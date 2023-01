Najlepsze TERAZ lokaty na rynku. Banki kuszą nawet dwucyfrowym oprocentowaniem

Wpłacając środki na lokatę terminową, można otrzymać stawkę sięgającą 10 proc. w skali roku. Dwucyfrowe oprocentowanie oferuje jednak tylko jeden bank. Pozostałe oferty z czołówki to propozycje na maksymalnie 8-8,50 proc. w stosunku rocznym.

Brak kwoty wyjściowej i wybranego, konkretnego terminu – tylko stawka procentowa. Po raz kolejny na łamach Bankier.pl prześwietlamy wszystkie lokaty na rynku i wybieramy absolutną czołówkę. W przeciwieństwie do standardowych rankingów w tabeli może pojawić się kilka ofert jednego banku. Poza stawką i okresem lokaty w zestawieniu znajdują się także informacje na temat dodatkowych warunków.

Najwyżej oprocentowane lokaty na rynku – styczeń 2023 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Okres Szczegóły 1. Credit Agricole Lokata Mobilna 10,00% 180D Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste [do 50 tys. zł] 2. Inbank Lokata na Start 8,50% 3M Dla nowych klientów [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] 3. Bank Nowy NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT 8,40% 1M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 10 tys. zł, maks. 1 lokata] 4. Bank Nowy NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY 8,30% 3M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] PBS w Poznaniu ekstraLOKATA 6M 8,30% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 400 tys. zł] PBS w Poznaniu superLOKATA 6M 8,30% 6M Posiadanie rachunku depozytowego i wpłata nowych środków [do 1 mln zł] PBS w Poznaniu ekstraLOKATA 3M 8,30% 3M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 400 tys. zł] PBS w Poznaniu superLOKATA 3M 8,30% 3M Posiadanie rachunku depozytowego i wpłata nowych środków [do 1 mln zł] 5. Bank Nowy NOWYdepozyt 3M ZYSK 8,20% 3M Dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki [do 1 mln zł] mBank Lokata promocyjna 8,20% 12M Dla posiadaczy mKonta Intensive, którzy wpłacą nowe środki [do 500 tys. zł] Toyota Bank Lokata Plus 8,20% 12M Dla posiadaczy konta [do 40 tys. zł, maks. 10 lokat] 6. mBank Lokata promocyjna 8,15% 12M Dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki [do 500 tys. zł] 7. Bank Nowy NOWYdepozyt 12M GWARANTOWANY 8,10% 12M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] Bank Nowy NOWYdepozyt 12M ZYSK 8,10% 12M Dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki [do 1 mln zł] Bank Nowy NOWYdepozyt 6M GWARANTOWANY 8,10% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] mBank Lokata promocyjna 8,10% 6M Dla posiadaczy mKonta Intensive, którzy wpłacą nowe środki [do 500 tys. zł] Toyota Bank Lokata Plus 8,10% 6M Dla posiadaczy konta [do 40 tys. zł, maks. 10 lokat] 8. mBank Lokata promocyjna 8,05% 6M Dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki [do 500 tys. zł] 9. BOŚ Bank EKOlokata Gwiazdkowa 8,01% 3M Dla posiadaczy konta [do 500 tys. zł] 10. Alior Bank Lokata Mobilna 8,00% 100D Dla posiadaczy konta dokonujących po raz pierwszy aktywacji systemu bankowości mobilnej, wymagane wyrażenie zgód marketingowych [do 50 tys. zł, 1 lokata] Bank Nowy NOWYdepozyt 6M ZYSK 8,00% 6M Dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki [do 1 mln zł] Credit Agricole Lokata na nowe środki 8,00% 6M Dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki [do 200 tys. zł] Inbank Lokata standardowa 8,00% 6M [min. 5 tys. zł, do 50 tys. zł, maks. do 1 mln zł na wszystkich lokatach] mBank Lokata promocyjna 8,00% 3M Dla posiadaczy mKonta Intensive, którzy wpłacą nowe środki [do 500 tys. zł] Nest Bank Nest Lokata Witaj 8,00% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, zapewnią wpływ wynagrodzenia na ROR (min. 2000 zł/m-c) i będą dokonywali min. 3 transakcji na miesiąc. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych [do 20 tys. zł, maks. 1 lokata] PKO Bank Polski Lokata na dzień dobry 8,00% 3M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste [do 200 tys. zł, maks. 1 lokata] VeloBank Lokata na Nowe Środki 8,00% 3M Wpłata nowych środków i wyrażenie zgód marketingowych [do 150 tys. zł, maks. 3 lokaty] VeloBank Lokata na Nowe Środki 8,00% 2M Wpłata nowych środków i wyrażenie zgód marketingowych [do 150 tys. zł, maks. 3 lokaty] VeloBank Lokata Mobilna na Start 8,00% 2M Dla nowych klientów, którzy wyrażą zgody marketingowe [do 50 tys. zł, maks. 1 lokata] Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 4 stycznia 2023 r.

