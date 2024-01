Najlepsze TERAZ lokaty bankowe. Można zyskać do 7,10 proc. rocznie

Najlepsza stawka dostępna na lokacie spadła już poniżej 8 proc. w skali roku. Aby skorzystać z propozycji zwycięskiego banku, należy założyć konto osobiste i być aktywnym klientem przez kilka miesięcy.

fot. Master1305 / / Shutterstock

Każdego miesiąca wybieramy topowe oferty lokat i prezentujemy je w jednej tabeli. Liczy się wyłącznie stawka procentowa – im wyższe oprocentowanie, tym lepsza pozycja w zestawieniu. W rankingu znalazły się wszystkie propozycje na min. 6 proc. w skali roku. W przeciwieństwie do standardowych rankingów lokat, tutaj dany bank może pojawić się w tabeli więcej niż raz. Tabela zawiera również informacje na temat kwoty maksymalnej, okresu lokaty i dodatkowych warunków.

Najlepsze lokaty bankowe w styczniu

Najwyżej oprocentowane lokaty na rynku – styczeń 2024 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Okres Szczegóły 1. Nest Bank Nest Lokata Witaj ZłÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 7,10% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, zapewnią wpływ wynagrodzenia na ROR (min. 2000 zł/m-c) i będą dokonywali min. 3 transakcje na miesiąc. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych [do 25 tys. zł, maks. 1 lokata] 2. Bank Millennium Lokata „Lubię to Polecam” ZłÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 7,00% 3M Dla posiadaczy konta, którzy: a) skutecznie polecą wskazany ROR znajomemu, który wypełni dodatkowe warunki lub b) są nowymi klientami, a ROR otworzą z polecenia oraz spełnią dodatkowe warunki. Warunki, o których mowa to wyrażenie zgód marketingowych, zrealizowanie płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę 360 zł w ciągu 30 dni od otwarcia konta [do 25 tys. zł] Bank Nowy NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT PORÓWNAJ INNE

OFERTY LOKAT 7,00% 1M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 10 tys. zł, maks. 1 lokata] VeloBank Lokata Mobilna na Start ZłÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 7,00% 2M Dla nowych klientów, którzy wyrażą zgody marketingowe [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] 3. Toyota Bank Lokata Plus PORÓWNAJ INNE

OFERTY LOKAT 6,60% 3M Dla posiadaczy konta osobistego [do 40 tys. zł] 4. Citi Handlowy Promocyjna Lokata ZłÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 6,50% 6M Dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold w ofercie „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Konto z Lokatą 6,5% - Edycja I”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości min. 450 000 zł [20 – 200 tys. zł] Toyota Bank Lokata Plus PORÓWNAJ INNE

OFERTY LOKAT 6,50% 6M Dla posiadaczy konta osobistego [do 40 tys. zł] Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata Plus PORÓWNAJ INNE

OFERTY LOKAT 6,50% 90D-269D Dla posiadaczy konta osobistego [od 1 tys. zł] 5. Toyota Bank Lokata Plus PORÓWNAJ INNE

OFERTY LOKAT 6,30% 9M Dla posiadaczy konta osobistego [do 40 tys. zł] Toyota Bank Lokata Standard PORÓWNAJ INNE

OFERTY LOKAT 6,30% 3M Brak [do 40 tys. zł] Toyota Bank Lokata 200 dni PORÓWNAJ INNE

OFERTY LOKAT 6,30% 200D Brak [do 20 tys. zł] 6. Toyota Bank Lokata Plus PORÓWNAJ INNE

OFERTY LOKAT 6,20% 12M Dla posiadaczy konta osobistego [do 40 tys. zł] Toyota Bank Lokata Standard PORÓWNAJ INNE

OFERTY LOKAT 6,20% 6M Brak [do 40 tys. zł] Toyota Bank Lokata 180 dni PORÓWNAJ INNE

OFERTY LOKAT 6,20% 180D Brak [do 20 tys. zł] 7. Bank Millennium Lokata Urodzinowa ZłÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 6,00% 1M Dla posiadaczy konta w banku, dostępna przez 30 dni od dnia urodzin klienta, zakładana przez aplikację mobilną [do 25 tys. zł] Bank Nowy NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY PORÓWNAJ INNE

