Najlepsze TERAZ lokaty na rynku. Najwyższe oprocentowanie na lokatach

10 proc. w skali roku to najwyższa aktualnie stawka dostępna na lokacie terminowej. Wśród pozostałych propozycji można znaleźć oferty z oprocentowaniem nie wyższym niż 8,20 proc. w skali roku.

Gdzie można założyć jedną z najwyżej oprocentowanych lokat na rynku? Na to pytanie odpowiada najświeższy ranking Bankier.pl. Punktem wyjścia jest wyłącznie stawka procentowa bez uwypuklania konkretnego terminu lub wyboru określonej wysokości wkładu. W tabeli może znaleźć się więcej niż jedna lokata od danego banku. Dodatkowe informacje ujęte w zestawieniu to warunki stawiane przez bank i kwota maksymalna, którą można wpłacić na depozyt.

Najwyżej oprocentowane lokaty na rynku – marzec 2023 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Okres Szczegóły 1. Credit Agricole Lokata Mobilna 10,00% 180D Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste [do 30 tys. zł] 2. Toyota Bank Lokata Plus 8,20% 12M Dla posiadaczy konta [do 40 tys. zł, maks. 10 lokat] 3. Toyota Bank Lokata Plus 8,10% 6M Dla posiadaczy konta [do 40 tys. zł, maks. 10 lokat] 4. Bank Nowy NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY 8,00% 3M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] Citi Handlowy Twoja Lokata 8,00% 3M Dla posiadaczy konta [do 20 tys. zł, maks. 1 lokata] Inbank Lokata na Start 8,00% 3M Dla nowych klientów [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] Nest Bank Nest Lokata Witaj 8,00% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, zapewnią wpływ wynagrodzenia na ROR (min. 2000 zł/m-c) i będą dokonywali min. 3 transakcji na miesiąc. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych [do 20 tys. zł, maks. 1 lokata] PKO Bank Polski Lokata na dzień dobry 8,00% 3M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste [do 200 tys. zł, maks. 1 lokata] VeloBank Lokata na Nowe Środki 8,00% 3M Wpłata nowych środków i wyrażenie zgód marketingowych [do 150 tys. zł, maks. 3 lokaty] VeloBank Lokata na Nowe Środki 8,00% 2M Wpłata nowych środków i wyrażenie zgód marketingowych [do 150 tys. zł, maks. 3 lokaty] VeloBank Lokata Mobilna na Start 8,00% 2M Dla nowych klientów, którzy wyrażą zgody marketingowe [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata 5 Plus na Nowe Środki 8,00% 12M Dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki na lokatę [do 2 mln zł] 5. Bank Nowy NOWYdepozyt 3M ZYSK 7,90% 3M Dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki [do 1 mln zł] neoBank energoLOKATA 6M 7,90% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste lub portfel depozytowy [do 400 tys. zł] Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 8 marca 2023 r.

Najwyżej oprocentowaną lokatą na rynku wciąż pozostaje Lokata Mobilna od Credit Agricole na 10 proc. w skali roku. Aby z niej skorzystać, należy być nowym klientem banku oraz założyć konto osobiste z jego oferty. Wpłacić można nie więcej niż 30 000 zł. Lokata Mobilna to depozyt na 180 dni.

Na drugim i trzecim miejscu w tabeli dwie ostatnie oferty ze stawką powyżej 8 proc. w skali roku. W obu przypadkach chodzi o Lokatę Plus z Toyota Banku. 12-miesięczna lokata jest oprocentowana na 8,20 proc. w skali roku, natomiast o połowę krótszy depozyt na 8,10 proc. rocznie. Lokata Plus jest dostępna dla posiadaczy konta w Toyota Banku. Na pojedynczy depozyt można wpłacić do 40 000 zł.

Na najniższym stopniu podium znajduje się całe grono lokat na 8 proc. w stosunku rocznym. Tyle można otrzymać, wybierając spośród następujących ofert: NOWYdepozyt 3M Gwarantowany (Bank Nowy), Twoja Lokata (Citi Handlowy), Lokata na Start (Inbank), Nest Lokata Witaj (Nest Bank), Lokata na dzień dobry (PKO Bank Polski), Lokata na Nowe Środki (VeloBank), Lokata Mobilna na Start (VeloBank) czy Lokata 5 Plus na Nowe Środki (Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce). Prawie wszystkie z wymienionych propozycji to oferty dla posiadaczy konta w danym banku, wyjątkiem są oferty od Inbanku oraz VeloBanku. Popularny jest też wymóg posiadania statusu nowego klienta (Bank Nowy, Inbank, PKO Bank Polski, Nest Bank). Wśród wymienionych ofert są głównie lokaty na krótki termin. Najczęściej powtarzają się propozycje na 3 miesiące. Najwięcej można wpłacić na Lokatę 5 Plus na Nowe Środki od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce – do 2 000 000 zł.

Grono lokat na co najmniej 8 proc. w skali roku coraz bardziej się wykrusza. Jeszcze dwa miesiące temu taką stawkę można było znaleźć w jedenastu bankach. Obecnie lista obejmuje dziewięć instytucji. Niektóre banki (np. Bank Nowy czy Inbank) proponują również niższe stawki niż na początku roku.