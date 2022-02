Na co muszą uważać podatnicy? Najczęstsze błędy i pułapki w Twój e-PIT

fot. mffoto / / Shutterstock

Brak wszystkich formularzy PIT-11, niedostępne deklaracje podatkowe dla przedsiębiorców oraz nienaliczona ulga na dziecko - to tylko część pułapek czekających w rządowej usłudze "Twój e-PIT". Przeanalizowaliśmy najczęściej występujące utrudnienia przy rozliczeniu elektronicznym.

Od 15 lutego 2022 r. działa rządowy program do składania zeznań podatkowych, "Twój e-PIT", w którym Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła część przygotowanych deklaracji podatkowych. Jednak nie każdy znajdzie tam gotowy PIT, a do tego warto sprawdzić, czy deklaracja przygotowana przez fiskusa nie zawiera błędów, bo takie niestety się zdarzają. Ponadto, aby skorzystać z przysługujących odliczeń i ulg, trzeba je w większości przypadków wykazać samodzielnie. Dlatego też warto sprawdzić, co znajduje się w zeznaniu przygotowanym przez fiskusa.

Sezon rozliczeń trwa, ryczałtowcy zobowiązani są do złożenia PIT-28 do 28 lutego 2022 r. Z kolei pozostali podatnicy mają czas do 2 maja 2022 r. Warto rozliczyć się elektronicznie, w przypadku posiadania nadpłaty pozwoli to szybciej otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Przy wypełnianiu deklaracji trzeba jednak być ostrożnym i wszystko skontrolować. Nie wszystkie dokumenty są w pełni przygotowane i nie każdy zaakceptuje się automatycznie.

1. Brak PIT-11 w usłudze "Twój e-PIT"

Niekiedy podatnicy posiadają więcej niż jednego pracodawcę, chcą rozliczyć różne dochody. Co zrobić, kiedy brakuje tzw. 11 w Twój e-PIT? Może się zdarzyć tak, że płatnik nie przekazał PIT-11 do urzędu skarbowego lub fiskus jeszcze nie wprowadził deklaracji do systemu. Dlatego też przy przygotowaniu zeznania należy zweryfikować, czy wszystkie deklaracje znajdują się w Twój e-PIT i zostały wprowadzone do deklaracji przygotowanej przez fiskusa.

Co zrobić, kiedy brakuje PIT-11 w "Twój e-PIT"? Należy ustalić, czy deklaracja trafiła do urzędu skarbowego. Mogło się zdarzyć tak, że pracodawca nie wysłał z jakiegoś względu deklaracji lub nie została ona wprowadzona do usługi "Twój e-PIT" z uwagi na przykład na błędny PESEL lub NIP podatnika. Jeżeli nie została ona dodana i się nie pojawia, a posiadamy PIT-11, trzeba dane z niego wprowadzić do systemu ręcznie. Można również poczekać kilka dni i sprawdzić, czy została dodana.

2. Zeznanie trzeba wypełnić na właściwym formularzu

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała zeznania na podstawie posiadanych dokumentów źródłowych, jednak nie każdy znajdzie gotowy PIT w usłudze "Twój e-PIT". Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą ręcznie przygotować swoje zaznanie. Mogą skorzystać z programu rządowego albo z programu komercyjnego.

3. Sprawdź i dodaj ulgi

Podatnicy, którym przysługuje ulga prorodzinna, powinni zweryfikować, czy została prawidłowo obliczona przez fiskusa. Szczególnie w sytuacji, kiedy dziecko urodziło się w trakcie minionego roku, lub nie rozliczają się z małżonkiem. U niektórych podatników ulga jest rozdzielana na pół. Są też podatnicy, którzy skarżą się, że ulga w ich przypadku została naliczona w zaniżonej wysokości. Problem części użytkowników może wynikać m.in. z niskiego podatku do zapłaty. Podatnik mający mały podatek nadal może jednak uzyskać pełny zwrot z tytułu ulgi prorodzinnej. A błędy dotyczące tej preferencji zdarzają się corocznie.

Wypełniając Twój e-PIT, podatnik może dodać wszystkie przysługujące mu ulgi podatkowe i je rozliczyć. Fiskus w deklaracji przekazywanej do akceptacji nie ma wiedzy o przysługujących preferencjach i nie stosuje ich z automatu. Stąd kiedy mamy prawo do odliczenia wydatków związanych m.in. z rehabilitacją, wykorzystywaniem samochodu do dojazdów na leczenie, użytkowaniem internetu, termomodernizacją czy darowiznami, musimy wpisać ręcznie przysługujące nam odliczenia.

4. PIT-36 i PIT-28 nie zaakceptuje się sam

Podatnicy, którzy prowadzili w 2021 r. działalność gospodarczą muszą samodzielnie przygotować PIT-36 lub PIT-36L. Podobnie osoby, które rozliczają się ryczałtowo. Podatnicy sporządzający PIT-28 muszą także pamiętać, że mają mniej czasu na wysłanie deklaracji. Deklaracje PIT-36 oraz PIT-28 wymagają wypełnienia przez podatników.

