Najlepsze TERAZ lokaty na rynku. Najwyższe oprocentowanie na lokatach

Maksymalna stawka na lokatach na kwiecień to 8,40 proc. w skali roku. Bank, który ma w ofercie najwyżej oprocentowany depozyt, jest jedynym, który obecnie proponuje klientom więcej niż 8 proc. rocznie.

Najnowsze zestawienie lokat Bankier.pl to ukłon w stronę poszukujących najwyższych stawek na rynku bez względu na termin depozytu. Wysokość oprocentowania to bowiem jedyny parametr, na który tym razem zwróciliśmy uwagę.

W tabeli może znaleźć się więcej niż jedna lokata od danego banku. Dodatkowe informacje ujęte w zestawieniu to warunki stawiane przez bank i kwota maksymalna, którą można wpłacić na depozyt.

Najwyżej oprocentowane lokaty na rynku – kwiecień 2023 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Okres Szczegóły 1. Bank Nowy NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT 8,40% 1M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 10 tys. zł, maks. 1 lokata] 2. Bank Nowy NOWYdepozyt 6M GWARANTOWANY 8,10% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] Bank Nowy NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY 8,10% 3M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] 3. Bank Nowy NOWYdepozyt 3M ZYSK 8,00% 3M Dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki [do 1 mln zł] Citi Handlowy Twoja Lokata 8,00% 3M Dla posiadaczy konta [do 20 tys. zł, maks. 1 lokata] Inbank Lokata na Start 8,00% 3M Dla nowych klientów [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] Nest Bank Nest Lokata Witaj 8,00% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, zapewnią wpływ wynagrodzenia na ROR (min. 2000 zł/m-c) i będą dokonywali min. 3 transakcji na miesiąc. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych [do 20 tys. zł, maks. 1 lokata] PKO Bank Polski Lokata na dzień dobry 8,00% 3M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste [do 200 tys. zł, maks. 1 lokata] VeloBank Lokata Mobilna na Start 8,00% 2M Dla nowych klientów, którzy wyrażą zgody marketingowe [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] 4. Bank Nowy NOWYdepozyt 6M ZYSK 7,70% 6M Dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki [do 1 mln zł] 5. Citi Handlowy Lokata Promocyjna 7,60% 6M Dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold, zaakceptują regulamin promocji i zapewnią saldo dzienne na poziomie min. 450 tys. zł [od 20 do 500 tys. zł] Toyota Bank Lokata Plus 7,60% 6M Dla posiadaczy konta [do 40 tys. zł, maks. 10 lokat] 6. Inbank Lokata standardowa 7,50% 6M [do 50 tys. zł, maks. saldo na lokatach to 1 mln zł] VeloBank Lokata na Nowe Środki 7,50% 2M Wpłata nowych środków i wyrażenie zgód marketingowych [do 150 tys. zł, maks. 3 lokaty] Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata 5 Plus 7,50%* 12M Dla posiadaczy konta [od 1000 zł] Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata Plus 7,50% 12M Dla posiadaczy konta [od 10 000 zł] Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata Plus 7,50% 6M Dla posiadaczy konta [od 25 000 zł] Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata Plus 7,50% 3M Dla posiadaczy konta [od 25 000 zł] 7. Bank Nowy NOWYdepozyt 12M GWARANTOWANY 7,40% 12M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] Toyota Bank Lokata Plus 7,40% 12M Dla posiadaczy konta [do 40 tys. zł, maks. 10 lokat] Toyota Bank Lokata Plus 7,40% 12M Dla posiadaczy konta [do 40 tys. zł, maks. 10 lokat] Toyota Bank Lokata Standard 7,40% 6M [do 40 tys. zł, maks. 10 lokat] 8. Bank Nowy NOWYdepozyt 12M ZYSK 7,30% 12M Dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki [do 1 mln zł] neoBank energoLOKATA 3M Gwarantowana 7,30% 3M Dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste lub portfel depozytowy [do 400 tys. zł] 9. BOŚ Bank EKOlokata 7,20% 24M [od 1000 zł] Toyota Bank Lokata Standard 7,20% 12M [do 40 tys. zł, maks. 10 lokat] Toyota Bank Lokata Standard 7,20% 9M [do 40 tys. zł, maks. 10 lokat] Toyota Bank Lokata Plus 7,20% 3M Dla posiadaczy konta [do 40 tys. zł, maks. 10 lokat] 10. BOŚ Bank Lokata na Nowe Środki 7,10% 12M Dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki [do 500 tys. zł] *Lokata z oprocentowaniem zmiennym Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 12 kwietnia 2023 r.

