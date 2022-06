Rowerem na urlop. Najciekawsze trasy rowerowe

fot. aquatarkus / / Shutterstock

Rosnące ceny benzyny zapewne przemodelują niejeden pomysł na urlop. Z wakacyjnej inflacji można wyjść zwycięską ręką - zamiast tankować do pełna, śrubując limity, można kupić bilet na pociąg, zapakować siebie i rodzinę w niewielkie plecaki, napompować dętki i... wyruszyć na rowerowe wakacje.

Co więcej, z takiego urlopu wrócimy o kilka kilogramów szczuplejsi, opalenizna będzie trzymała się dłużej, gdyż zostanie "owiana wiatrem" i zobaczy się miejsca, które umykają podczas podróży samochodowej. Sytuacja "win - win" jak mawiają za Ocenaem.

1. Roztocze i zapiera dech

Kamienna wieża widokowa przy kamieniołomach w Józefowie na Roztoczu. (fot. Damian Pankowiec / Shutterstock)

O Zwierzyńcu, perle Roztocza, pisaliśmy już wcześniej w artykule o "10 najpiękniejszych miasteczek w Polsce". Warto więc dodać, że sama okolica Roztoczański Park Narodowy to perła w koronie rowerzystów. Dostępne są różne warianty trudności szlaków dla jednośladów.

Na uwagę zasługuje niebieski. Ma on 46,5 km długości. Na przejechanie go warto sobie jednak zarezerwować minimum dwa dni, aby spokojnie zwiedzić po drodze wszystkie atrakcje. A tych nie brakuje:

Obrocz z wodą źródlaną,

skansen w Guciowie,

ruiny dawnej ordynackiej łaźni w Bondyrzu,

sanktuarium maryjne w Krasnoborze.

Częściowo biegnie też przez las wzdłuż Wieprza, pozwalając podziwiać dziką przyrodę.

Z kolei najdłuższa trasa to Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, który ciągnie się od Kraśnika aż do Lwowa. W Polsce mierzy 190 km i prowadzi przez województwa: lubelskie i podkarpackie (granicę między nimi przekracza się we wsi Podlesina). Na tej trasie znajduje się Szczebrzeszyn, który zasłynął na całą Polskę, Zwierzyniec, baszta przy kamieniołomie Babia Dolina, skąd można podziwiać całą panoramę okolicy, drewniany kościół św. Michała Anioła w Łosińcu, niemiecki obóz zagłady w Bełżcu.

2. Białowieski Park Narodowy, czyli oko w oko z żubrem

Ule przed tradycyjnym drewnianym domem we wsi Budy w Puszczy Białowieskiej. (fot. Fotokon / Shutterstock)

Białowieski Park Narodowy to jedno z nielicznych takich miejsc w Europie - dzikie, niemal w nienaruszonym stanie od wieków, z rzadkimi okazami flory i fauny. Centrum większości szlaków przypada w gminie Narewka.

Oprócz króla żubra (którego można podglądać m.in. z platformy widookwej na uroczysku w Kosnym Moście), głuszca i dzięcioła, możemy podziwiać:

wsie z bogato zdobionymi drewnianymi domami (m.in. w przepiękne okiennice),

stację kolejową Carska z początków XX wieku,

skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia (brzmi bardzo formalnie, ale wart jest zwiedzania).

Sama Białowieża jest także warta polecenia ze swoją cerkwią św. Mikołaja z unikalnym ceramicznym ikonostasem oraz zabytkowy Park Pałacowy i Dyrekcyjny.

3. Serpentyna wąwozami. Przełom Dunajca w Pieninach

Od Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru to 20 km czystej przyjemności po Pienińskim Parku Narodowym. (fot. gkrphoto / Shutterstock)

Dunajec w Pieninach może swobodnie startować w kategorii malownicze dzikie rzeki świata. Spieniona toń meandrująca nawet o 180 stopni i 300-metrowe skalne ściany wznoszące się nad lustro wody - czy można chcieć więcej? Wśród popularnych atrakcji jest spływ drewnianą tratwą z flisakami spod szczytu Trzech Koron do przystani w Szczawnicy.

Można tę trasę pokonać na dwóch kółkach, dzięki Drodze Pienińskiej, oddanej do użytku już ponad 130 lat temu. Choć brzmi wymagająco, można spokojnie zabrać w trasę dzieci. Przystanek w Sromowcach Niżnych wynagrodzi zwiedzanie drewnianego kościółka św. Katarzyny.

