Najlepsze TERAZ lokaty na rynku. Najwyższe oprocentowanie na lokatach

Powrót Lokaty Mobilnej od Credit Agricole do oferty banku spowodował wzrost maksymalnego oprocentowania na rynku. Aktualnie wynosi ono 8,50 proc. w skali roku. W TOP3 znalazły się inne oferty ze stawką nie mniejszą niż 8 proc. rocznie.

Zdecydowaną większość najlepszych propozycji na rynku łączy warunek dodatkowy, którym jest posiadanie statusu nowego klienta. Z takiej oferty będą mogli skorzystać ci, którzy nie nawiązali jeszcze współpracy z danym bankiem. Co więcej, jest to propozycja jednorazowa. Aż 6 z 7 lokat na czołowych pozycjach ma ten warunek na swojej liście wymogów.

Punktem wyjścia najnowszego zestawienia jest wyłącznie stawka procentowa bez wyboru konkretnego terminu. W tabeli może znaleźć się więcej niż jedna lokata od danego banku. Dodatkowe informacje ujęte w zestawieniu to warunki stawiane przez bank i kwota maksymalna, którą można wpłacić na depozyt.

Najlepsze lokaty bankowe

Najwyżej oprocentowane lokaty na rynku – maj 2023 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Okres Szczegóły 1. Credit Agricole Lokata Mobilna 8,50% 180D Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste [do 20 tys. zł] 2. Bank Nowy NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT 8,40% 1M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 10 tys. zł, maks. 1 lokata] 3. Inbank Lokata na Start 8,00% 3M Dla nowych klientów [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] Nest Bank Nest Lokata Witaj 8,00% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, zapewnią wpływ wynagrodzenia na ROR (min. 2000 zł/m-c) i będą dokonywali min. 3 transakcji na miesiąc. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych [do 20 tys. zł, maks. 1 lokata] PKO Bank Polski Lokata na dzień dobry 8,00% 3M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste [do 200 tys. zł, maks. 1 lokata] VeloBank Lokata Mobilna na Start 8,00% 2M Dla nowych klientów, którzy wyrażą zgody marketingowe [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata 5 Plus na Nowe Środki 8,00% 12M Dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki na lokatę [do 2 mln zł] 4. Bank Nowy NOWYdepozyt 6M GWARANTOWANY 7,70% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] Bank Nowy NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY 7,70% 3M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] 5. Bank Nowy NOWYdepozyt 3M ZYSK 7,50% 3M Dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki [do 1 mln zł] VeloBank Lokata na Nowe Środki 7,50% 2M Wpłata nowych środków i wyrażenie zgód marketingowych [do 150 tys. zł, maks. 3 lokaty] Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata 5 Plus 7,50%* 12M Dla posiadaczy konta [od 25 000 zł] Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata Plus 7,50% 12M Dla posiadaczy konta [od 10 000 zł] Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata Plus 7,50% 6M Dla posiadaczy konta [od 25 000 zł] Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata Plus 7,50% 3M Dla posiadaczy konta [od 25 000 zł] *Lokata z oprocentowaniem zmiennym Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 10 maja 2023 r.

Najwyżej oprocentowaną lokatą terminową jest obecnie Lokata Mobilna od Credit Agricole. Jest to oferta, która niedawno weszła z powrotem do sprzedaży. Aktualna stawka to obecnie 8,50 proc. w skali roku. Na lokatę można wpłacić do 20 000 zł, o ile spełni się warunki dodatkowe - a są nimi posiadanie statusu nowego klienta i otwarcie konta osobistego. Lokata jest dostępna w aplikacji mobilnej banku. Można ją założyć na 180 dni.

Niewiele niższe oprocentowanie oferuje były lider zestawienia tj. lokata NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT od Banku Nowego na 8,40 proc. rocznie. Jak podpowiada nazwa lokaty, można ją otworzyć na 1 miesiąc. To kolejna oferta, z której skorzystają wyłącznie nowi klienci. Do odhaczenia będzie również otwarcie portfela depozytowego. Na tę ofertę można przekazać nie więcej niż 10 000 zł.

Ostatnie miejsce na rankingowym podium zajmuje kilka ofert ze stawką w wysokości 8 proc. w skali roku. Jedną z nich jest kwartalna Lokata na Start od Inbanku, która jest następną propozycją tylko dla nowych klientów. Środki wpłacone do Inbanku są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów. Maksymalna kwota lokaty to 50 000 zł.

W tej grupie znalazła się również półroczna Nest Lokata Witaj od Nest Banku, czyli kolejny reprezentant ofert dla osób, które nie korzystały do tej pory z oferty danego banku. Wymagane otwarcie konta osobistego, zapewnianie wpływów, wykonywanie transakcji oraz wyrażenie zgód marketingowych. Na lokatę można przekazać do 20 000 zł.

Lokata na dzień dobry od PKO Banku Polskiego również zasila trzecie miejsce tabeli. 8 proc. rocznie to stawka skierowana do nowych klientów banku, którzy dobiorą do lokaty konto osobiste. Jest to oferta na kwartał z limitem wpłaty wyznaczonym na 200 000 zł.

Taka sama stawka towarzyszy Lokacie Mobilnej na Start, którą ma w ofercie VeloBank. Wyrażenie zgód marketingowych oraz posiadanie statusu nowego klienta to wymogi formalne do spełnienia. Kwota maksymalna tej lokaty na 2 miesiące to 50 000 zł.

Na podium znalazła się również Lokata 5 Plus na Nowe Środki od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. To jedyna oferta w TOP3 bez warunku dotyczącego statusu klienta. Są za to inne wymogi – posiadanie konta i wpłata nowych środków. Jest to lokata na 12 miesięcy, na którą można wpłacić do 2 mln zł.