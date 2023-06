Najlepsze TERAZ lokaty na rynku. Powraca dawno niewidziane dwucyfrowe oprocentowanie

Najwyższa stawka na lokacie terminowej w czerwcu to 10 proc. w skali roku. Tak wysokie oprocentowanie maksymalne jest dostępne za sprawą nowej oferty PKO Bank Polskiego. Ostatnio z taką stawką mieliśmy do czynienia w marcu br.

fot. Master1305 / / Shutterstock

W najnowszym zestawieniu lokat Bankier.pl wzięliśmy na tapet najwyższe stawki na rynku bez względu na warunki dodatkowe, termin zapadalności czy kwotę maksymalną. Wysokość oprocentowania to jedyny czynnik, na który tym razem zwróciliśmy uwagę. W przeciwieństwie do standardowych rankingów lokat, które dotyczą poszczególnych terminów, w tabeli może znaleźć się więcej niż jedną ofertę od danego banku.

Najlepsze lokaty bankowe

Najwyżej oprocentowane lokaty na rynku – czerwiec 2023 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Okres Szczegóły 1. PKO Bank Polski Lokata Urodzinowa IKO 10,00% 6M Dla posiadaczy konta, którzy ustanowią w aplikacji IKO dowolne zlecenie stałe lub zakupią ubezpieczenie PKO Towarzystwa Ubezpieczeń lub zakupią jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych PKO TFI [do 50 tys. zł] 2. Credit Agricole Lokata Mobilna 8,50% 180D Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste [do 20 tys. zł] 3. Bank Nowy NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT 8,40% 1M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 10 tys. zł, maks. 1 lokata] 4. Inbank Lokata na Start 8,00% 3M Dla nowych klientów [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] Nest Bank Nest Lokata Witaj 8,00% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, zapewnią wpływ wynagrodzenia na ROR (min. 2000 zł/m-c) i będą dokonywali min. 3 transakcji na miesiąc. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych [do 20 tys. zł, maks. 1 lokata] VeloBank Lokata Mobilna na Start 8,00% 2M Dla nowych klientów, którzy wyrażą zgody marketingowe [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata 5 Plus na Nowe Środki 8,00% 12M Dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki na lokatę [do 2 mln zł] 5. Bank Nowy NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY 7,60% 3M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 16 czerwca 2023 r.

10 proc. w skali roku to najwyższa stawka, na jaką mogą liczyć zainteresowani ulokowaniem oszczędności w banku. Ostatnio z takim poziomem oprocentowania mieliśmy do czynienia przed trzema miesiącami. Od 1 czerwca br. ponownie można przekazać kapitał na dwucyfrowe oprocentowanie.

Reklama

Taką ofertę ma PKO Bank Polski. Lokata Urodzinowa IKO to – jak sugeruje jej tytuł – depozyt dostępny w aplikacji mobilnej banku. Można z niego skorzystać pod warunkiem posiadania konta osobistego i spełnienia jednego z trzech wymogów. Najprostszy z nich to ustanowienie zlecenia stałego z ROR-u. Inne to skorzystanie z oferty ubezpieczenia lub zakup jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Wszystkie z wymienionych czynności trzeba wykonać w aplikacji IKO. W przeciwnym razie naliczy się niższa stawka – 5 proc. rocznie. Na lokatę można wpłacić do 50 000 zł. Jest to depozyt na 6 miesięcy.

Wiceliderem została w czerwcu Lokata Mobilna z oferty Credit Agricole na 180 dni. To właśnie na tej lokacie można było na początku roku dostać 10 proc. rocznie. Obecnie jest 8,50 proc. w skali roku. Z oferty skorzystają nowi klienci, którzy skuszą się na konto osobiste z oferty (np. Konto dla Ciebie). Limit wpłaty został wyznaczony na 20 000 zł.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Pierwszą trójkę zamyka oferta Banku Nowego z niewiele niższą stawką od lokaty z drugiego miejsca. 8,40 proc. w skali roku mogą otrzymać osoby, które nie są klientami banku oraz otworzą rachunek depozytowy. Mowa o lokacie NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT na miesiąc. Na ten najwyżej oprocentowany depozyt Banku Nowego można wpłacić do 10 000 zł.