OFERTY LOKAT 6,00% 3M Dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy [do 100 tys. zł] Citi Handlowy Promocyjna Lokata ZłÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 6,00% 3M Dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold w ofercie „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Konto z Lokatą 6,5% - Edycja I”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości min. 450 000 zł [20 – 250 tys. zł] Citi Handlowy Twoja Lokata ZłÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 6,00% 3M Dla posiadaczy konta osobistego [do 20 tys. zł] Inbank Lokata na Start ZłÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 6,00% 3M Dla nowych klientów [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] Toyota Bank Lokata Plus PORÓWNAJ INNE

OFERTY LOKAT 6,00% 1M Dla posiadaczy konta osobistego [do 40 tys. zł] Toyota Bank Lokata Plus PORÓWNAJ INNE

OFERTY LOKAT 6,00% 24M Dla posiadaczy konta osobistego [do 40 tys. zł] Toyota Bank Lokata Plus PORÓWNAJ INNE

OFERTY LOKAT 6,00% 36M Dla posiadaczy konta osobistego [do 40 tys. zł] Toyota Bank Lokata Standard PORÓWNAJ INNE

OFERTY LOKAT 6,00% 9M Brak [do 40 tys. zł] Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 17 stycznia 2024 r.

Najwyżej oprocentowaną lokatą na rynku jest aktualnie Nest Lokata Witaj od Nest Banku. 7,10 proc. w skali roku to stawka oferowana na 6-miesięcznym wariancie depozytu. Propozycja banku jest skierowana do nowych klientów, którzy otworzą konto i spełnią warunki aktywności. Na tej liście znajduje się zapewnienie wpływu wynagrodzenia na ROR w wysokości min. 2000 zł miesięcznie oraz wykonywanie co najmniej 3 transakcje z konta osobistego w miesiącu. Maksymalna kwota lokaty to 25 000 zł. Nest Lokata Witaj to także lider ostatniego rankingu z najwyżej oprocentowanymi lokatami półrocznymi.

Na kolejnym miejscu rankingowego podium znalazły się trzy oferty na 7,00 proc. rocznie. W tej grupie jest m.in. Bank Millennium. Taka stawka figuruje przy lokacie dostępnej w programie polecającym „Lubię to Polecam”. Z oferty skorzystają nowi klienci banku otwierający ROR z polecenia lub obecni klienci rekomendujący konto nowemu klientowi. Bank sprawdzi, czy nowy klient wykonał kartą lub Blikiem transakcje na min. 360 zł w podanym okresie. Jest to warunek konieczny do uzyskania premii, podobnie jak wyrażenie zgód marketingowych. Kwota maksymalna lokaty to 25 000 zł. Lokata jest zakładana na kwartał.

Na tej samej pozycji plasuje się lider tabeli z grudnia, czyli miesięczna lokata NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT od Banku Nowego. Z tej oferty skorzystają nowi klienci, którzy otworzą rachunek depozytowy. Limit wpłat to 10 000 zł.

Tytułem wicelidera może się również pochwalić Lokata Mobilna na Start od VeloBanku. Wybierając tę propozycję, klient decyduje się na zamrożenie maksymalnie 50 000 zł na 2 miesiące. Oferta jest jednorazowa i bank kieruje ją do nowych klientów, którzy wyrażą zgody marketingowe.

Symboliczny brązowy medal przypada najwyżej oprocentowanej Lokacie Plus od Toyota Banku. 6,60 proc. w skali roku to stawka, która znajduje się cenniku banku przy ofercie na 3 miesiące. Lokata Plus to oferta dla posiadaczy konta osobistego. Maksymalna wpłata na jedną lokatę to 40 000 zł, ale można otworzyć do 10 depozytów.

Banki tną stawki

Coraz trudniej o wysokie stawki na lokatach. Przed miesiącem lider tabeli, czyli lokata NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT od Banku Nowego, dawała zarobić 8 proc. w skali roku. Teraz jest to 1 pp. Bank Nowy obniżył również stawki na pozostałych lokatach internetowych. Część z nich jest obecnie opatrzona stawką niższą niż 6 proc. w skali roku i nie znalazła się w tabeli.

Z zestawienia zniknęły również lokaty BFF Banking Group, który wycofał ze sprzedaży promocyjne Lokaty Facto oraz obniżył procenty na standardowej wersji tego depozytu. Mniejsze oprocentowanie proponuje również Inbank (Lokata na Start) czy Citi Handlowy (Promocyjna lokata na 6 miesięcy).