Łasuchy mogą zatrzymać się po drodze w karczmie na słynne "bryndzove halusky", czyli kluseczki z serem z mleka owczego.

4. Na rowerze nad jezioro. Wokół jez. Niegocin

W Giżycku można odwiedzić także zamek krzyżacki, Wieżę Ciśnień oraz wzgórze św. Brunona z Kwerfurtu. (fot. Patrykkowalskifoto / Shutterstock)

Mazury stanowią cel podróży wakacyjnych części Polaków. Warto zabrać tam rower (albo przynajmniej wypożyczyć na miejscu). Jedną z malowniczych tras jest ta dookoła jeziora Niegocin. Rozpoczyna się w Giżycku przy unikatowym moście obrotowym zbudowanym nad Kanałem Łuczańskim. Później jest tylko lepiej:

Piękna Góra, gdzie na tamtejszym przesmyku między półwyspem Mały Ostrów a wyspą Duży Ostrów ma początek jeden z bajkowych szlaków wodnych na Mazurach, tzw. Łabędzi;

wieś Wilkasy lokowana jeszcze na prawie krzyżackim z amfiteatrem

mazurski równik nad kanałem Kula

gospodarstwo zbudowane tylko z kamienia polnego (w drodze na Paprotki)

Rydzewi z XVI - wiecznym kościołem św. Andzeja Bobolil i ryglową gospodą ozdobioną ludowymi rzeźbami.

5. Wikingowie, forty i morze. Wokół Wyspy Wolin

Na Festiwal Słowian i Wikingów ściągają turyści z całej Europy. (fot. Dawid 't1tek' Zieba / Shutterstock)

Ponad 100 km szlaków rowerowych poprowadzonych m.in. przez Woliński Park Narodowy sprawiają, że każdy z cyklistów znajdzie coś dla siebie. Kto gościł na wyspie Wolin, ten wie, że na świecie jest niewiele takich miejsc, w których na tak małej powierzchni zmieściły się: morze, piaszczyste wydmy, stumetrowe urwisko, malownicze pojezierze, wojowniczy wikingowie i ich złote miasto czy poligon doświadczalny dla tajnej broni III Rzeszy.

W trasie warto zrobić przystanki:

wyspa Ostrów na rzece Dziwnej, gdzie zrekonstruowano wioski sprzed setek lat

Lubin, skąd doskonale widać deltę Świny z około 40 wysepkami. Podobny widok rozciąga się ze wzgórza Zielonka, skąd widok okrzyknięto w 1993 roku najpiękniejszą panoramą Europy

zalana kopalnia kredy w Wapnicy. W sąsiedztwie rośnie Prastary dąb liczący sobie 600 lat

nad jeziorem Wicko, niemal na rogatkach Międzyzdrojów, mieścił się poligon doświadczalny, na którym Niemcy pracowali nad bronią V-3

wzgórze Gostań z najwyższym klifem na wybrzeżu, bo liczącym sobie 93 - metry pionową ścianą,

pojezierze Wolińskie z ośmioma jeziorami, które są położone poniżej poziomu morza, a więc tworzą kryptodepresje (największe jest Kopowo, ale za najpiękniejsze uchodzi Czajcze).

6. Od cerkwi do cerkwi przez Beskid Niski

Świątynia w Kwiatoniu jest cerkwią łemkowską typu północno-zachodniego. Uznawana jest za modelowy i najpiękniejszy przykład tego stylu. (fot. Pawel Kazmierczak / Shutterstock)

Beskid Niski, ten polski region Karpat, przeszedł wiele. Ich historia to krwawe wojny i równie tragiczne przesiedlenia. Dawniej tereny te były zamieszkane w znacznej większości przez Łemków, których zmuszono do zmiany miejsca w ramach akcji Wisła. Ten ciężar historii "czuć" w powietrzu.

Do najpiękniejszych cerkwi w regionie należą:

Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu - wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO położona przy trasie z Uścia Gorlickiego do Gładyszowa. Uchodzi za najpiękniejszą budowlę zachodniej Łemkowszczyzny. Pochodzi z XVII wieku. W środku oczy ucieszy polichromia z XVIII wieku.

