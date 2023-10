Najlepsze TERAZ lokaty bankowe. Lider bez zmian, tak samo jak wysoka stawka

Najwyżej oprocentowane lokaty na rynku to teraz siedem ofert ze stawką nie niższą niż 7 proc. rocznie. Tylko jedna lokata da zarobić ponad 8 proc. w skali roku. W tabeli znalazł się także jeszcze jeden depozyt z oprocentowaniem przekraczającym 7 proc. rocznie. Obie propozycje mają dość niską kwotę maksymalną.

fot. Tattoboo / / Shutterstock

Stawka na rynku – to jedyny wyznacznik, który wpłynął na pozycję poszczególnych lokat w rankingu z najlepszymi lokatami. W tabeli może znaleźć się więcej niż jedna propozycja od danego banku, co jest wyłamaniem tradycyjnego podejścia w rankingach zawierających depozyty na konkretny okres. Dodatkowe informacje ujęte w zestawieniu to warunki stawiane przez bank i kwota maksymalna, którą można przekazać na rachunek depozytu.

Najlepsze lokaty bankowe

Najwyżej oprocentowane lokaty na rynku – październik 2023 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Okres Szczegóły 1. Bank Nowy NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT 8,60% 1M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 10 tys. zł, maks. 1 lokata] 2. Nest Bank Nest Lokata Witaj 7,10% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, zapewnią wpływ wynagrodzenia na ROR (min. 2000 zł/m-c) i będą dokonywali min. 3 transakcje na miesiąc. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych [do 25 tys. zł, maks. 1 lokata] 3. Bank Millennium Lokata „Lubię to Polecam” 7,00% 3M Dla posiadaczy konta, którzy: a) skutecznie polecą wskazany ROR znajomemu, który wypełni dodatkowe warunki lub b) są nowymi klientami, a ROR otworzą z polecenia oraz spełnią dodatkowe warunki. Warunki, o których mowa to wyrażenie zgód marketingowych, zrealizowanie płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę 360 zł w ciągu 30 dni od otwarcia konta [do 25 tys. zł] Bank Pekao Lokata z Żubrem 7,00% 3M Dla posiadaczy konta, którzy wypełnią aktualny kwestionariusz preferencji potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności, a także wyrażą zgody marketingowe [do 30 tys. zł, maks. 1 lokata] Inbank Lokata na Start 7,00% 3M Dla nowych klientów [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] Toyota Bank Lokata Plus 7,00% 3M Dla posiadaczy konta osobistego [do 40 tys. zł] VeloBank Lokata Mobilna na Start 7,00% 2M Dla nowych klientów, którzy wyrażą zgody marketingowe [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] 4. Toyota Bank Lokata Plus 6,80% 6M Dla posiadaczy konta osobistego [do 40 tys. zł] 5. Bank Millennium Lokata Urodzinowa 6,50% 1M Dla posiadaczy konta w banku, dostępna przez 30 dni od dnia urodzin klienta, zakładana przez aplikację mobilną [do 25 tys. zł] Bank Nowy NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY 6,50% 3M Dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy [do 100 tys. zł] Bank Nowy NOWYdepozyt 3M ZYSK 6,50% 3M Dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki [do 1 mln zł] BFF Banking Group Promocyjna Lokata Facto 6,50% 3M/6M Dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy złożyli zlecenie przekazania zgromadzonych środków na rachunek zewnętrzny, a następnie wycofali to zlecenie [do 12 mln zł] Citi Handlowy Promocyjna Lokata 6,50% 3M/6M Dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold w ofercie „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Lokata 6.5”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości min. 450 000 zł [3M – 20 – 100 tys. zł] [6M – 20 – 400 tys. zł] Citi Handlowy Twoja Lokata 6,50% 3M Dla posiadaczy konta osobistego [do 20 tys. zł] PBS w Poznaniu ekstraLOKATA 6,50% 3M Dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy [do 400 tys. zł] Toyota Bank Lokata Standard 6,50% 3M/6M Brak [do 40 tys. zł] Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata 5 Plus 6,50% 12M-60M Brak [od 1 tys. zł] Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 4 października 2023 r.

Niezmiennym liderem zestawienia z najlepszymi lokatami na polskim rynku tj. najwyżej oprocentowanymi ofertami, zostaje Bank Nowy i jego miesięczny NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT. To jedyna oferta na rynku, która jeszcze daje zarobić ponad 8 proc. w skali roku, a dokładnie 8,60 proc. rocznie. Na tę lokatę można wpłacić niewielką kwotę, bo nie więcej niż 10 000 zł. Skorzystają z niej nowi klienci, którzy skuszą się na rachunek depozytowy z oferty banku.

Reklama

Nest Lokata Witaj od Nest Banku to lokata z drugiego miejsca rankingu i jednocześnie jedyna (poza liderem) oferta, która da zarobić ponad 7 proc. rocznie. Dokładne oprocentowanie depozytu wynosi 7,10 proc. rocznie. Taka stawka obejmuje 6-miesięczny wariant lokaty, który jest obwarowany nieco większą liczbą warunków niż dwukrotnie krótszy depozyt. Aby skorzystać z tej oferty, należy być nowym klientem, otworzyć Nest Konto, zapewniać wpływy wynagrodzenia (min. 2000 zł miesięcznie) i wykonywać co najmniej 3 transakcje na miesiąc. Bank również oczekuje, że klient wyrazi zgody marketingowe. Oferta jest jednorazowa i można na niej ulokować do 25 000 zł.

W pierwszej trójce znalazło się pięć ostatnich lokat na 7 proc. w stosunku rocznym. Zaczynając w porządku alfabetycznym, pierwszą z nich jest Lokata „Lubię to Polecam” od Banku Millennium, która jest dostępna po spełnieniu warunków dotyczących programu o tej samej nazwie. Klient może otworzyć kwartalną lokatę, jeśli poleci konto znajomemu lub założy konto z polecenia. Co więcej, polecenie jest uznane za skuteczne, jeśli zaproszony do programu wykona płatności bezgotówkowe na kwotę nie niższą niż 360 zł. Na tę lokatę można wpłacić do 25 000 zł.

Kolejna oferta na taki sam procent to Lokata z Żubrem od Banku Pekao. To oferta promocyjna na 3 miesiące skierowana do osób, które mają konto osobiste w Banku Pekao, wypełnią odpowiedni formularz (kwestionariusz preferencji potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności) oraz wyrażą zgody marketingowe. Kwota maksymalna wpłaty to 30 000 zł. Można założyć jedną lokatę.

Lokata na Start od Inbanku również przyniesie zysk w wysokości 7 proc. w skali roku. To kolejna propozycja na kwartał. Oferta jest skierowana do nowych klientów. Bank nie stosuje innych warunków dodatkowych. Na lokatę można wpłacić do 50 000 zł.

Na 3 miesiące jest również następna oferta z TOP3, czyli Lokata Plus od Toyota Banku. Zainteresowani ofertą muszą być posiadaczami konta w tym banku. Maksymalna kwota pojedynczej lokaty to 40 000 zł.

Pierwszą trójkę zamyka Lokata Mobilna na Start na 2 miesiące od VeloBanku. Oferta jest dostępna dla nowych klientów, którzy wyrażą zgody marketingowe. Wpłata na lokatę nie może przekroczyć 50 000 zł.