Na szczycie tabeli plasuje się Lokata Mobilna z oferty Credit Agricole. Bank proponuje nowym klientom, którzy założą konto osobiste, 10 proc. w skali roku. Lokatę Mobilną można założyć na 180 dni i wpłacić maksymalnie 50 000 zł.

Pozycja wicelidera przypadła Inbankowi, który na względnie nowej kwartalnej Lokacie na Start daje klientom 8,50 proc. rocznie. Jest to oferta zarezerwowana dla nowych klientów. Można na nią wpłacić do 50 000 zł. Środki wpłacone do Inbanku są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów (Tagatisfond).

8,40 proc. w skali roku to oprocentowanie, które zapewniło lokacie NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT od Banku Nowego trzecie miejsce w tabeli. Podobnie jak nieco lepiej plasująca się konkurencja jest to produkt tylko dla nowych klientów banku. Konieczne będzie także założenie rachunku depozytowego. Na tą miesięczną lokatę można przekazać do 10 000 zł.

Stawką w wysokości 8,30 proc. rocznie mogą się pochwalić dwa banki. Jednym z nich jest wspomniany już Bank Nowy, drugim PBS w Poznaniu. W przypadku tego pierwszego podana stawka obowiązuje na lokacie NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY dla nowych klientów, którzy dobiorą do lokaty rachunek depozytowy. Na ten kwartalny depozyt można wpłacić do 100 000 zł na jednej lokacie (maksymalnie można otworzyć cztery depozyty). PBS w Poznaniu proponuje taką stawkę na kwartalnej oraz półrocznej ekstraLOKACIE dla nowych klientów oraz na superLOKACIE na takie same terminy na nowe środki. Zainteresowani lokatami banku muszą otworzyć rachunek depozytowy. Na lokacie dla nowych klientów można utrzymywać do 400 000 zł, natomiast lokacie na nowe środki do 1 000 000 zł.

W pierwszej piątce znalazły się jeszcze trzy propozycje na 8,20 proc. rocznie. W Banku Nowym taka stawka towarzyszy lokacie NOWYdepozyt 3M ZYSK – ofercie na 3 miesiące na nowe środki, na którą można wpłacić do 1 000 000 zł, o ile klient otworzy rachunek depozytowy. Jest to warunek obowiązujący dla wszystkich lokat w Banku Nowym. Tyle otrzymają również posiadacze mKonta Intensive decydujący się na roczną Lokatę promocyjną w mBanku. W tym przypadku trzeba wpłacić nowe środki, które nie mogą przekroczyć kwoty w wysokości 500 000 zł. Ostatnim z tego grona jest Toyota Bank, który od dzisiaj (4 stycznia 2024 r.) proponuje tyle na 12-miesięcznej Lokacie Plus. Maksymalna kwota lokaty to 40 000 zł, ale można założyć ich nawet dziesięć.