Najlepsi pracodawcy na świecie według "Forbesa" – na liście 6 firm z Polski

fot. Nattakorn_Maneerat / / Shutterstock

Samsung, Microsoft oraz IBM – to według zestawienia „World’s Best Employers 2022” przygotowanego przez „Forbes” trójka najlepszych pracodawców na świecie. Na liście znalazło się łącznie 800 wyróżnionych firm, z czego sześć to polskie przedsiębiorstwa, m.in. Bank Pekao, Amica SA oraz Erbud.

Z przygotowanego przez „Forbes” zestawienia „World’s Best Employers 2022” wynika, że najlepiej ocenianymi firmami przez pracowników są przedsiębiorstwa z sektora IT i nowych technologii. To właśnie ta branża ma siedmiu reprezentantów spośród dziesięciu najlepiej ocenianych pracodawców.

Pierwsze miejsce w bieżącym roku przypadło południowokoreańskiemu koncernowi Samsung. Kolejno na drugim i na trzecim miejscu znalazły się firmy Microsoft i IBM. Tuż za podium znalazły się korporacje takie jak Alphabet – konglomerat mający w swoim portfolio chociażby Google'a – oraz Apple.

Dopiero zza tej piątki wyłania się pierwsza firma niekojarzona z sektorem nowych technologii. Mowa tu o amerykańskich liniach lotniczych Delta Air Lines. Inny reprezentantem tej branży jest przewoźnik Southwest Airlines, również pochodzący z USA, który zajął dziewiąte miejsce.

Wracając do firm z sektora IT, w pierwszej dziesiątce znajdziemy jeszcze Adobe – ósme miejsce – oraz Dell Technologies – miejsce dziesiąte. Jednym reprezentantem branży handlu na szczycie zestawienia jest koncern Costco Wholesale (siódme miejsce), czyli największa amerykańska sieć sklepów magazynowych, zaopatrujących w produkty małych i średnich przedsiębiorców.

Najlepsi pracodawcy w Polsce

„Forbes” wyróżnił także sześć firm z Polski. Najwyżej w rankingu znalazła się spółka Skarbu Państwa PGNiG zatrudniająca 24 608 osób (489. miejsce). Drugim z kolei przedsiębiorstwem z Polski również jest SSP – chodzi o KGHM Polska Miedź zatrudniający ponad 34 tys. pracowników, a który zajął 508. miejsce. Miejsce 707. przypadło natomiast PKN Orlen, w którym pracuje obecnie blisko 33 tys. pracowników.

Spośród pozostałych polskich przedsiębiorstw w zestawieniu znalazły się Amica SA (677. miejsce), Bank Pekao (721. miejsce) oraz Erbud (771. miejsce).

AB