Gaming na giełdzie. Analityk: Rok 2023 wygląda bardzo obiecująco. Czeka nas duże nagromadzenie premier

Nagromadzenie premier sprawia, że 2023 r. wygląda ciekawie dla sektora growego, a towarzyszące debiutom oczekiwania mogą pozytywnie wpływać na kursy akcji - ocenia Tomasz Rodak z DM BOŚ. Ryzykiem jest dolar i makro, które wpływa na portfele graczy. Najlepiej mogą sobie radzić Big Cheese Studio i Creepy Jar, a dla CD Projektu, Ten Square Games i CI Games to rok wyzwań.

fot. Jack Skeens / / Shutterstock

"Rok 2023 wygląda bardzo obiecująco. Czeka nas duże nagromadzenie premier od największych spółek gamingowych na polskiej giełdzie. Debiutom będą towarzyszyły kampanie marketingowe, a takie okoliczności sprzyjają zwiększaniu oczekiwań po stronie inwestorów, co z kolei zazwyczaj sprzyja kursom akcji" - powiedział w rozmowie z PAP Biznes Tomasz Rodak.

"Premiery od głównych graczy były wyczekiwane. Mowa m.in. o 11 bit studios, PlayWay, a CD Projekt wyda dodatek "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty". Wydaje się, że 2023 rok będzie pełny wydarzeń, które mogą pozytywnie wpłynąć na ceny akcji" - dodał.

Wśród czynników ryzyka dla sektora gamingowego analityk DM BOŚ wymienia osłabienie się kursu dolara.

"Mieliśmy bardzo mocnego dolara w zeszłym roku, co poprawiało wyniki spółek growych, które większość swoich przychodów generują w tej walucie. Obecnie dolar nie jest już tak mocny i kwartały, które w zeszłym roku załapały się na dobry kurs walutowy, będą miały do pobicia w tym roku wysoką bazę" - powiedział.

Jego zdaniem wpływ otoczenia makroekonomicznego na decyzje zakupowe graczy również będzie czynnikiem ryzyka, chociaż utarło się przekonanie, że gaming jest odporny na recesję i są ku temu powody, bo relacja ceny produktu do spędzonego przy nim czasu jest bardzo atrakcyjna jak na sektor rozrywkowy.

Jednak od największych światowych graczy z branży, jak Ubisoft i Frontier Developments, napływają ostatnio informacje o obniżce prognoz.

"Mają one za sobą bardzo słaby okres wyprzedażowy w grudniu i łączą to z sytuacją makroekonomiczną oraz tym, że gracze nie są skłonni wydawać tak dużo jak wcześniej" - powiedział Tomasz Rodak.

"Z kolei polskie spółki nie widzą negatywnego wpływu makro. Ciekawe jak zachowają się gracze w otoczeniu inflacji czy wysokich stóp procentowych i potencjalnej recesji" - dodał.

2023 rokiem Big Cheese Studio i Creepy Jar

Według analityka DM BOŚ dobre perspektywy i największy potencjał wzrostowy mają Big Cheese Studio i Creepy Jar. Spółki te pomimo braku nowych gier systematycznie zwiększają przychody.

"Big Cheese Studio planuje wydać własne gry, Creepy Jar będzie się przygotowywał do premiery "Chimery", swojego kolejnego tytułu, co sugeruje, że rok powinien być wypełniony akcjami marketingowymi. Dodatkowo wyceny obu spółek w naszej opinii prezentują znaczny potencjał wzrostowy" - powiedział.

W 2023 roku ma zadebiutować kontynuacja flagowej produkcji Big Cheese Studio - "Cooking Simulator 2". Spółka ma też w planach wydanie w tym roku "Pizza Empire". Nie jest znana data premiery "Chimery", ale analitycy zakładają, że może ona nastąpić w 2024 roku.

Z kolei w przypadku PlayWay uwagę będą skupiały debiuty sequeli najważniejszych tytułów spółki.

"PlayWay w tym roku wyda kontynuacje swoich flagowych gier "Cooking Simulator 2", "Thief Simulator 2", "Gold Rush 2". To gry, których pierwsze części zostały pozytywnie odebrane przez graczy, liczących na ich kolejne odsłony" - powiedział Rodak.

Jego zdaniem PlayWay pozytywnie zaskakiwał inwestorów świetnymi wynikami kwartalnymi w zeszłym roku.

Największe wyzwania przed Cd Projektem, Ten Square Games i CI Games

W ocenie analityka DM BOŚ kluczowym wyzwaniem dla CD Projektu, ale i dla całego rynku, będzie debiut dodatku "Phantom Liberty" do" Cyberpunk 2077".

"Najważniejszą premierą tego roku będzie debiut dodatku do "Cyberpunk 2077". Lider rynku kształtuje sentyment inwestorów do branży. Jeżeli dodatek nie zawiedzie graczy i inwestorów, to sentyment powinien się nadal poprawiać" - powiedział Rodak.

"CD Projekt, wypuszczając dodatek do" Cyberpunka", będzie starał się udowodnić, że premiera gry podstawowej była jedynie technologicznym wypadkiem przy pracy i każdy kolejny debiut będzie dopracowany w najmniejszym szczególe. Do tego spółka będzie walczyła o poprawę sprzedaży podstawowej wersji gry" - dodał.

