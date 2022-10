Najlepsze TERAZ lokaty na rynku. Najwyższe oprocentowanie na lokatach

fot. tryam / / Shutterstock

Maksymalna stawka na lokacie to teraz 8,50 proc. w skali roku. Tyle można zyskać, decydując się na jedną z ofert tylko dla nowych klientów. W sumie minimum 8 proc. rocznie można dostać w pięciu bankach.

Po raz kolejny przeanalizowaliśmy oferty lokat pod kątem najwyższych stawek na rynku. W tabeli zebraliśmy propozycje na wszystkie analizowane okresy. Kolejność wynika z oferowanej stawki procentowej. Zestawienie obejmuje również dodatkowe informacje na temat warunków dodatkowych oraz ograniczeń kwotowych.

Najwyżej oprocentowane lokaty na rynku – październik 2022 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Okres Warunki dodatkowe 1. Bank Nowy NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT 8,50% 1M Dla nowych klientów, którzy otworzą portfel depozytowy [do 10 tys. zł, maks. 1 lokata] 2. Bank Nowy NOWYdepozyt 12M ZYSK 8,20% 12M Dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki [do 1 mln zł] 3. Bank Nowy NOWYdepozyt 12M GWARANTOWANY 8,10% 12M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] Bank Nowy NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY 8,10% 3M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] Bank Nowy NOWYdepozyt 6M GWARANTOWANY 8,10% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] Bank Nowy NOWYdepozyt 6M ZYSK 8,10% 6M Dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki [do 1 mln zł] 4. Bank Nowy NOWYdepozyt 36M 8,00% 36M Posiadanie rachunku depozytowego [do 1 mln zł] Bank Nowy NOWYdepozyt 24M 8,00% 24M Posiadanie rachunku depozytowego [do 1 mln zł] Bank Nowy NOWYdepozyt 3M ZYSK 8,00% 3M Dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki [do 1 mln zł] Bank Nowy NOWYdepozyt 3M ZYSK PREMIUM 8,00% 3M Dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki [do 1 mln zł] Bank Pekao Lokata na Nowe Środki 8,00% 12M Posiadanie konta osobistego, wypełnienie kwestionariusza preferencji potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności, wpłata nowych środków i wyrażenie zgód marketingowych [od 20 tys. zł do 1 mln zł] BFF Banking Group Lokata Facto 8,00% 3M Posiadanie rachunku depozytowego [min. 5 tys. zł] BFF Banking Group Lokata Facto 8,00% 6M Posiadanie rachunku depozytowego [min. 5 tys. zł] Credit Agricole Lokata Mobilna 8,00% 9M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste [do 75 tys. zł] Nest Bank Nest Lokata Witaj 8,00% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, zapewnią wpływ wynagrodzenia na ROR (min. 2000 zł/m-c) i będą dokonywali min. 3 transakcji na miesiąc. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych [do 20 tys. zł, maks. 1 lokata] 5. neoBank energoLOKATA 6M 7,90% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste lub portfel depozytowy [do 400 tys. zł] 6. BFF Banking Group Lokata Facto 7,50% 9M Posiadanie rachunku depozytowego [min. 5 tys. zł] BFF Banking Group Lokata Facto 7,50% 12M Posiadanie rachunku depozytowego [min. 5 tys. zł] Citi Handlowy Lokata Powitalna 7,50% 6M Dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold w ofercie „Citigold 7.5”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości min. 450 tys. zł [min. 20 tys. zł, do 400 tys. zł] Citi Handlowy Lokata Dodatkowa 7,50% 6M Dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold w ofercie „Citigold 7.5”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości min. 450 tys. zł [min. 20 tys. zł, do 2 mln zł] Inbank Lokata Lojalna 7,50% 6M Brak możliwości zerwania jakiejkolwiek lokaty w banku pod rygorem obniżenia oprocentowania Lokaty Lojalnej do oprocentowania standardowego [min. 5 tys. zł, do 50 tys. zł, maks. do 1 mln zł na wszystkich lokatach] mBank Lokata promocyjna 7,50% 12M Posiadanie mKonta Intensive i wpłata nowych środków [do 500 tys. zł] Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 14 października 2022 r.

