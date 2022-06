Najdroższe miasta świata dla emigrantów. Na podium znalazło się miejsce z Europy

fot. YIUCHEUNG / / Shutterstock

Hongkong ponownie został najdroższym miastem do życia dla emigrantów. Na podium znalazł się również Nowy Jork (dwa oczka wyżej w porównaniu do 2021 roku) i Genewa (tu bez zmian). W całym zestawieniu znalazło się 6 europejskich miast.

ECA International od 2005 roku przygotowuje zestawienie najdroższym miast do życia dla ekspatów. Firma, przygotowując swój ranking, analizuje koszty towarów i usług konsumenckich w ponad 490 lokalizacjach na całym świecie, a koszty wynajmu w ponad 420 - z czego 207 miast w 120 krajach jest ocenianych w najnowszym raporcie.

To właśnie rosnące koszty najmu były jednym z powodów, dla których Londyn i Nowy Jork znalazły się w pierwszej piątce, przy czym czynsze w tych miastach wzrosły odpowiednio o 20 i 12 proc.

W tegorocznym badaniu jedne z największych wzrostów cen pozycji w analizowanym koszyku zanotowały paliwa (wzrosły średnio o 37 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim we wszystkich miastach, podczas gdy w Bejrucie zanotowano wzrost o 1128 proc.) oraz olej spożywczy, który wskutek wojny w Ukrainie podrożał średnio o 25 proc. we wszystkich miastach w rankingu.

„Chociaż w ubiegłym roku Hongkong w mniejszym stopniu niż inne lokalizacje wpłynął na wzrost globalnej inflacji, to jednak pozostaje on najdroższą lokalizacją na świecie. To właśnie siła dolara hongkońskiego, który jest powiązany z dolarem amerykańskim, umożliwiła mu utrzymanie pozycji, ponieważ inne waluty uległy osłabieniu” -- skomentował dyrektor regionalny ECA International na Azję, Lee Quane.

Natomiast najtańszym miastem na świecie dla emigrantów, po spadku o pięć miejsc na 207. miejsce, jest Ankara - stolica Turcji.

Oto 20 najdroższych miast świata do życia w 2022 roku:

Hongkong, Chiny (1. miejsce w 2021 roku); Nowy Jork, USA, (4 miejsce w 2021 roku); Genewa, Szwajcaria (3. miejsce w 2021 roku); Londyn, Wielka Brytania (5. miejsce w 2021 roku); Tokio, Japonia (2. miejsce w 2021 roku); Tel Awiw, Izrael (7. miejsce w 2021 roku); Zurych, Szwajcaria (6. miejsce w 2021 roku); Szanghaj, Chiny (9. miejsce w 2021 roku); Kanton, Chiny (10. miejsce w 2021 roku); Seul, Korea Południowa (8. miejsce w 2021 roku); San Francisco, USA (15. miejsce w 2021 roku); Shenzhen, Chiny (12. miejsce w 2021 roku); Singapur (13. miejsce w 2021 roku); Pekin, Chiny (16. miejsce w 2021 roku); Jerozolima, Izrael (18. miejsce w 2021 roku); Bern, Szwajcaria (17. miejsce w 2021 roku); Yokohama, Japonia (11. miejsce w 2021 roku); Kopenhaga, Dania (14. miejsce w 2021 roku); Oslo, Norwegia (19. miejsce w 2021 roku); Tajpej, Tajwan (21. miejsce w 2021 roku).

