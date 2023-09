Najem wykończy studentów? Ceny akademików i mieszkań mocno w górę

Koszty najmu mieszkań i ceny miejsc w akademikach jeszcze mocniej uderzą w już i tak nadwyrężone portfele studentów i ich rodziców niż w rekordowym pod tym względem ubiegłym roku – wynika z analizy Bankier.pl. Przed rozpoczęciem roku akademickiego 2023/2024 sprawdzamy, jakie stawki przewijają się przez ogłoszenia dotyczące najmu i cenniki domów studenckich.

Studenckie życie kosztuje coraz więcej

Już blisko 3,9 tys. zł miesięcznie wynoszą przeciętne wydatki studentów. Taki wniosek płynie z raportu „Portfel Studenta 2023”, który opisywała Dominika Florek w artykule „Gigantyczne wydatki studentów. Blisko 4000 zł miesięcznie na życie”. W relacji rocznej były one o 22 proc., a nominalnie o 690 zł wyższe niż w roku akademickim 2021/2022.

Na rosnące koszty studenckiego życia wpływają także rosnące opłaty za wynajmowane mieszkania, pokoje i miejsca w akademikach. Z jednej z tych opcji w roku akademickim 2022/2023 korzystała większość żaków studiujących stacjonarnie (54 proc.).

Rosnące stawki w ogłoszeniach dotyczących najmu i cennikach uczelnianych oraz prywatnych akademików uderzyły w studentów już przed rokiem. Choć tegoroczne podwyżki są łagodniejsze, to studenci będą musieli sięgnąć znacznie głębiej do kieszeni niż przed rokiem.

W takiej sytuacji w dużej mierze będą także rodzice żaków. Jak wynika z raportu „Studenci na rynku nieruchomości” przygotowanego przez AMRON-SARFiN, w roku akademickim 2022/2023, większość studentów studiujących stacjonarnie opłacała czynsz właśnie dzięki pomocy rodziców.

Droższe pokoje w akademikach

W górę względem ubiegłego roku poszły m.in. ceny pokoi oferowanych przez uczelnie w prowadzonych przez nie domach studenckich. Choć podwyżki w przypadku konkretnych akademików wynikają także z przeprowadzanych remontów i wyższego standardu poszczególnych pokoi, to w wielu przypadkach w górę poszły także kwoty oczekiwane przez uczelnie za te same pomieszczenia co w poprzednim roku akademickim.

Choć Warszawa pozostaje najdroższym miastem pod względem średnich stawek ofertowych najmu (do których przejdziemy jeszcze w dalszej części tekstu), to nie jest tak w przypadku akademików prowadzonych przez tamtejsze szkoły wyższe.

Porównanie cen pokojów w akademikach uczelnianych i prywatnych oraz średnich cen ofertowych najmu mieszkań Miasto Pokój 1-os. w akademiku uczelnianym [w zł/m-c] Miejsce w pokoju 2-os. w akademiku uczelnianym [w zł/m-c] Pokój 1-os. w akademiku prywatnym [w zł/m-c] Miejsce w pokoju 2-os. w akademiku prywatnym [w zł/m-c] Średnia cena ofertowa najmu mieszkania do 40 mkw. [w zł/m-c]* Średnia cena ofertowa najmu mieszkania (40-60 mkw.) [w zł/m-c]* Warszawa 604 – 1100 529 – 900 2530 – 2840 1180 – 1230 2955 3861 Kraków 672 – 1500 400 – 700 2200 – 2350 1150 – 1650 2471 3107 Wrocław 750 – 1350 582 – 780 2060 – 2350 1150 – 1180 2421 3046 Poznań 813 – 1195 555 – 995 1440 – 1990 1150 – 1180 1971 2528 Gdańsk 440 – 730 390 – 600 2050 – 2110 1130 – 1410 2699 3260 Katowice 490 – 1300 410 – 670 2730 1590 1755 2330 Źródło: Bankier.pl; *dane Otodom Analytics za sierpień 2023 r.

