Najbogatsi Polacy. Zmiany na podium [Ranking]

Michał Sołowow utrzymał miano najbogatszego Polaka - wynika z rankingu "Forbesa". Zmiany nastąpiły za to na pozostałych miejscach podium. Mocne wzrosty Dino na giełdzie w Warszawie wywindowały majątek założyciela prężnej sieci handlowej Tomasza Biernackiego, a jedno oczko stracił twórca Polsatu Zygmunt Solorz.

Majątek najbogatszego Polaka Michała Sołowowa jest szacowany na 15,5 mld zł. Jego wartość spadła w ciągu roku o 0,7 proc. Właściciel Synthosu i Cersanitu utrzymał pierwsze miejsce w rankingu "Forbesa" kolejny rok z rzędu.

Na drugie miejsce awansował Tomasz Biernacki, założyciel i większościowy właściciel Dino. Za sprawą gwałtownego wzrostu kursu spółki jego majątek powiększył się aż o ponad 60 proc. i jest obecnie szacowany na przeszło 13 mld zł.

Biernacki zepchnął na najniższy stopień podium Zygmunta Solorza, kontrolującego ponad połowę akcji Cyfrowego Polsatu, ZE PAK-u czy Elektrimu. Jego majątek, po wzroście o ok. 10 proc., również jest szacowany na nieco ponad 13 mld zł.

Miejsce na podium stracił za to Jerzy Starak, mimo że wartość jego majątku wzrosła o 1/3, do niemal 13 mld zł. Kolejne pozycje zajęli Dominika i Sebastian Kulczykowie. Majątek pierwszej zwiększył się o 10 proc., do 7,6 mld zł, a drugiego - nieznacznie spadł, do 6,4 mld zł.

Po debiucie InPostu na giełdzie w Amsterdamie do pierwszej 10 najbogatszych Polaków trafił Rafał Brzoska. Majątek szacowany na 5,7 mld zł daje mu 7. miejsce w zestawieniu.

Na 8. miejscu w rankingu znaleźli się Zbigniew Juroszek (kontrolujący Atal) i Mateusz Juroszek (właściciel STS) wraz z rodziną. Ich łączny majątek jest szacowany na niespełna 5 mld zł. Oczko niżej klasyfikowani są stojący za Adamedem Maciej i Małgorzata Adamkiewicz, również wyceniani na blisko 5 mld zł. Dziesiątkę zamyka właściciel Techlandu Paweł Marchewka (4,1 mld zł).

Łączny majątek 100 najbogatszych Polaków wzrósł według "Forbesa" o 16 proc., do 210 mld zł. Bloomberg szacuje, że najbogatszy człowiek świata Elon Musk ma majątek wart 190 mld dol. (ok. 700 mld zł).

RM