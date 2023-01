Nagrody o wartości 550 zł od BNP Paribas Bank Polska za konto osobiste

BNP Paribas Bank Polska to jeden z aktywniej walczących o nowych klientów banków. W zasadzie nie ma tygodnia, w którym nie natkniemy się na jakąś promocję Konta Otwartego na Ciebie. Właśnie wystartowała najnowsza oferta specjalna banku – „Noworoczny motywator”.

Warunki promocji „Noworoczny motywator” nie należą do najtrudniejszych. Dotyczy to przede wszystkim nagrody w postaci vouchera Tutlo, który można wykorzystać na lekcje języka angielskiego na platformie do nauki języka obcego.

Tutlo to platforma online umożliwiająca naukę języka angielskiego poprzez indywidualne lekcje z lektorami - w tym z nauczycielami, dla których jest to język ojczysty. Z zajęć można skorzystać w dowolnym dla siebie momencie, na życzenie. Voucher pozwala na skorzystanie z 10 interaktywnych sesji z lektorem.

Ile można zyskać na promocji?

Uczestnicy promocji „Noworoczny motywator” mogą zawalczyć o dwie nagrody:

pierwsza nagroda to Voucher Tutlo o wartości 400 zł,

druga nagroda to premia pieniężna w wysokości 150 zł.

Co musisz zrobić, aby otrzymać premię?

Status klienta. Najważniejszym warunkiem, który towarzyszy prawie każdej promocji bankowej, jest posiadanie statusu nowego klienta. W skrócie oznacza to, że zarobić na koncie osobistym mogą zwykle ci, którzy nie korzystali wcześniej z oferty danego banku. BNP Paribas Bank Polska opisuje dokładnie ten warunek w regulaminie. Można w nim przeczytać, że z oferty mogą skorzystać osoby, które w momencie składania wniosku o konto nie były stroną umowy ramowej z bankiem ani w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były posiadaczami lub współposiadaczami konta osobistego w BNP Paribas Bank Polska.

Zgłoś się w promocji i załóż konto. Zainteresowani promocją w pierwszej kolejności powinni dokonać zgłoszenia i wypełnić specjalny formularz rejestracyjny. Nie powinno w nim zabraknąć złożenia odpowiednich oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału w promocji banku. Po wysłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na odpowiedź z informacją o objęciu klienta promocyjnymi warunkami. Kolejny krok to złożenie wniosku o Konto Otwarte na Ciebie przez specjalną stronę internetową. Trzeba to zrobić do 19 lutego 2023 r. Jednak uwaga! Bank ograniczył liczbę rejestracji do 1200, co oznacza, że promocja może zakończyć się przed terminem.

Uczestnikowi promocji pozostaje już tylko założyć rachunek. Może to zrobić wyłącznie przez internet - albo na stronie internetowej banku, albo przez aplikację mobilną. W pierwszym przypadku weryfikacja tożsamości następuje w obecności kuriera, który przywiezie dokumenty. Wybór aplikacji mobilnej wiąże się z dopełnieniem formalności dzięki wideoweryfikacji. Umowa jest zawierana przy użyciu kodu SMS w systemie Autenti. Założyć konto i aktywować kartę debetową należy do 5 marca 2023 r.

Spełnij dodatkowe warunki. W przypadku pierwszej nagrody, czyli Vouchera Tutlo o wartości 400 zł, uczestnik promocji nie musi już nic robić. Wystarczy założyć konto osobiste zgodnie z wytycznymi banku. Aby zgarnąć drugą nagrodę, czyli bonus w wysokości 150 zł, należy spełnić warunki pierwszej nagrody oraz wykonać min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą i zalogować się min. dwa razy (w dwóch różnych dniach) do aplikacji mobilnej zarówno w marcu, jak i kwietniu br.

Kiedy otrzymasz nagrodę?

Voucher Tutlo: nagroda zostanie wysłana na Twój adres e-mail do końca marca 2023 r. Wcześniej otrzymasz informację o przyznaniu nagrody (również na adres e-mail) nie później niż 17 marca br.

Premia 150 zł: nagroda zostanie przekazana na numer konta do końca maja 2023 r. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej do 19 maja br. Po otrzymaniu tej wiadomości musisz podać numer konta do wypłaty nagrody do 25 maja br. Będzie można to zrobić za pomocą specjalnej strony logowania, do której odnośnik znajdziesz właśnie w mailu od banku z informacją o przyznaniu premii. Jeśli zapomnisz o podaniu numeru konta, nic straconego. W takiej sytuacji trzeba skontaktować się z organizatorem mailowo. Bank wyznaczył jednak ostateczny termin podania tych danych na 15 lutego 2024 r.

Jakie są plusy i minusy promocji?

Do plusów promocji można zaliczyć m.in. dość liberalny stosunek banku do statusu nowego klienta. Z oferty mogą skorzystać osoby, które przed rokiem zrezygnowały z konta osobistego. W niektorych bankach jest to znacznie dłuższy okres. Równiez na korzyść oferty BNP Paribas Bank Polska przemawiają proste warunki promocji. Voucher Tutlo przysługuje już za samo założenie rachunku. Wymogi dotyczące premii pieniężnej również nie są wygórowane - wystarczy kilka płatności kartą i dwukrotne logowanie w aplikacji mobilnej, co można zrealizować w dwa dni.

Minusem może być krótki czas na wykorzystanie vouchera. Masz mniej więcej dwa miesiące (od końca marca do końca maja) na wykorzystanie 10 lekcji. Po tym terminie dostęp zostanie wyłączony.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Aby otrzymać nagrody, należy dniu ich przekazania być posiadaczem Konta Otwartego na Ciebie z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej.

W promocji można wziąć udział tylko raz.

Opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł, opłata za najtańszą kartę debetową wynosi 5 zł miesiecznie, jednak można jej uniknąć pod warunkiem dokonania nią min. 3 transakcji bezgotówkowych. Klienci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie płacą za obsługę karty,

Voucher Tutlo należy zarejestrować na stronie podanej w regulaminie nie później niż do 31 maja br. Jest to również ostateczny termin na wykorzystanie dostępu do lekcji w serwisie. Dzięki voucherowi możesz skorzystać z 10 interaktywnych sesji z lektorem angielskiego,

Regulamin promocji możesz znaleźć pod tym adresem.