Pokój 1-osobowy w stolicy przed ruszającym niebawem rokiem akademickim można było znaleźć za 604 zł/m-c. Taką możliwość mieli studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej – nawet 950 zł/m-c trzeba zapłacić za „jedynkę” utrzymaną w wyższym standardzie i znajdującą się w segmencie z kuchnią. Przed rokiem było to maksymalnie 800 zł/m-c.

Powyżej 1 tys. zł/m-c muszą płacić przyszłoroczni mieszkańcy „jedynek” w domach studenckich Szkoły Głównej Handlowej.

Więcej niż przed rokiem będą musieli wydać na zakwaterowanie także mieszkańcy pokoi wieloosobowych w akademikach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak informuje Adrian Ochalik, rzecznik prasowy UJ, obowiązująca od listopada 2022 r. stawka 560 zł/m-c (jeszcze w październiku 2022 r. było to 495 zł/m-c) najprawdopodobniej zostanie podniesiona do 600 zł/m-c. Opinię w tej sprawie musi wydać jeszcze Uczelniana Komisja Ekonomiczna.

Najwięcej – 1500 zł/m-c – będą musieli wysupłać studenci krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy zdecydują się na „jedynkę” o podwyższonym standardzie. Przed rokiem było to 1300 zł/m-c. Podwyżka wyniosła więc ponad 15 proc. r/r.

Również z wydatkiem powyżej 1000 zł/m-c muszą liczyć się studenci, którzy aplikowali o miejsce w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego. „Jedynki” o najwyższym standardzie zostały tam wycenione na 1350 zł/m-c (w ubiegłym roku akademickim było to maksymalnie 1251 zł/m-c). Za najtańszy pokój jednoosobowy trzeba tam zapłacić obecnie 999 zł/m-c.

Niższe stawki obowiązują w akademikach prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską (maksymalnie 900 zł za „jedynkę”). Dodatkowo ceny, przynajmniej na razie, nie zmieniły się względem poprzedniego roku. Wówczas jednak stawki zostały podniesione średnio o 15 proc.

Pokoje jednoosobowe za więcej niż 1000 zł/m-c można znaleźć także w poznańskich domach studenckich, zarówno należących Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej jak i Akademii Wychowania Fizycznego.

Niższe stawki obowiązują w Gdańsku i Katowicach, gdzie za „jedynki” oferowane przez dwie największe uczelnie: Uniwersytet Gdański i Politechnikę Gdańską trzeba zapłacić od 440 zł (pokój bez łazienki w segmencie) do 730 zł.

W przypadku Uniwersytetu Gdańskiego zanotowano jednak dwucyfrowe podwyżki. Za „jedynki” i „dwójki” o najwyższym standardzie trzeba obecnie płacić o blisko 18 proc. więcej niż przed rokiem.

Z kolei miejsca akademika Uniwersytetu Śląskiego przed rozpoczynającym się rokiem akademickim 2023/2024 zostały wycenione na 474 – 510 zł/m-c (w przypadku „dwójek) i 530 zł/m-c za „jedynki”. Znacznie szersze widełki można zaobserwować w przypadku stawek dyktowanych przez Politechnikę Śląską. Pokój jednoosobowy to koszt od 490 do 1300 zł/m-c. Za „dwójkę” trzeba zapłacić miesięcznie od 410 do 670 zł.

Nawet 2700 zł/m-c za pokój

W największych miastach akademickich alternatywą dla studentów mogą być także akademiki prywatne. Dodajmy – alternatywą znacznie droższą od akademików uczelnianych i równocześnie droższą niż przed rokiem. „Jedynka” w prywatnym akademiku w Warszawie to koszt wahający się od 2500 do 2840 zł/m-c. Przed rokiem było to maksymalnie 2300 zł/m-c.

Z najmniejszym wyborem i równie wysokimi cenami muszą radzić sobie studenci chcący wynająć obecnie pokój w prywatnym akademiku w Katowicach. Ich zarządcy za „jedynki” życzą sobie ok. 2700 zł/m-c.

