Naftowy kartel porozumiał się w sprawie zwiększenia wydobycia

Kraje OPEC i inni producenci ropy, którym przewodzi Rosja, czyli grupa OPEC+, postanowiły podnieść poziom wydobycia ropy o 500 tys. baryłek dziennie od 1 stycznia 2021 roku - podała agencja Reuters.

Nie udało się jednak ustalić założeń wspólnej polityki na cały przyszły rok - poinformowali rozmówcy Reutera.

Wcześniej analitycy zakładali, że ograniczenie wydobycia ropy o 7,7 mln baryłek dziennie utrzyma się przynajmniej do marca przyszłego roku. Tymczasem zgodnie z ustaleniami szczytu, ograniczenie produkcji zostało zmniejszone do 7,2 mln baryłek dziennie.

"500 tys. baryłek dziennie od stycznie to nie jest scenariusz z sennego koszmaru, a tego obawiał się rynek, ale nie jest to też to, na co liczył rynek kilka tygodni temu. Rynki reagują pozytywnie, a ceny ropy notują lekkie wzrosty" - powiedziała Paola Rodriguez Masiu z Rystad Energy.

Po spotkaniu OPEC+ kontrakty na ropę Brent rosną 1,4 proc., do 48,92 USD za baryłkę, a kontrakty na West Texas Intermediate zyskują 0,8 proc., do 45,64 USD za baryłkę.

OPEC+ ustalił limity produkcji na początku pandemii koronawirusa, a następnie przedłużał je lub tylko nieznacznie modyfikował, aby uniknąć kryzysu nadpodaży i podtrzymać spadające ceny ropy.

Jednak widoki na stosunkowo szybkie wprowadzenie na rynki szczepionki na koronawirusa sprawiły, że ceny surowca wzrosły w listopadzie i część krajów zrzeszonych w kartelu nie widzi już powodów, by nadal ograniczać wydobycie, czego domaga się nieformalny przywódca OPEC - Arabia Saudyjska.

Według źródeł Reutera państwa OPEC+ będą się spotykać co miesiąc, by modyfikować ewentualnie limity wydobycia, które mają obowiązywać po styczniu przyszłego roku.

OPEC+ stara się obecnie prowadzić taką politykę, która zarazem pozwoli podreperować budżety krajów należących do kartelu, dzięki zwiększeniu produkcji, ale nie pozwoli, by opłacalne stało się zwiększenie wydobycia przez producentów w USA - komentuje Reuters. (PAP)