Czołowe pozycje w tabeli okupują lokaty od Banku Nowego, który jako jedyny oferuje stawkę przewyższającą 8 proc. w skali roku. Najwyższe oprocentowanie na rynku to obecnie 8,50 proc. w skali roku, które można zdobyć na lokacie NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, na którą można wpłacić nie więcej niż 10 000 zł. Jest to lokata miesięczna dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy. Z lokaty można skorzystać raz.

Drugie miejsce w tabeli zajmuje kolejna lokata od Banku Nowego, czyli NOWYdepozyt 12M ZYSK na 8,20 proc. w stosunku rocznym. Jest to oferta o nieco innych warunkach od lidera – poza rachunkiem depozytowym obowiązuje wymóg wpłaty nowych środków. Górny limit wpłat to 1 000 000 zł.

Na trzecim miejscu tabeli uplasowały się cztery następne propozycje od Banku Nowego ze stawką w wysokości 8,10 proc. rocznie. Mowa o lokatach NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY, NOWYdepozyt 6M GWARANTOWANY, NOWYdepozyt 12M GWARANTOWANY oferowanych nowym klientom, którzy założą rachunek depozytowy oraz lokacie NOWYdepozyt 6M ZYSK dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki. W przypadku ofert dla nowych klientów obowiązuje limit 100 000 zł i możliwość otwarcia do czterech lokat. Kwota maksymalna lokaty na nowe środki to 1 000 000 zł.

Klienci, którzy liczą na stawkę w wysokości min. 8 proc. w skali roku, mogą wybrać jeszcze spośród oferty czterech innych banków. Jednym z nich jest Bank Pekao, który na Lokacie na Nowe Środki (promocja Lokaty negocjowanej). Warunki dodatkowe oferty to poza wpłatą nowych środków posiadanie konta osobistego, wyrażenie zgód marketingowych oraz wypełnienie kwestionariusza preferencji potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności. Na lokatę można wpłacić od 20 000 zł do 1 000 000 zł.

8 proc. w skali roku to także oprocentowanie dostępne na dwóch okresach Lokaty Facto od BFF Banking Group – lokaty kwartalnej i półrocznej. Posiadanie rachunku depozytowego jest kluczem do otwarcia lokaty. Na lokatę można wpłacić do 12 000 000 zł. Środki wpłacone do BFF Banking Group są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów.

Taka sama stawka jest również dostępna w Credit Agricole. 8 proc. w skali roku można otrzymać, wybierając Lokatę Mobilną na 9 miesięcy, a właściwie na 270 dni. To również depozyt z dodatkowymi warunkami - oferta jest zarezerwowana dla nowych klientów zakładających konto osobiste. Maksymalna kwota wpłaty to 75 000 zł.

Do listy banków z 8 proc. rocznie dołącza również Nest Bank. Nest Lokata Witaj, bo o niej mowa, to lokata dla nowych klientów, którzy założą konto, wyrażą zgody marketingowe, będą zapewniali wpływ wynagrodzenia (min. 2000 zł/m-c) oraz będą wykonywali co najmniej trzy transakcje miesięcznie z listy. Nest Lokata Witaj to depozyt z ograniczeniem kwotowym do 20 000 zł.

Wspomniane oprocentowanie jest jeszcze dostępne w Banku Nowym na lokacie NOWYdepozyt 36M, NOWYdepozyt 24M, NOWYdepozyt 3M ZYSK oraz NOWYdepozyt 3M ZYSK PREMIUM. Dwa pierwsze z wymienionych to oferty dla posiadaczy rachunku depozytowego, pozostałe mają jeszcze dodatkowy warunek, którym jest wpłata nowych środków na lokatę. Na podane lokaty można wpłacić do 1 000 000 zł.