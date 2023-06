Najgorszy tydzień WIG20 na GPW od marca. Mniej krótkich pozycji na CD Projekcie

Koniec tygodnia przyniósł duże spadki na krajowej giełdzie, które nawiązywały do przeceny na rynkach bazowych. Inwestorzy poznali recesyjne dane przemysłowe z Europy i USA, a echem odbiły się słowa szefa Fedu. Dolar starał się odreagować ostatnią słabość, a mieszanka powyższych czynników sprawiła, że sentyment do rynku akcji był na GPW w tym tygodniu najgorszy od połowy marca – jeśli mierzyć go skalą przeceny głównych indeksów.

fot. Krystian Maj/ / /

WIG20 spadł w piątek o 1,95 proc., WIG był niżej o 1,49 proc. i jest na 66 272,99 pkt. Z kolei mWIG40 spadł o 0,88 proc. do 4 742,8 pkt., a sWIG80 o 0,17 proc. do 21 427,63 pkt. Obroty wyniosły tylko 826 mln zł, z czego 677 mln dotyczyło WIG20.

W ujęciu tydzień do tygodnia zakończone pięć dni na GPW było najgorsze od 17 marca br., kiedy przecena na WIG20 wyniosła 6,75 proc., a na WIG 5,52 proc. W obecnym okresie WIG20 spadł o 3,47 proc., WIG był niżej o 2,32 proc., a mocniejsze okazały się mWIG40 (+0,43 proc.) i sWIG80 (+0,19 proc.).

W piątek najsłabsze okazały się banki (-3,07 proc.), górnictwo (-3,04 proc.) oraz paliwa (-1,75 proc.). Do góry poszły tylko sektory chemii (1,72 proc.) oraz leków, energetyki i budownictwa - wszystkie trzy w skali mniejszej niż 0,5 proc.

W tym tygodniu szef Fedu ocenił, że w USA może być potrzebna w tym roku jeszcze jedna lub nawet dwie podwyżki stóp procentowych, a o obniżkach nie mam mowy, co nadszarpnęło sentyment, jaki panował w ostatnich tygodniach na rynkach akcji. W ostatniej sesji tygodnia to jednak parkiet w Warszawie był jednym z najsłabszych w Europie, gdzie DAX tracił w okolicach 0,8 proc., ale FTSE100 był tylko o 0,3 pod kreską. Na Wall Street najwięcej traciły spółki technologiczne, bo Nasdaq spadał o ponad 1 proc., natomiast S&P500 tracił ok. 0,7 proc.

Wydarzeniem piątku była publikacja odczytów PMI dla Europy i USA, która w przypadku przemysłowych wskazań był poniżej konsensusu, sugerując pogrążanie się w recesji. W Ameryce odczyt pokazał 46,3 pkt., wobec 48,5 oczekiwanych. W Europie było jeszcze gorzej, o czym pisał Krzysztof Kolany w artykule o „EuroPMI”. To w głównej mierze sprowokowało jeszcze większą ostrożność inwestorów rozczarowanych europejskimi perspektywami. Dolar odzyskiwał do euro, a złoty korygował mocne wzrosty.

"Największym zmartwieniem inwestorów jest świadomość, że banki centralne zamierzają nadal podwyższać stopy procentowe w drugiej połowie roku. Rynki zostały z mnóstwem złych wiadomości do przetrawienia, z niewielkimi szansami na pojawienie się jakichkolwiek pozytywnych katalizatorów krótkoterminowych” - powiedział Jim Reid, strateg Deutsche Banku.

Recesyjne nastroje o raz brak ożywienia płynącego z Chin mocno wpływały na ceny surowców. Miedź traciła ponad 2 proc., a za nią kurs KGHM-u (-3,48 proc.). Ropa została przeceniona w podobnej skali i odbiło się to na kursie PKN Orlen (-1,75 proc.), który ogłosił wakacyjną obniżkę na ceny paliw na stacjach. Ponadto KGHM podał, że sprzedaż miedzi spadła w maju o 4 proc. rdr.,a produkcja miedzi płatnej zaliczyła spadek rdr o 7 proc.

Tracił też kolejny dzień sektor bankowy z WIG20. Kurs Pekao stracił 3,48 proc., Santandera 4,12 proc. a Aliora 3,66 proc. Kurs największego PKO spadł o 2,68 proc.

Warto spojrzeć w stronę CD Projektu (-2,31 proc.), gdzie najnowsza aktualizacja rejestru krótkiej sprzedaży pokazała, że fundusz Point72 zmniejszył swoją pozycję na spadki kursu producenta „Cyberpunku 2077” do 0,56 proc. akcji netto. Ten fundusz jeszcze tydzień miał pozycję o wielkości 0,95 proc., a dwa tygodnie temu 1,17 proc. W sumie oficjalnie w rejestrze jest obecnie ujawnionych 4 fundusze z łączną pozycją o wielkości 2,23 proc.

Pod kreską w portfelu dużych spółek było razem 16 kursów, z których 13 traciło więcej niż 1,7 proc., z czego 7 oddało ponad 2 proc.

Na plusie były tylko notowania Orange (0,51 proc.), Dino (0,17 proc.) PGE (0,36 proc.) i Kruka (0,16 proc.), ale w skali, która nie była żadną przeciwwagą dla podażowej strony rynku. Jak poinformował PAP Biznes rzecznik prasowy spółki Wojciech Jabczyński, Orange Polska chce jeszcze przeanalizować dokumentację ogłoszonej w czwartek przez Urząd Komunikacji Elektronicznej aukcji 5G, ale planuje w niej wystartować.

Na szerokim rynku okazało się, że Hydro Aluminium podwyższyło cenę w trwającym wezwaniu na 100 proc. akcji Alumetal (4,09 proc.) do 82 zł. Z kolei trzeci dzień z rzędu mocna rosły akcje ZC Police (13,5 proc.). W czwartek dokonano oficjalnego otarcia inwestycji „Polimery Police”. Spółka XTPL (2,68 proc.) ustalił cenę emisyjną akcji serii V oraz podała informację o sprzedaży swojego urządzenia do nowego klienta z Niemiec.

Znów ciekawie było na akcjach EC Będzin, gdzie dnia poprzedniego kurs runął o 55 proc. przy ogromnych kontrowersjach. W piątek na akcjach handlowano niespełna 50 min, po otwarciu sesji, a kurs zyskał 28,12 proc.