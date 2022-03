Najbogatszy obywatel Ukrainy: Rosja to agresor, a Putin to zbrodniarz wojenny

Burmistrz Berlina: Potrzebujemy pomocy rządu w związku z napływem uchodźców z Ukrainy

W związku z tysiącami ukraińskich uchodźców, którzy codziennie przybywają do Berlina, burmistrz miasta Franziska Giffey wezwała rząd Niemiec do udzielenia stolicy pilnej pomocy. "Przyjmowanie ludzi z Ukrainy to zadanie narodowe" - powiedziała polityk SPD agencji dpa.