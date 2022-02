Lekarz, radca prawny, fryzjer... Tyle zarabia się w Polsce [Dane GUS]

fot. fran_kie / / Shutterstock

Ile zarabia lekarz i prawnik, a ile fryzjer i kelner? GUS opublikował raport o płacach w ponad 100 zawodach w Polsce.

Główny Urząd Statystyczny co miesiąc publikuje dane na temat średniego wynagrodzenia, natomiast co dwa lata przedstawia bardziej szczegółowe dane z rynku pracy, m.in. medianę płac oraz pensje w poszczególnych zawodach. Najnowszy raport ilustruje sytuację z października 2020 r. w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób. Szacunki obejmują więc blisko 8,2 mln pracujących.

Połowa zatrudnionych pracowników otrzymywała wówczas do 4702,66 zł brutto (ok. 3403 zł netto). To o 607 zł brutto (484 zł na rękę) więcej niż w październiku 2018 r. Średnie wynagrodzenie wzrosło w tym czasie do 5748,24 zł brutto z 5003,78 zł brutto.

Przeciętnie ponad 10 tys. zł brutto zarabiali: dyrektorzy generalni i zarządzający, kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, specjaliści z dziedziny prawa, lekarze, kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju, analitycy systemów komputerowych i programiści oraz kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania.

Na średnie płace nieznacznie przekraczające pensję minimalną (2600 zł brutto) mogli liczyć: fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni, kelnerzy i barmani, pracownicy wykonujący prace proste związane z przygotowywaniem posiłków, pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe oraz robotnicy leśni i pokrewni. Warto pamiętać, że GUS raportuje oficjalny poziom wynagrodzeń - dane nie uwzględniają więc pensji wypłacanych pod stołem. W niektórych zawodach jest to powszechna praktyka, w innych - bardzo rzadka.

Grupa zawodowa Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [PLN] Dyrektorzy generalni i zarządzający 15838,29 Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 15147,11 Specjaliści z dziedziny prawa 10916,09 Lekarze 10909,24 Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju 10854,08 Analitycy systemów komputerowych i programiści 10504,38 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania 10445,25 Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy 9543,87 Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych 9425,88 Kierownicy / dyrektorzy w instytucjach usług wyspecjalizowanych 9198,02 Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie 8972,96 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych) 8883,11 Inżynierowie elektrotechnologii 8459,96 Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji 8263,68 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 7979,03 Nauczyciele akademiccy 7774,87 Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni 7773,45 Matematycy, aktuariusze i statystycy 7699,75 Specjaliści do spraw finansowych 7626,26 Marynarze i pokrewni 7499,62 Kierownicy do spraw innych typów usług 7435,4 Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii) 7361,83 Literaci, dziennikarze i filolodzy 7193,84 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz osoby dozoru w górnictwie 7182,51 Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o ziemi 7119,89 Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations 7099,6 Specjaliści do spraw administracji i zarządzania 6771,45 Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego 6711,55 Lekarze weterynarii 6662,39 Twórcy i artyści 6467,91 Diagności laboratoryjni 6371 Agenci i pośrednicy handlowi 6369,14 Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych 6335,94 Specjaliści nauk biologicznych i dziedzin pokrewnych 6303,6 Pielęgniarki 6299,02 Farmaceuci 6134,85 Położne 6100,07 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 6069,68 Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych 6046,05 Nauczyciele kształcenia zawodowego 5974,47 Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych 5972,56 Architekci, geodeci i projektanci 5958,26 Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni 5910,88 Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru 5891,36 Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 5885,79 Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności 5869,45 Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 5802,04 Inni specjaliści nauczania i wychowania 5765,36 Lekarze dentyści 5658,79 Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy 5552,82 Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy 5524,58 Średni personel do spraw finansowych 5506,33 Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy 5419 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych 5412,59 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych 5410,85 Mechanicy maszyn i urządzeń 5396,64 Inni specjaliści ochrony zdrowia 5367,14 Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego 5324,64 Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani 5280,73 Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni 5222,77 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych 5123,27 Pośrednicy usług biznesowych 5098,72 Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie 5061,95 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni 5008,71 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu 4984,5 Pozostali robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy i pokrewni 4929,21 Monterzy-elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 4924,29 Inny średni personel do spraw zdrowia 4887,1 Operatorzy urządzeń biurowych 4878,23 Technicy weterynarii 4829,69 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 4817,59 Kowale, ślusarze i pokrewni 4802,43 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii 4786,08 Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 4769,97 Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni 4683,11 Pracownicy obsługi biurowej 4649,23 Hodowcy zwierząt 4631,08 Robotnicy poligraficzni 4621,74 Pracownicy obrotu pieniężnego 4621,18 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 4606,12 Pozostali pracownicy obsługi biura 4586,26 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych 4569,14 Sportowcy, trenerzy i zawody pokrewne 4529,63 Monterzy 4522,46 Sekretarki (ogólne) 4491,54 Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu 4417,06 Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej 4378,97 Rybacy 4316,1 Pracownicy do spraw informowania klientów 4294,27 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 4260,42 Rzemieślnicy 4252,6 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 4235,2 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 4222,78 Robotnicy wykonujący prace proste w transporcie i proste prace magazynowe 4207,84 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru 4190,57 Technicy medyczni i farmaceutyczni 4163,61 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 4128,45 Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie i budownictwie 4054,62 Pracownicy świadczący usługi na ulicach 4035,29 Dietetycy i żywieniowcy 4027,95 Rolnicy produkcji roślinnej 3944,32 Robotnicy wykonujący prace proste w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie 3933,89 Kierowcy ciężarówek i autobusów 3915,09 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni 3894,31 Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli 3889,11 Pozostali pracownicy usług osobistych 3868,33 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 3838,91 Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni 3807,91 Ładowacze nieczystości i pokrewni 3786,5 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni 3784,37 Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni 3725,82 Pracownicy sprzedaży w sklepach 3574,27 Inni pracownicy wykonujący prace proste 3540,83 Gospodarze obiektów 3507,54 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 3483,03 Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli 3450,85 Pracownicy usług ochrony 3409,2 Kucharze 3366,05 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych 3352,73 Myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze 3347,43 Robotnicy leśni i pokrewni 3257,79 Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe 3242,51 Pracownicy wykonujący prace proste związane z przygotowywaniem posiłków 3211,27 Kelnerzy i barmani 3067,74 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 3016,06 Źródło: GUS

MKa