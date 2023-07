Najlepsze TERAZ lokaty na rynku. Najwyższe oprocentowanie na lokatach

8,60 proc. rocznie to aktualny „maks” na rynku. Taką stawkę mają obecnie w ofercie dwa banki. Zainteresowani najlepszą propozycją na rynku mogą wybrać między depozytem krótkoterminowym na miesiąc, a ofertą na nieco dłużej – pół roku.

fot. Master1305 / / Shutterstock

Po raz kolejny na łamach Bankier.pl prześwietlamy wszystkie lokaty na rynku i wybieramy absolutną czołówkę bez wytycznych na start jak kwota depozytu czy okres zapadalności. W przeciwieństwie do standardowych rankingów w tabeli może pojawić się kilka ofert jednego banku. Poza stawką i okresem lokaty w zestawieniu znajdują się także informacje na temat tzw. haczyków.

Najlepsze lokaty bankowe

Najwyżej oprocentowane lokaty na rynku – lipiec 2023 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Okres Szczegóły 1. Bank Nowy NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT 8,60% 1M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 10 tys. zł, maks. 1 lokata] Nest Bank Nest Lokata Witaj 8,60% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, zapewnią wpływ wynagrodzenia na ROR (min. 2000 zł/m-c) i będą dokonywali min. 3 transakcji na miesiąc. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] 2. Credit Agricole Lokata Mobilna 8,50% 180D Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste [do 20 tys. zł] 3. Bank Nowy NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY 8,00% 3M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] Inbank Lokata na Start 8,00% 3M Dla nowych klientów [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] VeloBank Lokata Mobilna na Start 8,00% 2M Dla nowych klientów, którzy wyrażą zgody marketingowe [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] 4. Bank Nowy NOWYdepozyt 3M ZYSK 7,70% 3M Dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki [do 1 mln zł] 5. VeloBank Lokata na Nowe Środki 7,50% 2M Dla wpłacających nowe środki [do 150 tys. zł, maks. 3 lokaty] Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata 5 Plus 7,50% 12M-60M Dla posiadaczy konta [brak górnego limitu wpłaty] Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata Plus 7,50% 6M-12M Dla posiadaczy konta [brak górnego limitu wpłaty] *Lokata z oprocentowaniem zmiennym Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 11 lipca 2023 r.

Mianem posiadania najwyżej oprocentowanej lokaty w lipcu mogą się poszczycić dwa banki na rynku – Bank Nowy oraz Nest Bank. Obie instytucje podniosły w tym miesiącu stawki na swoich najwyżej oprocentowanych depozytach.

8,60 proc. rocznie na lokacie NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT to o 0,20 pp. lepsza stawka niż w czerwcu. Bank Nowy oferuje lepsze oprocentowanie, ale warunki pozostały niezmienne. Z tej propozycji skorzystają nowi klienci, którzy otworzą rachunek depozytowy. Na lokatę można przekazać do 10 000 zł. Lokata NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT to depozyt na 1 miesiąc.

Takie samo oprocentowanie figuruje na Nest Lokacie Witaj od Nest Banku. Najlepsza propozycja banku została poprawiona o 0,60 pp. w stosunku do oprocentowania sprzed miesiąca. Aby skorzystać z tej oferty, należy być nowym klientem, założyć konto osobiste, zapewniać wpływy i wykonywać transakcje. Bank wymaga również wyrażenia zgód marketingowych. Nowa odsłona lokaty półrocznej pozwoli na większą wpłatę. Poprzednio było to nie więcej niż 20 000 zł. Obecnie jest to 50 000 zł.

Na drugim miejscu uplasowała się Lokata Mobilna od Credit Agricole na niewiele niższy procent niż u liderów – 8,50 proc. w skali roku. To kolejna oferta dla nowych klientów, którzy skorzystają z konta osobistego z oferty danego banku. Lokata obowiązuje 180 dni i można na nią wpłacić do 20 000 zł.

W pierwszej trójce znalazły się jeszcze trzy propozycje na 8,00 proc. rocznie. W tym gronie są lokata NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY (Bank Nowy), Lokata na Start (Inbank) oraz Lokata Mobilna na Start (VeloBank).

Lokata NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY od Banku Nowego ma bliźniacze warunki do lidera zestawienia z tego samego banku. Założyć ją będą mogli nowi klienci otwierający rachunek depozytowy. Wpłacić można na nią nieco więcej, bo do 100 000 zł, a limit liczby depozytów wynosi 4 lokaty na klienta.

W przypadku Lokaty na Start od Inbanku warunek jest jeden i jest nim posiadanie statusu nowego klienta dla banku. Do założenia jest jedna lokata na tych warunkach na kwotę nie wyższą niż 50 000 zł. Oszczędności wpłacone do Inbanku są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów.

Ostatni w tym gronie melduje się VeloBank z Lokatą Mobilną na Start. To 2-miesięczna lokata z kwotą maksymalną w wysokości 50 000 zł dla tych, którzy po raz pierwszy aktywują aplikację mobilną banku.