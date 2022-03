Najdłuższy wiszący most na świecie otwarty. Połączy Europę i Azję

fot. Xinhua / / FORUM

W Turcji otwarto w piątek najdłuższy wiszący most na świecie, zbudowany nad Cieśniną Dardanelską, łączący Europę z Azją. Most o nazwie Canakkale 1915 ma 4608 m długości i 318 m wysokości.

Most komunikuje miasta Gallipoli w Europie i Lapseki w Azji, położone po obu stronach Cieśniny Dardanele, która łączy Morze Egejskie z Morzem Marmara. Pod względem długości pobił rekord należący do tej pory do japońskiego mostu Akashi Kaikyo, który jest o ponad 200 metrów krótszy.

Most ma po trzy jezdnie w każdą stronę i ma skrócić czas przeprawy przez Cieśninę Dardanele z 30 minut (prom) do 4 minut.

Konstrukcja otrzymała nazwę dla upamiętnienia bitwy o Canakkale 18 marca 1915 roku i zwycięstwa Imperium Osmańskiego nad państwami ententy. (PAP)