5. Wspólne rozliczenie małżonków

W Twój e-PIT podatnik ma możliwość zdecydować, czy chce rozliczyć się samodzielnie czy ze współmałżonkiem. Zaproponowane zeznanie w usłudze "Twój e-PIT" jest wypełnione dla każdego podatnika indywidualnie, stąd osoby, które chcą rozliczyć się z małżonkiem, muszą dokonać wyboru nawet jeśli wcześniej również rozliczali się wspólnie. Chcąc rozliczyć się z żoną lub mężem, trzeba wpisać PESEL współmałżonka i podać przychód za 2020 i 2021 r. oraz kwotę nadpłaty, którą przekazał fiskus za zeznanie za 2020 r. lub kwotę podatku, którą podatnik był zobowiązany zapłacić za 2020 r.

6. Rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci

Tożsama sytuacja występuje, kiedy podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko i chce się rozliczyć z dzieckiem. Sposób rozliczenia można zmienić na wspólny z małżonkiem, a także wybrać formę opodatkowania jako osoba samodzielnie wychowująca dzieci. Taka możliwość jest dostępna po zalogowaniu się do usługi i wybraniu odpowiedniej opcji.

7. Sprawdź, czy 1 proc. trafi do wybranej OPP

Podatnicy rozliczający swoje zeznanie za 2021 r. mają możliwość przekazania 1 proc. dla wybranej OPP. W zeznaniu przygotowanym przez KAS ustawiona jest ta sama organizacja, którą podatnik wskazał się w rozliczeniu za ubiegły rok. Jeżeli nie chcemy zmieniać OPP, wystarczy zaakceptować wybór. W przypadku chęci zmiany należy wpisać nr KRS OPP, którą wybieramy aktualnie. Aby zmienić tylko cel szczegółowy, należy wybrać opcję "Zmieniam organizację" i nie zmieniając numeru KRS, edytować tylko informacje o celu szczegółowym.

W sytuacji, w której po raz pierwszy zamierzamy przekazać 1 proc., na platformie "Twój e-PIT" należy wówczas z listy wybrać numer KRS OPP, którą chcemy wesprzeć, wskazać cel szczególny i zaznaczyć zgodę (dobrowolnie) na przekazanie wybranej przez nas organizacji informacji o 1 proc.

8. Aktualny rachunek bankowy w PIT

Przed zaakceptowaniem deklaracji podatkowej składanej za 2021 r. należy również zweryfikować numer rachunku bankowego. Szczególnie ważne jest to w sytuacji, w której chcemy dostać szybko zwrot podatku. Nieaktualny lub błędny numer rachunku bankowego może wydłużyć czas oczekiwania na nadpłatę od fiskusa.

9. UPO

UPO to Urzędowe Poświadczenie Odbioru potwierdzające elektroniczną wysyłkę deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego.

Dokument UPO jest nadawany wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przesłanej online deklaracji oraz nadaniu jej statusu 200, który oznacza, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie.

W czasie składania zeznań PIT do urzędu skarbowego czas oczekiwania na wygenerowanie UPO wydłuża się z kilku minut do nawet kilkunastu godzin. Dlatego też trzeba sprawdzić, czy UPO jest możliwe do pobrania, to jedyny dokument potwierdzający, że wypełniliśmy obowiązek podatkowy i dokonaliśmy rozliczenia z fiskusem za 2021 r.

10. PIT w usłudze "Twój e-PIT", papierowy czy w programie

Podatnicy nie mają obowiązku korzystać z platformy "Twój e-PIT". Mogą się rozliczyć również w sposób tradycyjny, składając papierowe deklaracje, mogą również skorzystać z programów online, które są w większości bezpłatne. Wybór jest dobrowolny, ważne by deklaracja była przygotowana bezbłędnie i została złożona w terminie.

11. Zbyt wysoki zwrot w uldze dla młodych

Fiskus sam informuje o błędzie jaki pojawił się w tym roku deklaracjach składanych przez podatników poniżej 26 roku życia. W zeznaniach podatkowych tych osób wkradł się błąd. Osoby, które nie ukończyły 26 lat miały w zeznaniach źle wyliczoną kwotę nadpłaty. Ministerstwo finansów zapewnia, że błąd już naprawiono, jednak przy wysyłce deklaracji z aplikacji "Twój e-PIT" warto to skontrolować. Można posłużyć się darmowym programem online, który sprawdzi i porówna deklaracje. Zaoszczędzi to stresu i uchroni podatnika przed korektą zeznania.

12. PIT po terminie

Podatnicy mają obowiązek terminowego złożenia deklaracji. W przypadku PIT-28 termin upływa 28 lutego. Deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-38 i PIT-39 należy złożyć do 2 maja 2022 r.