W Krakowie za 16-metrowy pokój z dostępem do łazienki i aneksem kuchennym trzeba zapłacić nawet 2200 zł/m-c. Z drugiej strony miejsce w 30-metrowej „dwójce” to koszt 1650 zł/m-c.

W przypadku prywatnych domów studenckich trzeba pamiętać także o opłatach dodatkowych uiszczanych m.in. za nielimitowane zużycie mediów, ochronę 24/7, pomoc technika czy dostęp do siłowni i strefy rozrywki. W większości przypadków to ok. 300 zł/m-c.

Ubiegłoroczne rekordy nie wytrzymały

Z roku na rok mieszkania na wynajem stają się jednak coraz mniej korzystną alternatywą. Choć, jak wynika z danych Otodom, pod koniec sierpnia 2023 r. wynajmujący oferowali o 80 proc. więcej mieszkań niż w analogicznym okresie 2022 r., to średnie stawki wpisywane w ogłoszeniach były wyższe niż przed rokiem.

A przed rokiem byliśmy świadkami rekordowych wzrostów na rynku najmu spowodowanych wybuchem wojny na Ukrainie i napływem do Polski uchodźców oraz wykluczeniem z rynku sprzedaży mieszkań potencjalnych kupujących przez rosnące stopy procentowe i spadającą zdolność kredytową.

Zgodnie z danymi Otodom Analytics, choć w ostatnich miesiącach (począwszy od maja) najmocniej rosła średnia wycena małych mieszkań na wynajem, to w ujęciu rocznym najbardziej wzrosły średnie ceny ofertowe dużych mieszkań – o powierzchni od 60 do 89 mkw.

W sierpniu 2023 r. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie i Katowicach oczekiwano za nie średnio powyżej 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.

Najmniejsze kawalerki o powierzchni poniżej 40 mkw. wyceniane były w ujęciu rocznym średnio od niespełna 2 proc. wyżej (Szczecin) do 9 proc. (Warszawa) i blisko 11 proc. (Lublin).

Z uwagi na ubiegłoroczne skokowe wzrosty średnich stawek ofertowych, bardziej okazale średnia wycena mieszkań na wynajem wzrosła w ujęciu dwuletnim.

I tak w większości największych polskich miast w sierpniu 2023 r. za najmniejsze kawalerki oczekiwano przeciętnie więcej niż przed dwoma laty za większe mieszkania o powierzchni od 40 do 59 mkw.

Podobnie rzecz miała się w sierpniu 2023 r. z mieszkaniami o powierzchni od 40 do 59 mkw., za które oczekiwano przeciętnie więcej niż za znacznie większe lokale (60-89 mkw.) w sierpniu 2021 r.

Ze współlokatorem portfel odetchnie

Jak jednak wynika z danych AMRON-SARFiN, jedynie 13 proc. studentów w poprzednim roku akademickim wynajmowało mieszkanie samodzielnie. Spośród żaków, którzy w roku akademickim 2022/2023 mieszkali ze współlokatorami, 71 proc. zajmowało pokój samodzielnie, a 27 proc. dzieliło go ze współlokatorem.

Jeśli w ten sposób spojrzymy na średnie ceny ofertowe najmu notowane w sierpniu, kwoty oczekiwane od pojedynczych lokatorów będą niższe.

Dla przykładu, jeśli dwie osoby wynajęłyby kawalerkę o powierzchni poniżej 40 mkw., to w oparciu o średnią cenę ofertową oczekiwano by od każdej z nich od niespełna 900 zł/m-c w przeliczeniu na osobę (Katowice) do blisko 1500 zł/m-c (Warszawa).

Jeśli z kolei trzy osoby chciałyby wynająć mieszkanie o powierzchni od 40 do 60 mkw., musiałyby liczyć się ze średnią wyceną od blisko 750 zł/m-c w przeliczeniu na osobę w Łodzi do niespełna 1300 zł/m-c w Warszawie.