Najlepsze TERAZ lokaty na rynku. Najwyższe oprocentowanie na lokatach

8,60 proc. w skali roku – tyle można zyskać, wybierając jedną z dwóch najwyżej oprocentowanych ofert na rynku. Liderzy różnią się od siebie terminem lokaty czy kwotą maksymalną, ale łączy je jeden warunek – obie propozycje są zarezerwowane dla nowych klientów.

Po najlepszych kontach oszczędnościowych i najlepszych promocjach bankowych przyszedł czas na najwyżej oprocentowane lokaty na rynku. Jedynym parametrem, na który zwracaliśmy uwagę przy selekcji depozytów do tabeli, była wysokość stawki procentowej. W tabeli może znaleźć się więcej niż jedna lokata od danego banku. Dodatkowe informacje ujęte w zestawieniu to warunki stawiane przez bank i kwota maksymalna, którą można przekazać na rachunek depozytu.

Najlepsze lokaty bankowe

Najwyżej oprocentowane lokaty na rynku – sierpień 2023 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Okres Szczegóły 1. Bank Nowy NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT 8,60% 1M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 10 tys. zł, maks. 1 lokata] Nest Bank Nest Lokata Witaj 8,60% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, zapewnią wpływ wynagrodzenia na ROR (min. 2000 zł/m-c) i będą dokonywali min. 3 transakcji na miesiąc. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] 2. Bank Nowy NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY 8,00% 3M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] Inbank Lokata na Start 8,00% 3M Dla nowych klientów [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] VeloBank Lokata Mobilna na Start 8,00% 2M Dla nowych klientów, którzy wyrażą zgody marketingowe [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] 3. Bank Nowy NOWYdepozyt 3M ZYSK 7,70% 3M Dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki [do 1 mln zł] 4. VeloBank Lokata na Nowe Środki 7,50% 2M Dla wpłacających nowe środki [do 150 tys. zł, maks. 3 lokaty] Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata 5 Plus 7,50% 12M-60M Dla posiadaczy konta [brak górnego limitu wpłaty] Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata Plus 7,50% 6M-12M Dla posiadaczy konta [brak górnego limitu wpłaty] 5. Citi Handlowy Lokata Promocyjna 7,30% 6M Dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold w ofercie „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Lokata 7.3”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości min. 450 tys. zł [min. 20 tys. zł, do 400 tys. zł] Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 4 sierpnia 2023 r.

8,60 proc. w skali roku to maksymalna stawka, na jaką można liczyć obecnie na lokacie. Jednym z banków, który ją oferuje, jest Bank Nowy. Taki procent obowiązuje na miesięcznej lokacie NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT. Warunki dodatkowe to posiadanie statusu nowego klienta oraz otwarcie rachunku depozytowego. Na tę lokatę można wpłacić do 10 000 zł.

Takie samo oprocentowanie można znaleźć na półrocznej Nest Lokacie Witaj od Nest Banku. To także oferta dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste. To nie koniec wymogów, bowiem uczestnik promocji musi wyrazić zgody marketingowe, zapewniać wpływy wynagrodzenia na konto osobiste oraz dokonywać transakcji na koncie spośród tych wymienionych przez bank. Kwota maksymalna lokaty to 50 000 zł.

Oczko niżej uplasowały się trzy oferty oprocentowane na 8 proc. rocznie. Do tego grona należy kolejna oferta Banku Nowego dla nowych klientów, którzy dobiorą rachunek depozytowy, czyli NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY. To lokata kwartalna na kwotę nieprzekraczającą 100 000 zł. Można otworzyć cztery takie lokaty.

8 proc. w skali roku można również otrzymać, wybierając Lokatę na Start od Inbanku. Jest to oferta skierowana do nowych klientów banku. Depozyt ma tylko jeden termin – 3 miesiące. Środki wpłacone do Inbanku są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów.

Lokata Mobilna na Start od VeloBanku to ostatnia z trzech propozycji na 8 proc. w skali roku. Skorzystać z niej mogą nowi klienci, którzy wyrażą zgody marketingowe. Lokata ma termin 2 miesięcy i można na nią wpłacić do 50 000 zł.

W pierwszej trójce znalazła się trzecia już lokata od Banku Nowego. Mowa o lokacie NOWYdepozyt 3M ZYSK, która jest oprocentowana na 7,70 proc. w skali roku. To pierwsza propozycja z TOP3, z której mogą skorzystać nie tylko nowi klienci. Bank stosuje jednak w zamian inny warunek – wpłatę nowych środków. Nie obejdzie się również bez rachunku depozytowego. Maksymalna kwota lokaty to 1 000 000 zł.