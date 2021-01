Najbardziej poszukiwane zawody. Spada zainteresowanie pracownikami fizycznymi

Shutterstock

Grudzień na rynku ofert pracy obfitował w te skierowane do zawodów biurowych. Wzrosty odnotowano w finansach, marketingu i sprzedaży oraz w IT. Nadal utrzymuje się wzrost zapotrzebowania na przedstawicieli zawodów medycznych.

Jak wynika z raportu Grant Thornton, pandemia pociągnęła za sobą spadek popytu na większość zawodów. Badanie bazuje na analizie realnych ofert pracy opublikowanych na 50 czołowych portalach. W największych miastach Polski na 1000 mieszkańców przypada średnio 6,7 ofert pracy (w grudniu 2019 roku było to 8,1). Najgorzej wypada Poznań, gdzie na 1000 mieszkańców przypadają tylko 2,5 oferty zatrudnienia.

Liczba ofert pracy w podziale na branże w grudniu 2020 roku Zawód Liczba ofert XII 2019 XII 2020 Finanse Dyrektor finansowy/CFO 24 19 Główny księgowy 194 272 Księgowy/specjalista ds. rachunkowości 1622 1746 Analityk finansowy 88 102 Marketing/Sprzedaż Dyrektor marketingu/Sprzedaży 83 84 Specjalista ds. marketingu 520 577 Specjalista ds. e-commerce 85 131 Grafik 372 364 Prawo Radca prawny 113 121 Aplikant radcowski/adwokacki 32 24 Doradca podatkowy 7 8 Specjalista ds. ochrony danych osobowych 16 10 HR HR Business Partner 69 72 Specjalista ds. HR 132 119 Specjalista ds. kadr i płac 355 387 Rekruter 171 193 IT CIO/Dyrektor IT 5 5 Programista 1215 1328 Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa 3 9 Administrator IT 122 132 Zdrowie Lekarz 472 510 Pielęgniarka 538 687 Ratownik medyczny 84 99 Salowa 122 84 Praca fizyczna Magazynier 4345 4240 Pracownik ochrony 2054 1497 Kierowca 7491 7008 Kasjer/Sprzedawca 8934 5440 Źródło: "Rynek pracy w czasie koronawirusa w grudniu", Grant Thornton

Największe wzrosty w porównaniu do 2019 roku odnotowano w finansach (11 proc.), marketingu (9 proc.), IT (10 proc.), zdrowiu (14 proc.). Spadki wykazano najdotkliwiej w zawodach wymagających pracy fizycznej przy jednoczesnej uwadze, że to tam było ogółem również najwięcej ofert pracy.

"Pozostaje wciąż pytanie o to, czy pojawi się w Polsce trzecia fala i jaką strategię lockdownów przyjmie rząd w kolejnych miesiącach. Niepewność pozostaje, a to oznacza, że nie powinniśmy spodziewać się gwałtownej poprawy na rynku. Pierwsze półrocze tego roku pozostanie pod znakiem powolnej odbudowy", komentuje Maciej Michalewski, CEO Element. Recruitment Automation Software.

