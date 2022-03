Nadzór budowlany: złożono ponad 2,5 mln deklaracji o źródle ciepła

fot. freestocks.org / / Pexels

Ponad 2,5 mln deklaracji o źródle ciepła złożyli do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków właściciele domów i budynków - poinformował w czwartek Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Urząd przekazał na Twitterze, że do CEEB złożono 2 510 767 deklaracji. Jak podkreślono, oznacza to, że baza jest już zapełniona w 50 proc.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która powstała na mocy noweli ustawy termomodernizacyjnej, ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce. W tym ogólnokrajowym systemie są gromadzone informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym. Dane, które są zbierane za pośrednictwem CEEB, mają być podstawą m.in. do realizacji programów wymiany starych kotłów grzewczych, polityki niskoemisyjnej oraz przyznawania funduszy na działania wpływające na poprawę jakości powietrza.

Zgodnie z prawem od 1 lipca 2021 roku właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW, mają rok na złożenie specjalnej deklaracji - do 30 czerwca 2022 r. Dotyczy to tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca ub.r. Jeśli dom będzie miał nowe źródło ogrzewania i zostanie ono zainstalowane i uruchomione po 1 lipca 2021 r., wówczas zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni. (PAP)

