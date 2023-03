Najem instytucjonalny w Polsce ciągle niszowy. Zmiany podatkowe i stopy proc. wyzwaniami dla sektora

Sektor najmu instytucjonalnego odpowiada obecnie za mniej niż 1 proc. rynku najmu w Polsce. Pod koniec 2022 roku w rękach takich inwestorów było blisko 11. tys. lokali - wynika z raportu PwC. Wyzwaniem dla sektora są potencjalne zmiany legislacyjne i podatkowe oraz wysokie stopy procentowe.

Według raportu PwC Polska na koniec ub.r. w zasobach PRS (Private Rented Sector) było prawie 11 tys. lokali. W drugiej połowie 2022 r. na rynek trafiło 3,3 tys. mieszkań. Pomimo dużego napływu lokali wielkość sektora jest nadal marginalna i wynosi 0,9 proc. całkowitych zasobów najmu w Polsce - zaznaczono.

W ub.r. zawarto 13 transakcji na rynku PRS, o ponad połowę mniej niż w 2021. Największą akwizycją była przedsprzedaż pięć budynków na warszawskim Bemowie - podano w opracowaniu.

Na koniec 2022 r. w budowie było ponad 17 tys. mieszkań, z czego 68 proc. przypada na trzy miasta: 6,3 tys. powstaje w Warszawie, 2,8 tys. w Łodzi, a 2,4 tys. w Krakowie. PwC prognozuje, że do 2028 r. powstaną ok. 44 tys. lokali. "Przy ponad 17 tys. mieszkań w budowie i 44 tys. planowanych do 2028 roku, sentyment do rynku pozostaje silny" - oceniono.

Na koniec 2022 r. Warszawa była największym rynkiem PRS w Polsce - oferowała 4,2 tys. lokali na wynajem, ponad 6,3 tys. było w budowie. Dwa kolejne miasta z największą liczbą lokali w formule najmu instytucjonalnego to Wrocław (2,3 tys. mieszkań) i Kraków (1,2 tys.).

Na koniec ub.r. w Poznaniu było około 1,1 tys. istniejących lokali. W Trójmieście dostępne były 884 lokale, w Łodzi - 554, natomiast w Katowicach było ich 256.

"Naszym zdaniem rynek PRS powinien rozwijać się równolegle do rynku mieszkaniowego. Oba rynki mogą się bowiem wzajemnie uzupełniać, podwyższając tym samym standardy mieszkaniowe. Z kolei w przypadku spowolnienia na rynku nieruchomości mieszkaniowych na sprzedaż złagodzi zawirowania po stronie deweloperów i generalnych wykonawców" - wskazała Kinga Barchoń, partnerka PwC Polska i liderka zespołu ds. usług dla rynku nieruchomości.

Jak podało PwC, kluczowi gracze na rynku wskazują na dwa główne wyzwania, które mogą zahamować rozwój sektora. Są to wysokie stopy procentowe, a także potencjalne zmiany legislacyjne oraz podatkowe dotyczące sektora najmu instytucjonalnego.

W opracowaniu przypomniano, że zapowiadane przez rząd zmiany w prawie, które mają ograniczyć możliwość inwestowania w większej skali w mieszkania, obejmują wprowadzenie dodatkowych obciążeń podatkowych, jak 6-proc. podatek od czynności cywilnoprawnych przy nabyciu mieszkań ponad ustalony limit. Dotychczas nie opublikowano projektu ustawy, ale należy uważnie obserwować dalszy rozwój sytuacji - zaznaczono.