Aktualnie najwyżej oprocentowaną lokatą na rynku jest NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT z oferty Banku Nowego. Stawka na tym depozycie to 8,40 proc. w skali roku. Lokata ma kilka tzw. haczyków. Jednym z nich jest posiadanie statusu nowego klienta, drugim – otwarcie rachunku depozytowego. Jest to lokata miesięczna, na która można wpłacić nie więcej niż 10 000 zł.

Na drugim miejscu tabeli są dwie kolejne oferty Banku Nowego, który jako jedyny na rynku proponuje stawkę wyższą niż 8 proc. rocznie. 8,10 proc. w skali roku można otrzymać, wybierając NOWYdepozyt 6M GWARANTOWANY lub NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY. Obie lokaty różnią się tylko okresem zapadalności – pierwsza z nich jest na pół roku, natomiast druga na 3 miesiące. Warunki? Bycie nowym klientem oraz otwarcie rachunku depozytowego. Maksymalna kwota jednej lokaty to 100 000 zł przy czym założyć można 4 depozyty.

Pierwszą trójkę zamyka pokaźna lista ofert na 8 proc. rocznie. Jedną z nich jest kolejna oferta Banku Nowego - NOWYdepozyt 3M ZYSK na 3 miesiące. W przeciwieństwie do wyżej oprocentowanych ofert z tej propozycji mogą również skorzystać obecni klienci banku, o ile wpłacą nowe środki. Niezmienny jest natomiast warunek posiadania rachunku depozytowego. Na jedną lokatę można wpłacić do 1 000 000 zł.

Na tej samej pozycji znalazła się również kwartalna Twoja Lokata od Citi Handlowego. Bank stawia jeden wymóg przed zainteresowanymi – posiadanie konta osobistego. Ograniczeniem może być niezbyt wysoka kwota maksymalna – 20 000 zł. Klient może założyć jedną Twoją Lokatę.

W gronie ofert na 8 proc. rocznie znalazła się również 3-miesięczna Lokata na Start od Inbanku. W jej przypadku kwota maksymalna jest nieco wyższa i wynosi 50 000 zł. Aby otworzyć tę lokatę, trzeba być nowym klientem banku. Środki wpłacone do Inbanku są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów.

Kolejnym na liście jest Nest Bank, który najwyższą stawkę oferuje na półrocznym wariancie Nest Lokaty Witaj. To kolejna oferta dla nowych klientów, którzy skuszą się na konto osobiste. To jednak nie wystarczy – dodatkowe parametry do spełnienia to zapewnienie wpływu wynagrodzenia na ROR (min. 2000 zł/m-c), dokonywanie min. 3 transakcji na miesiąc i wyrażenie zgód marketingowych. Kwota maksymalna tej lokaty to 20 000 zł.

Ofertę na ten sam procent ma również PKO Bank Polski. Nie zdziwią zainteresowanych warunki Lokaty na dzień dobry – posiadanie statusu nowego klienta i założenie konta osobistego. Lokatę można założyć na 3 miesiące i wpłacić do 200 000 zł.

Ostatnim z grupy banków, które są skłonne wypłacić klientom równowartość 8 proc. rocznie, jest VeloBank. Takie oprocentowanie jest dostępne na dwumiesięcznej Lokacie Mobilnej na Start. Oferta jest zarezerwowana dla nowych klientów, którzy wyrażą zgody marketingowe. Limit wpłat został wyznaczony na 50 000 zł.