Cerkiew p.w. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu - to mała świątynia otoczona cmentarzem w oddalonej od głównych szlaków miejscowości.

Cerkiew p.w. św. Michała Archanioła w Świątkowej Małej - turkusowy kolor wieży i położenie na wzgórzu sprawia, że nie sposób jej przeoczyć. W śriodku znajdziemy cenne ikony z XVII i XVIII wieku i piękny sąd Ostateczny.

Cerkiew p.w. św. Kosmy i Damiana w Krempnie - ta grekokatolicka cerkiew z charakterystycznymi hełmami na wieżach pochodzi z 1782 roku. W środku można podziwiać kompozycję 12 ikon apostołów z XVII wieku.

Cerkiwe w Skwirtne, która obecnie służy wiernym obrządku rzymskokatolickiego. Warto zwiedzić położony po sąsiedzku kompleks stadniny koni huculskich

Trzeba zaznaczyć, że w Beskidzie Niskim wytyczono bardziej wymagające szlaki rowerowe. Jak to w górach bywa, są strome podjazdy. Średnie tutejsze wzniesienia to 700-850 metrów.

7. Szlak Orlich Gniazd na jednośladowym rumaku

Majestatyczne ruiny zamku Ogrodzieniec wyrastają z fantastycznych formacji skalnych, dodając warowni aury fantastyczności. (fot. Dominika Roseclay / Pexels)

O powodzenie w trasie można poprosić na Jasnej Górze, bo właśnie w Częstochowie rozpoczyna się jeden z najpopularniejszych szlaków rowerowych. Na rowerzystów czekają nie tylko legendarne warownie, broniące granic Rzeczpospolitej, ale i Ojcowski Park Narodowy, który czaruje fantastycznymi formacjami skalnymi (w tym Maczugą Herkulesa) oraz niezliczonymi jaskiniami.

Trasa wiedzie do Olsztyna i to jest pierwszy zamek na trasie, a położony na wzgórzu daje przedsmak wyprawie. Następnie prowadzi do:

Złotego Potoku, gdzie znajduje się pałac Raczyńskich, Dworek Krasińskich, Staw Amerykan (znana pstrągarnia), Dolina rzeki Wiercicy, tworząca malownicze stawy o takich nazwach jak "Sen Nocy Letniej" i Diabelskie Młyny, czyli charakterystyczny 15 - metrowy ostaniec skalny, którego historia wiąże z tajemniczą postacią czarnoksiężnika Twardowskiego (tego, który wylądował na Księżycu i tego, który dał się złapać w karczmie Rzym)

pozostałości zamku Ostrężnik oraz ruin strażnicy w Przewodziszowciach

zamku w Bobolicach i monumentalna bryła zamku Mirowie, która bardziej przypomina okręt, który "w zieloności brodzi"

Podlesice z bogatą bazą noclegową i gastronomiczną, w której pobliżu znajduje sie Góra Zborów z doskonałą panoramą na całą Jurę Krakowsko - Częstochowską oraz Jaskinia Głęboka

przez ruiny zamku w Morski można dotrzeć do Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu, największej warowni, której początki sięgają czasów Bolesława Krzywoustego. Grał też w bitwie o wzgórze Sodden w netflixowym "Wiedźminie"

Smoleń to ostatni punt na śląskim odcinku szlaku i prowadzi do Dolniy Wodzącej z pasmem skał zegarowych oraz ruinami w Bydlinie

oddalając się od ruin w Rabszynie można pojechać przez miasto Olkusz do wsi Racławice z drewnianym kościłem położonym na szlaku architektury drewnianej woj. małopolskiego

Dolina Sliaszówki z klasztorem karmelitów z 1629 roku we wsi Czerna, obok którego znajdują się relikty Diabelskiego Mostu

Meta szlaku wypada we wsi Rudno z najpotężniejszymi ruinami zamku Tęczyn na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej.

I tutaj trzeba zaznaczyć, że na trasie zdarzają się forsowne podjazdy. Poruszanie się na rowerze nie ułatwia piaszczysty charakter terenu.

