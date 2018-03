Najgorętszy okres w skarbówce. Tysiące urzędników czekają na PIT-y

Sezon rozliczeń podatkowych w pełni – urzędnicy skarbowi przeżywają najgorętszy okres w roku. W 2017 do obsługi deklaracji podatkowych zatrudnionych było około pięć tysięcy osób, w tym roku liczba ta dopiero się kształtuje, ponieważ urzędom trudno jeszcze ocenić, ilu podatników wybierze tradycyjne rozliczenie, a ilu wyśle PIT drogą elektroniczną.

W ramach ubiegłorocznej rządowej akcji Szybki PIT do obsługi deklaracji podatkowych przydzielono około 5000 urzędników – wynika z danych pozyskanych przez redakcję Bankier.pl od izb administracji skarbowej. Większość z tych osób zajmowała się wprowadzaniem PIT-ów do systemu, ponieważ nadal około 50 proc. społeczeństwa wybiera tradycyjną metodę rozliczenia.

Z informacji Bankier.pl wynika, że urzędnicy zatrudnieni w tzw. okienkach stanowili zaledwie ułamek wszystkich zatrudnionych osób do obsługi zeznań. Około 1000 osób miało bezpośredni kontakt z klientem.

Urzędnicy zajmujący się rozliczeniami rocznymi Województwo 2017 r. 2018 r. dolnośląskie 370 (urzędnicy wprowadzający dane do systemu) brak danych kujawsko-pomorskie brak danych brak danych lubelskie 170 (100 urzędników wprowadzających dane do systemu, 70 urzędników pracujących „w okienku”) brak danych lubuskie 121 101 łódzkie 619 376 małopolskie ok. 1000 (w tym ok. 140 pomagało wprowadzać zeznania przez internet) brak danych mazowieckie 1100 (844 urzędników wprowadzających dane do systemu, 266 urzędników pracujących „w okienku”) brak danych opolskie 124 110 podkarpackie 235 (131 urzędników wprowadzających dane do systemu, 31 stażystów, 73 osoby pracujące „w okienku”) 204 (110 urzędników wprowadzających dane do systemu, 21 stażystów, 73 osoby pracujące „w okienku”) podlaskie 214 (174 urzędników wprowadzających dane do systemu, 40 urzędników pomocy doraźnej) 143 (110 urzędników wprowadzających dane do systemu, 33 urzędników pomocy doraźnej pomorskie 480 (360 urzędników wprowadzających dane do systemu, 120 osób pracujących „w okienku”) brak danych śląskie ok. 100 pracowników brak danych świętokrzyskie 155 (95 urzędników wprowadzających dane do systemu, 60 osób pracujących „w okienku”) 120 (70 urzędników wprowadzających dane do systemu, 50 osób pracujących „w okienku”) warmińsko-mazurskie 187 (114 urzędników wprowadzających dane do systemu, 73 osoby pracujące „w okienku”) brak danych wielkopolskie brak danych brak danych zachodniopomorskie ok. 3,5-5 proc. wszystkich pracowników brak danych razem 4886 1054 Źródło: dane przesłane do Bankier.pl przez izby administracji skarbowej

– Liczba osób zajmujących się obsługą podatników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędach skarbowych uzależniona jest od liczby podatników oraz pory roku (tj. bliskości terminu do złożenia zeznania rocznego). Poza szczytem akcji zeznań w obsługę podatników na sali zaangażowana jest jedna lub dwie osoby pracujące w systemie kilkugodzinnych dyżurów, w trakcie szczytu akcji takich stanowisk może być więcej. Dlatego w praktyce w skali całego urzędu w obsługę podatników na sali obsługi może być zaangażowane od kilku w najmniejszych urzędach do kilkudziesięciu w tych największych – wyjaśnia Michał Kasprzak, rzecznik prasowy Śląskiej Izby Administracji Skarbowej.

Poza pracownikami zatrudnionymi do bezpośredniej obsługi podatnika, kilkaset osób wprowadza zeznania roczne do systemu. – W urzędach funkcjonują od kilku do kilkunastoosobowe zespoły (komórki organizacyjne) zajmujące się między innymi masowym wprowadzaniem danych (tj. różnych dokumentów, które w postaci papierowej nadal wpływają do urzędów). W okresie, gdy liczba dokumentów papierowych ulega spiętrzeniu, do prac związanych z wprowadzaniem zeznań do systemu angażowani są także pracownicy komórek organizacyjnych urzędu, którzy na co dzień wykonują inne zadania – dodaje Kasprzak z IAS w Katowicach.

Izby administracji skarbowej podały nam również, że często dodatkową pomocą jest zatrudnienie na czas rozliczeń praktykantów i stażystów. Średnio na województwo przypada około 20-30 takich osób.

Ponadto na czas akcji Szybki PIT urzędnicy są oddelegowani do innych zadań, jak popularyzowanie składania rozliczeń rocznych przez internet. – Jeśli chodzi o akcje pomocy podatnikom w przesyłaniu zeznań podatkowych przez internet, to w województwie małopolskim w 2017 roku uczestniczyło w nich około 140 osób. Tu należy jednak zauważyć, że działania takie odbywały się nie tylko w centrach handlowych, ale także w miejscach takich, jak siedziby urzędów miast i gmin, w placówkach ZUS, w siedzibach rozgłośni radiowych itp. – mówi w rozmowie z Bankier.pl Konrad Zawada z Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

Rozlicz PIT za 2017 r. z programem, który poleca Bankier.pl skorzystaj z wersji do pobrania

lub rozlicz się online.

Jeżeli nie rozliczyłeś jeszcze PIT-a za miniony rok, przeczytaj najpierw:

Weronika Szkwarek