CD Projekt planuje wydanie kompletnej edycji "Cyberpunka", w której znajdzie się dodatek "Phantom Liberty". Rozszerzenie do gry pojawi się tylko na PC i na nowej generacji konsol.

"Ten Square Games musi udowodnić, że główne gry spółki osiągnęły już dołki przychodowe po pandemii. Spółka chce wprowadzić na rynek nowe gry, co przy obecnie trudnym rynku mobilnym będzie stanowić wyzwanie" - ocenił Rodak.

W przypadku CI Games wydanie "Lords of The Fallen" będzie obarczone dużym ryzykiem, które może mieć przełożenie na strategię spółki.

"Premiera jest bardzo istotna dla spółki, ponieważ ma zapewnić środki na realizację ambitnej i wymagającej dużych nakładów finansowych strategii spółki. W mojej opinii projekt jest bardzo ryzykowny, a CI Games będzie musiał poszukać finansowania zewnętrznego, by ukończyć grę" - powiedział Tomasz Rodak.

Otoczenie makro ważne dla gamingu

W ocenie analityka inwestorzy będą patrzyli na kierunek stóp procentowych, które mają duży wpływ na wycenę spółek wzrostowych, do których zaliczane są podmioty z sektora gamingowego.

"Warte obserwacji będą trendy na rynku gamingowym w Stanach Zjednoczonych, na którym przez ostatnie 12 miesięcy widzieliśmy spadki miesięcznych przychodów. Dopiero listopad przyniósł lekki wzrost (+3 proc. rdr). Inwestorzy powinni obserwować, czy poprawa okaże się trwała, ponieważ będzie to kształtować sentyment do spółek światowych" - powiedział Tomasz Rodak.

"Dla spółek mobilnych ważne będą zmiany w polityce poufności sklepu android, bo analogiczne zmiany w przypadku iOS wprowadziły mocne zwirowania na rynku w 2021 roku. Pytanie brzmi czy i kiedy do tego dojdzie" - dodał.

Dwa oblicza 2022 roku

W ocenie analityka poprzedni rok w indeksie WIG-GRY to sinusoida. Pierwsze półrocze zdominowały dyskontowanie rosnącego kosztu pieniądza, które miało wpływ na wyceny oraz spadek światowego rynku gier po nadzwyczajnej aktywności w okresie pandemicznym.

"Druga połowa roku stała pod znakiem odbicia. Wydaje się, że głównym czynnikiem była poprawa sentymentu do lidera branży, CD Projekt, po udanych premierach serialu na Netfliksie i Wiedźmina 3 na konsolach nowej generacji, ale również po opublikowaniu przez spółkę ambitnej strategii" - powiedział.

W październiku 2022 roku CD Projekt opublikował nową strategię, w ramach której planuje wydać szereg produkcji osadzonych w wiedźmińskim i cyberpunkowym uniwersum. Projekty inspirowane prozą Sapkowskiego to: Syriusz, Polaris (otwarcie nowej wiedźmińskiej sagi) i Canis Majoris (Remake Wiedźmina I). Grą tworzoną w uniwersum Cyberpunk jest projekt Orion. Spółka prowadzi również prace nad nowym, własnym IP, a projektowi nadała kryptonim Hadar. Nowa strategia zakłada także pracę nad dwoma grami AAA jednocześnie.

"Kolejnym bodźcem w drugiej połowie roku było wypłaszczenie się przychodów w Ten Square Games po mocnych spadkach zysków z powodów słabego rynku mobilnego, ale także dużo gorszej kondycji swojej flagowej gry Fishing Clash" - powiedział analityk DM BOŚ.

Jego zdaniem, większość spółek z sektora mimo wszystko nie zawiodło biznesowo w 2022 roku, a ceny akcji spadły przez sentyment rynkowy i wzrost kosztów pieniądza. Inwestorzy w drugiej połowie 2022 roku zaczęli dyskontować spodziewane zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych, co też wpłynęło na wyceny spółek wzrostowych.

Według analityka DM BOŚ dobry rok ma za sobą 11 bit studios.

"To jedyna z dużych spółek, która oparła się mocnej przecenie. Zakładam, że jest to efekt pozytywnej oceny spółki przez inwestorów oraz bliskiej odległości czasowej dużych premier" - powiedział.

Przypomina, że inwestorzy czekają na Frostpunk II oraz dwie inne produkcje spółki. 11 bit studios w portfolio wydawniczym ma m.in. Projekt Vitriol, za którego produkcję odpowiada studio Fool’s Theory, oraz Niezyciężonego od Starward Industries, grę na podstawie twórczości Stanisława Lema, której premierę zaplanowano na 2023 rok.

W skali roku akcje CD Projekt i PCF Group straciły na wartości po 28 proc., Ten Square Games potaniał o 60 proc., a Huuuge i PlayWay spadły po 14 proc. Z największych spółek sektora CI Games wzrósł o 60 proc., a 11 bit studios zyskał 6 proc.

Maciej Białobrzeski