RPP banki zaczęły ciąć stawki, co nasiliło się po podjęciu decyzji o mocnej obniżce stóp. Pierwsze spadki zaczęły się pojawiać już dwa dni po posiedzeniu RPP. W tym gronie znalazły się Bank Nowy, neoBank oraz Santander Consumer Bank. Kilka dni później na taki sam krok zdecydowali się BOŚ Bank, Inbank i VeloBank.