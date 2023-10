IT, medycyna i psychologia. Znamy najpopularniejsze kierunki studiów

Wśród kierunków technicznych niesłabnącą popularnością cieszy się informatyka. Jak podkreślają biura prasowe uczelni, to kolejny rok akademickim, w którym najwięcej chętnych na jedno miejsce było na kierunkach z branży IT. Tegoroczni maturzyści stawiają również na psychologię, prawo i kierunek lekarski. Ten ostatni pojawił się w tym roku na większej liczbie uczelni.

Kilka dni temu analizowaliśmy dane od największych uczelni w Polsce dotyczące kierunków, które nie ruszyły od października. Dzisiaj "na tapet" bierzemy programy studiów cieszące się największym zainteresowaniem wśród maturzystów w nowym roku akademickim.

Studia w branży IT najczęściej wybierane

„W rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Warszawskiej najbardziej oblegane były kierunki IT – to tam mieliśmy najwięcej aplikacji na jedno miejsce. Największym zainteresowaniem cieszyły się cyberbezpieczeństwo, matematyka i analiza danych, inżynieria i analiza danych, inżynieria Internetu rzeczy oraz computer science. Jeśli chodzi o studia niestacjonarne I stopnia, to najpopularniejsze były kierunki prowadzone przez Internet, a wśród nich informatyka stosowana” – przekazała Politechnika Warszawska.

Analogicznie jest na Politechnice Krakowskiej. Wśród trzech najpopularniejszych kierunków w przeliczeniu liczby osób na miejsce były: informatyka, informatyka stosowana oraz informatyka w inżynierii komputerowej. Jednocześnie biuro prasowe uczelni podkreśla, że w liczbach bezwzględnych najwięcej chętnych mieliśmy na kierunki z grupy IT, budownictwo i architekturę, na tych kierunkach przygotowujemy najwięcej miejsc.

Podobnie sytuacja wygląda na innych uczelniach technicznych w Polsce. „Wśród 10 najpopularniejszych kierunków studiów z największą liczbą osób na miejsce dominują kierunki z branży IT. Podobnie, wśród kierunków z największą liczbą podań - także dominują kierunki informatyczne” – podaje biuro prasowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zaczyna się epoka przetwarzania danych



Jednym z najpopularniejszych kierunków na studiach stacjonarnych na AGH jest inżynieria i analiza danych, gdzie na jedno miejsce było 11,32 chętnych, poinformowało biuro prasowe uczelni. To stosunkowo nowy kierunek. Zapotrzebowanie na ekspertów w tym segmencie na polskim rynku pracy dopiero rośnie. Wszystko za sprawą sztucznej inteligencji, która umożliwia analizę dużych zbiorów danych.

Równie dużym zainteresowaniem na Akademii Górniczo Hutniczej cieszyła się informatyka i systemy inteligentne. Z kolei kandydaci na studia zaoczne częściej decydowali się na informatykę techniczną. Z pozoru podobne programy różnią się pomiędzy sobą. Studia związane z analizą danych czy systemami inteligentnymi skupiają się na nauce obsługi narzędzi umożliwiających projektowanie, tworzenie i zarządzanie relacyjnymi oraz przestrzennymi bazami danych zgodnie z obowiązującymi wzorcami. Z kolei informatyka techniczna skupia się na programowaniu proceduralnym i obiektowym, algorytmice i metodach numerycznych.

Maturzyści stawiają również na automatykę

Oprócz informatyki i analizy danych wciąż sporo chętnych jest na kierunki związane z automatyką. Programy należą do najchętniej wybieranych. Z danych Politechniki Gdańskiej wynika, że trójka najpopularniejszych kierunków (według liczby zgłoszeń) od kilku lat wygląda podobnie tj.: informatyka, automatyka, cybernetyka i robotyka oraz automatyka, cybernetyka i systemy sterowania.

Kierunek lekarski "na fali"

Z kolei na Politechnice Wrocławskiej numerem jeden pod względem wybieralności był kierunek lekarski. Z danych wynika, że na jedno miejsce było aż 37,62 kandydata (łącznie 2257 kandydatów na 60 miejsc). Następne dwa oczka zajęła: matematyka i analiza danych (12,56 kandydatów na miejsce) oraz matematyka (9,48 kandydatów na miejsce).

„Najpopularniejsze nadal są nasze flagowe kierunki stacjonarne: lekarsko-dentystyczny, gdzie na jedno miejsce aplikowało 31 osób i lekarski (we Wrocławiu), gdzie na jedno miejsce aplikowało 14 osób. Te same kierunki, ale niestacjonarne również cieszyły się największym zainteresowaniem. Tu należy podkreślić, że również ogromnym zainteresowaniem cieszył się nasz nowo otwarty kierunek lekarski w filii w Wałbrzychu, gdzie na jedno miejsce kandydowało 10 osób” – poinformował Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Również na Uniwersytecie Warszawskim jednym z najbardziej obleganych programów kształcenia był kierunek lekarski, który wrócił do portfolia uczelni po ponad siedemdziesięciu latach przerwy. Na jedno miejsce było 30,17 chętnych.

Z kolei na Uniwersytecie Rzeszowskim na jedno miejsce na kierunku lekarskim było 23 kandydatów. Na uczelni program nauki dla przyszłych lekarzy był najpopularniejszy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Podobnie jest na Uniwersytecie Zielonogórskim. Największym zainteresowaniem w rekrutacji na rok akademiki 2023/2024 na studiach stacjonarnych cieszył się kierunek lekarski, psychologia, informatyka, filologia angielska, fizjoterapia, prawo.

Psychologia dalej jest "na czasie"

Dużym zainteresowaniem cieszy również się psychologia. Najwięcej chętnych, zarówno na studia dzienne, jak i zaoczne, było na ten kierunek na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uniwersytecie Warszawskim.

Na psychologię na studiach stacjonarnych było 18,62 kandydatów na jedno miejsce, podaje dział komunikacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Według danych przekazanych przez biuro prasowe Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2023/2024 w rekrutacji na studia najbardziej popularnymi kierunkami studiów stacjonarnych według liczby dokonanych zapisów są: psychologia ( jednolite magisterskie), zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria. "Kierunki te od lat znajdują się na pierwszych miejscach, jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych kandydatów".

Jakie jeszcze kierunki były często wybierane?

Z danych, które spłynęło od największych uczelni w Polsce, można wskazać jeszcze kilka ścieżek edukacji, na które aplikowała spora liczba chętnych. Wysokie miejsca wśród najbardziej obleganych kierunków zajęło prawo, filologia angielska, zarządzanie, ekonomia, budownictwo oraz koreanistyka.