8. "Dolnośląska Kraina Rowerowa"

Taki widok roztacza się z Krzyżnej Góry w paśmie Rudaw Janowickich. Prawie jak hobbiton. (fot. Artur Bociarski / Shutterstock)

Taką nazwę nosi stowarzyszenie gmin i powiatów na Dolnym Śląsku, który rozbudowuje szlaki rowerowe w tym województwie. Tras jest do wyboru do koloru o różnym stopniu trudności. W zeszłym roku cykliści spośród 160 tras wybrali 10 najlepszych w ramach plebiscytu rowerem.info oraz aplikacji Dolny Śląsk rowerem. A to same perełki południowo-zachodniej części Polski:

rowerowa obwodnica Jeleniej Góry to jedna z najdłuższych oznakowanych pętli na dolnym ślasku Zachwyca imponującymi widokami, ale i długością i przewyższeniami,

szlak pomarańczowy Doliny Baryczy prowadząca przez najpiękniejsze zakątki północnej części województwa tj, stawy milickie czy zamek w Żmigrodzie,

wokół parku narodowego Gór Stołowych. Dla jednych plusem, dla innych minusem jest fakt, że prowadzi ona po drogach asfaltowych

Glacensis Singletrack Międzygórze wiedzie górskimi ścieżkami rowerowymi wokół ziemi kłodzkiej

pętla rudawska żółta (Janowice Wielkie) prowadzi po malowniczych terenach Rudaw Janowickich z pałacami w tle.

9. Półwysep Helski rowerem

Rowerowy szlak z Helu do Władysławowa to w znacznej części droga szutrowa (lub betonowa) biegnąca przez las. (fot. Patryk Kosmider / Shutterstock)

Leśny trakt z Helu do Juraty (dla mających więcej czasu - do Władysławowa) nie bez powodu budzi zachwyt. 35-kilometrowa trasa obfituje w różnego rodzaju atrakcje, a oglądany z siodełka zachód słońca nabiera innego wymiaru. Po drodze mijamy miejscowości-legendy: Juratę, Jastarnię, Kuźnicę i Chałupy Wodeckiego. Właśnie między Kuźnicami a Chałupami półwysep jest najwęższy (ma niecałe 100 metrów). Całość ścieżki jest prowadzona przez Nadmorski Park Krajobrazowy, gdzie można podziwiać wszystkie typy wybrzeża charakterystyczne dla południowego Bałtyku. Jednak to nie wszystko:

uroczy Hel ze swoją niezapomnianą uliczką Wiejską,

Muzeum Rybołóstwa na Helu (mieszczące się w dawnym kościele),

Muzeum Obrony Wybrzeża na Helu,

pokaz karmienia fok w fokarium,

latarnia morska Hel ma 41,7 metrów wysokości,

kładka nad wydmami, dzięki której można podziwiać wydmową roślinność bez konieczności przepychania roweru przez piaski, a gdy podniesie się głowę można zobaczyć łączące się wody Zatoki z Bałtykiem,

kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w jastarni znany z marynistycznego wystroju,

molo w Jastarnii,

Dom Rybaka we Władysławowie.

Wadą tej trasy są w wakacje tłumy turystów, którzy niestety niejednokrotnie nie respektują oznaczeń ścieżek rowerowych. Slalom wokół nich może być trudny. Dlatego najlepiej wybrać się w taką trasę najpóźniej w połowie czerwca lub najwcześniej we wrześniu.

I coś dla "profesjonalistów":

10. Dookoła Bałtyku. Międzynarodowy Szlak Nadmorski R-10

Międzynarodowy szlak rowerowy wokół Bałtyku to jedna z najciekawszych tras tej części Europy. (fot. Pawel Kazmierczak / Shutterstock)

Tu już nie ma miejsce na marudzenie. Łącznie Nadmorski Szlak Hanzeatycki (inaczej EuroVelo 10) ma długość 8,5 tys. km. i przebiega przez Danię, Niemcy, Polskę, Kaliningrad (Rosję), Estonię, Łotwę, Litwę i Szwecję. Prowadzi on dookoła basenu Morza Bałtyckiego.

Polski odcinek ma prawie 600 km i wiedzie przez województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko - mazurskie, czyli od Świnoujścia do Gronowa. Częściowo pokrywa się on ze szlakiem latarni morskich. Można trasę podzielić na od 40-kilometrowych do 70-kilometrowych odcinków w zależności od liczby atrakcji do zwiedzania i przewyższeń do pokonania, a wtedy ukończenie jej zabiera około dwóch tygodni (to dla tych, którzy rekreacyjnie jeżdżą rowerem).

aw