Przetasowania w czołówce najbogatszych Polaków. Zwycięzca powiększył swój majątek o połowę

RAPORT Podwoiła się liczba prywatnych odrzutowców na świecie. To one generują połowę emisji CO2 w biznesie lotniczym W ciągu ostatnich 20 lat liczba prywatnych odrzutowców na świecie prawie się podwoiła; loty takimi maszynami emitują co najmniej 10 razy więcej gazów cieplarnianych na osobę niż loty rejsowe, więc 1 proc. najbogatszych ludzi odpowiada za ok. połowę emisji CO2, będących efektem podróży lotniczych - wynika z raportu amerykańskiego Instytutu Studiów Politycznych.