Nagrody o wartości 450 zł od BNP Paribas Bank Polska za konto osobiste

Nowi klienci BNP Paribas Banku Polska, którzy skuszą się na założenie konta, mają szansę zgarnąć e-kody do sieci sklepów Biedronka o wartości 450 zł. Bon o wartości 100 zł przysługuje już za samo otwarcie rachunku i wpływ na dowolną kwotę.

fot. Bogdan Vija / / Shutterstock

„Smakuj życie” to najnowsza promocja BNP Paribas Banku Polska. Tym razem nagrodą nie jest premia pieniężna a e-kody do sieci sklepów Biedronka. Wśród warunków dodatkowych znajduje się zapewnianie wpływów i dokonywanie płatności kartą debetową.

Ile można zyskać na promocji?

Oferta BNP Paribas Banku Polska pozwoli zainteresowanym zdobyć trzy nagrody. Wszystkie z nich to e-kody do wykorzystania w sieci sklepów Biedronka:

pierwsza nagroda – bon o wartości 100 zł,

– bon o wartości 100 zł, druga nagroda – bon o wartości 175 zł,

– bon o wartości 175 zł, trzecia nagroda – bon o wartości 175 zł.

Reklama

Co musisz zrobić, aby otrzymać nagrody?

Status klienta: Do promocji „Smakuj życie” mogą się przyłączyć wyłącznie nowi klienci BNP Paribas Banku Polska. Bank wyjaśnia pojęcie nowego klienta w regulaminie oferty specjalnej. Zgodnie z jego zapisami są to osoby, które – po pierwsze – w dniu wnioskowania o konto nie były stroną umowy ramowej z bankiem – po drugie – w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były posiadaczami lub współposiadaczami konta osobistego w BNP Paribas Bank Polska.

Zarejestruj się i załóż konto: W przypadku ofert promocyjnych BNP Paribas Banku Polska wysłanie formularza rejestracyjnego przed założeniem konta jest kluczowe. Dopiero po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia od banku, można otworzyć Konto Otwarte na Ciebie. Tutaj klient musi pamiętać o kolejnym wymogu banku – rachunek otwiera się przy wykorzystaniu linka otrzymanego w e-mailu od organizatora.

Konto można otworzyć na dwa sposoby. Jednym z nich jest skorzystanie z wniosku internetowego na stronie internetowej banku, drugim – założenie Konta Otwartego na Ciebie przez aplikację mobilną. Wybierając pierwszą z nich, Twoją tożsamość potwierdzi kurier. Aplikacja mobilna pozwoli na uniknięcie tego kroku, gdyż weryfikacja tożsamości następuje online – bank skorzysta w tym przypadku z wideoweryfikacji. Wniosek o konto należy złożyć nie później niż 11 kwietnia 2023 r., z kolei sam rachunek trzeba otworzyć do 24 kwietnia br. Nie możesz również zapomnieć o aktywacji karty debetowej. Trzeba jednak pamiętać, że tradycyjnie BNP Paribas Bank Polska wyznaczył maksymalną liczbę rejestracji, która w promocji „Smakuj życie” wynosi 3000. To oznacza, że oferta specjalna może zakończyć się przed czasem.

Zarejestruj się w promocji i odbierz do 450 zł »

Warunki dotyczące nagród: Po spełnieniu warunków „podstawowych” możesz przystąpić do właściwych wymogów, czyli tych, które dotyczą konkretnych nagród. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz w tabeli poniżej.

Promocja BNP Paribas Banku Polska „Smakuj życie” – warunki dotyczące nagród Nagroda Warunki Termin wykonania e-kod do Biedronki na kwotę 100 zł (pierwsza nagroda) otwarcie rachunku zgodnie z wytycznymi banku,

zapewnienie min. jednego wpływu na rachunek 1 kwietnia – 30 kwietnia 2023 r. e-kod do Biedronki na kwotę 175 zł (druga nagroda) spełnienie warunków pierwszej nagrody,

zapewnienie min. trzech wpływów na konto na kwotę min. 100 zł każdy,

wykonanie transakcji kartą debetową na kwotę łączną min. 400 zł. 1 maja – 31 maja 2023 r. e-kod do Biedronki na kwotę 175 zł (trzecia nagroda) spełnienie warunków drugiej nagrody,

zapewnienie min. trzech wpływów na konto na kwotę min. 100 zł każdy,

wykonanie transakcji kartą debetową na kwotę łączną min. 400 zł. 1 czerwca – 30 czerwca 2023 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie regulaminu promocji „Smakuj życie” w BNP Paribas Banku Polska

Kiedy otrzymasz nagrodę?

Informację o przyznaniu nagrody otrzymasz tą samą drogą, co link do założenia konta, czyli przez wiadomość e-mail. Wyczekujący na e-kody powinni zwrócić uwagę na następujące daty:

23 maja br. – do tego dnia otrzymasz wiadomość o przyznaniu pierwszej nagrody,

– do tego dnia otrzymasz wiadomość o przyznaniu pierwszej nagrody, 31 maja br. – do tego dnia zostanie przekazana pierwsza nagroda,

– do tego dnia zostanie przekazana pierwsza nagroda, 23 czerwca br . – do tego dnia otrzymasz wiadomość o przyznaniu drugiej nagrody,

. – do tego dnia otrzymasz wiadomość o przyznaniu drugiej nagrody, 30 czerwca br. – do tego dnia zostanie przekazana druga nagroda,

– do tego dnia zostanie przekazana druga nagroda, 24 lipca br. – do tego dnia otrzymasz wiadomość o przyznaniu trzeciej nagrody,

– do tego dnia otrzymasz wiadomość o przyznaniu trzeciej nagrody, 31 lipca br. – do tego dnia zostanie przekazana trzecia nagroda.

Nagrody są przekazywane przez wiadomość SMS.

Jakie są plusy i minusy promocji?

Plusy promocji. Status klienta. BNP Paribas Bank Polska jest stały w swoich założeniach i w każdej promocji stosuje taki sam warunek dotyczący statusu klienta. Z oferty mogą skorzystać osoby, które nie są jego klientami od 12 miesięcy, co w porównaniu do innych instytucji stanowi krótką karencję. Co więcej, bank nie wydłuża tego terminu dla osób, które już kiedyś korzystały z jednej z jego poprzednich promocji konta osobistego.

Proste warunki dodatkowe. Na plus oferty „Smakuj życie” można zapisać nieskomplikowane warunki dodatkowe. Pierwsza nagroda wpadnie już za zapewnienie jednego wpływu na ROR na dowolną kwotę – oczywiście po założeniu konta zgodnie z wytycznymi banku. W przypadku pozostałych wymogów również nietrudno o ich szybkie „odhaczenie”, jednak tutaj już trzeba pamiętać o kwotach minimalnych wyznaczonych przez bank.

Minusy promocji. Nagroda, nie premia. Nie wszystkim zainteresowanym może przypaść do gustu nagroda oferowana przez bank. Nie jest to premia pieniężna, a e-kod, który można wykorzystać tylko w sieci sklepów Biedronka.

Zarejestruj się w promocji i odbierz do 450 zł »

O czym jeszcze warto wiedzieć?

W momencie przekazania każdej z nagród musisz być posiadaczem konta wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej,

W promocji można wziąć udział tylko jeden raz .

. Opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł, opłata za najtańszą kartę debetową wynosi 7 zł miesięcznie, jednak można ją obniżyć do 2 zł pod warunkiem dokonania nią min. 3 transakcji bezgotówkowych. Klienci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie płacą za obsługę karty,

Regulamin promocji można znaleźć pod tym adresem.