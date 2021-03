Najlepiej i najgorzej płatne branże w Unii Europejskiej

fot. Gajus / Shumee

Branża IT była w 2018 roku najlepiej płatną w dwunastu z 27 państw członkowskich w Unii Europejskiej. Dobrze radzili sobie zatrudnieni w działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz w dostawie energii elektrycznej, gazu, pary wodnej i powietrza do układów klimatyzacyjnych.

Jak wynika z danych Eurostatu, najlepiej płatnymi sektorami, biorąc pod uwagę średnie miesięczne zarobki brutto w euro, są: IT (12 na 27 państw członkowskich uznało ją za najlepiej płatną, a dla 4 innych państw jest to drugi pod względem zarobków sektor), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (najlepiej płatna branża dla Francji, na Węgrzech, na Malcie i w Szwecji) oraz branża zajmująca się dostawą energii - był to najlepiej płatny sektor dla sześciu państw, a na drugim miejscu znalazł się dla czterech innych krajów.

Najgorzej opłacanym sektorem była działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W niemal wszystkich państwach członkowskich to tam płacono najmniej. Inaczej było jedynie w Grecji, na Malcie, Słowenii i Chorwacji. Gorsze zarobki dotyczyły również usług administracyjnych o pomocniczych, które uplasowały się na drugim miejscu w rankingu najgorzej opłacanych branż w 12 krajach Unii Europejskich.

/ Eurostat

Jak podaje Eurostat, najlepiej płatnym sektorem w Luksemburgu była edukacja, drugie miejsce zajęła również na Cyprze. Średnio opłacane były branże związane z handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawą pojazdów. Budownictwo było dobrze opłacane w Polsce, Estonii, na Łotwie, w Holandii i w Szwecji, niedoceniane natomiast w Chorwacji, Rumunii, na Węgrzech, w Portugalii i na Słowenii.

W Polsce najlepiej opłacanymi branżami są: IT, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, górnictwo i wydobywani, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, działalność profesjonalna i naukowa, administracja publiczna. Po drugiej stronie rankingu znalazły się usługi związane z zakwaterowaniem i gastronomią, usługi administrowania i działalność wspierająca, sztuka i rozrywka oraz edukacja.

Weronika Szkwarek