Naimski: Koszt projektu jądrowego po polskiej stronie szacowany na 70-80 mld zł

Koszt projektu jądrowego po polskiej stronie szacowany jest na ok. 70-80 mld zł w perspektywie 20 lat - poinformował Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

„Staramy się nie określać, ile to będzie kosztowało, ale rząd wielkości po polskiej stronie, a chcemy zachować przynajmniej 51 proc. w tym projekcie, to ok. 70-80 mld zł w perspektywie 20 lat” - powiedział Naimski podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku.

Polski program jądrowy zakłada budowę sześciu reaktorów o łącznej mocy 6-9 GW. Uruchomienie pierwszego bloku planowane jest na 2033 rok.

„Realizujemy umowę rządową ze stroną amerykańską. Strona amerykańska ma przygotować ofertę, która będzie gotowa w przyszłym roku. Wtedy będziemy podejmować decyzję co do ostatecznego wyboru technologii, partnera, którego chcemy mieć nie tylko na okres budowy, ale i eksploatacji” - powiedział Naimski.

„Szukamy partnera, który będzie kapitałowo i dłużnie z nami zaangażowany w budowę i przyjmie podział ryzyka” - dodał. (PAP Biznes)

