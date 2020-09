One More Level

Już aż trzy polskie produkcje znajdują się w pierwszej dziesiątce najbardziej wyczekiwanych gier na Steam. Do światowej czołówki wskoczył „Ghostrunner” od giełdowego One More Level.

Polskie produkcje coraz wyraźniej dominują w rankingu najbardziej wyczekiwanych gier na świecie. Już od dłuższego czasu na globalnej liście życzeń na platformie Steam dwa pierwsze miejsca przypadają produkcjom tworzonym przez nasze rodzime studia – CD Projekt oraz Techland. Do pierwszej dziesiątki szturmem wdarła się teraz kolejna polska produkcja, za którą odpowiada notowana na GPW spółka One More Level.

Na bardzo wysokich miejscach znajduje się również wiele innych gier tworzonych przez mniejsze polskie spółki, w znacznej mierze ze stajni PlayWaya. Podobnie było także w maju tego roku, gdy tworzyliśmy analogiczne zestawienie. Analiza tamtego tekstu może być szczególnie przydatna chcą dostrzec skalę awansów (lub spadków) w rankingu poszczególnych produkcji.

Mocne podium polskich gier

Oczywiście premierą, na którą wszyscy najmocniej czekają jest „Cyberpunk 2077”. Po tym, jak dokonano kolejnego przesunięcia daty wydania gry, ma się odbyć za niecałe dwa miesiące. „Finalizujemy (prace - PAP), właśnie zaczęliśmy przygotowania do ostatecznej certyfikacji. Oczywiście będziemy pracować nad grą do samego końca. To olbrzymia gra. Pozostajemy na ścieżce i planujemy wydać grę 19 listopada" – mówił niedawno Adam Kiciński, prezes CD Projektu.

Już przedsprzedaż „Cyberpunka 2077” może napawać optymizmem i jak zapewnia spółka, jest ona dużo wyższa, niż w przypadku poprzedniej gry, czyli „Wiedźmina 3”. Wzmożone działania marketingowe jednak wciąż dopiero przed nami. Kampania reklamowa gry „Cyberpunk 2077” w telewizji, druku, radiu i kinach ma się rozpocząć w październiku, natomiast reklamy zewnętrzne pojawią się dopiero w listopadzie.

/ fot. CD Projekt Red / www.cyberpunk.net

Druga pozycja na liście życzeń Steam wciąż przypada grze „Dying Light 2” tworzonej przez wrocławski Techland. Pierwsza część gry o przetrwaniu w świecie zombie została świetnie przyjęta i choć od premiery minęło już pięć lat, spółka nadal świetnie na niej zarabia. Nie tak dawno temu Techland podawał, że zagrało w nią już ponad 18 mln osób. Według raportu za 2018 rok przychody spółki sięgnęły 182 mln zł, były zatem o połowę niższe niż CD Projektu. Więcej o samym Techlandzie i ich ewentualnych planach debiutu na giełdzie można przeczytać w relacji Adama Torchały z wizyty w ich nowym biurze.

Aż na ósmą pozycję w rankingu wskoczyła gra „Ghostrunner” od giełdowego One More Level, która ma się pojawić już 27 października 2020 roku. Przypomnijmy, że jeszcze w maju ta produkcja nie była nawet w pierwszej pięćdziesiątce wishlisty. W dniach 6-13 maja 2020 roku udostępniona na Steam została darmowa wersja demo tej produkcji, a o samej grze nieco więcej pisaliśmy w tekście „Nie tylko CD Projekt. Powstanie więcej polskich cyberpunków”. One More Level zaliczył również niedawno pewną wpadkę, a ze stanowiska zrezygnowała prezes spółki.

Pierwsza pięćdziesiątka

Bardzo wysokie miejsca zajmuje także kilka innych polskich gier. Tuż za podium najbardziej wyczekiwanych polskich gier na Steam jest w tej chwili „The Riftbreaker” od szczecińskiego producenta EXOR Studios. Kolejne w tym zestawieniu jest z kolei „Outriders”, gdzie premiera planowana jest jeszcze w tym roku. Za produkcję gry odpowiada studio People Can Fly, które dopiero co złożyło prospekt w KNF i do końca roku chce przeprowadzić ofertę publiczną akcji. Twórcy m.in. słynnego „Painkillera” przez pewien czas znajdowali się pod kontrolą Epic Games, kiedy to pracowali chociażby przy produkcji gry „Fortnite”. Praca na zlecenie międzynarodowego brandu zaczęła ich jednak uwierać i po udanym wykupieniu z rąk Amerykanów stali się ponownie jednym z najciekawszych przedstawicieli polskiego gamingu.

Dużą popularnością cieszą się także dwie produkcje, które wyda PlayWay: „Builders of Egypt” oraz „Mr. Prepper”. Ta pierwsza gra to strategia ekonomiczna typu city-building rozgrywającą się w dolinie Nilu, przy której wydawaniu swój udział będzie miała także notowana na NewConnect spółka CreativeForge Games. „Mr. Prepper” to z kolei wyraźnie zyskująca w rankingu symulacja, w której szykujemy się na nuklearną zagładę w totalitarnym państwie.

Miejsca 51-75 na Steam

Tuż za pierwszą pięćdziesiątką znajdują się kolejne rodzime produkcje. W większości za ich stworzenie i wydanie odpowiadają spółki zależne PlayWaya lub on sam. Mowa tu m.in. o takich grach jak „Occupy Mars: The Game” (od niedawnego giełdowego debiutanta Pyramid Games), „Bum Simulator czy „Junkyard Simulator”.

Nie można tu także zapomnieć o dwóch mocnych produkcjach od Movie Games, który również należy do grupy PlayWaya, a niedawno ogromny sukces osiągnęła jego gra „Drug Dealer Simulator”. Obecnie Movie Games pracuje nad cieszącymi się sporym zainteresowaniem produkcjami „Lust from Beyond” i „Alaskan Truck Simulator”. Warta uwagi jest ponadto produkcja „King’s Bounty II”, nad którą pracuje 1C Entertainment, czyli międzynarodowa grupa z polską siedzibą, która jeszcze do niedawna rozważała debiut na GPW.

Poczekalnia do światowej czołówki

W pierwszej setce najbardziej wyczekiwanych gier na świecie znalazły się ponadto „The Medium” od Bloober Team, a także „The Tenants” i „I Am Your President” od spółek zależnych PlayWaya. Jak zatem widać, najbliższy czas będzie obfitował w wiele premier gier od polskich spółek, które z całą pewnością warto będzie śledzić. Wydaje się, że to jednak premiera „Cyberpunka 2077” będzie dla polskiego gamingu chwilą prawdy, o czym m.in. mówił w rozmowie z Bankier.pl Marcin Kosman, autor książek o polskich grach komputerowych.