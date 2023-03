Nadzór budowalny chce wyjaśnień ws. Stadionu Narodowego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uważa, że do czasu usunięcia nieprawidłowości dotyczących konstrukcji dachu na Stadionie PGE Narodowy nie powinny odbywać się imprezy masowe. Wzywa operatora do dostarczenia odpowiednich ekspertyz.

/ PGE Narodowy

Rzeczniczka operatora PGE Narodowego Małgorzata Bajer potwierdziła w rozmowie z PAP, że z PINB wpłynęło pismo z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia w sprawie bezpieczeństwa na stadionie.

"My takie wyjaśnienia dostarczymy jeszcze dziś. Natomiast według naszej opinii nie ma podstawy do wydania negatywnej decyzji co do organizacji imprezy masowej" - powiedziała.

Zgodę na organizację imprezy masowej musi też wydać miasto. "W tej chwili nie ma ani pozytywnej, ani negatywnej decyzji miasta ws. meczu Polska-Albania na Stadionie Narodowym. Na razie sytuacja jest analizowana. Operator jest w kontakcie z nadzorem budowlanym i z tego co wiem ma dostarczyć wymagane dokumenty" - powiedziała PAP rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth. Zaznaczyła, że miasto ma czas na wydanie decyzji do 20 marca. "Jeżeli opinia PINB będzie pozytywna, to my oczywiście też wydamy decyzję pozytywną. Operator wszystkie inne decyzje ma pozytywne" - dodała.

PINB zaznaczył, że z dotychczasowych ekspertyz wynika, że nie zostały usunięte występujące nieprawidłowości elementów konstrukcyjnych dachu stadionu, jak również nie zastosowano rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo konstrukcji, co w ocenie organu budzi obawy o bezpieczeństwo użytkowania stadionu. Nadzór wyjaśnił, że w przesłanej do tej pory ekspertyzie jest mowa o tym, że konstrukcja dachu stadionu jest w stanie stabilnym i chwilowo nie grozi jej awaria. Jednak pod warunkiem, że obciążenia zewnętrzne nie przekroczą stanu obciążenia w jakim konstrukcja dachu znajdowała się wcześniej. W ekspertyzie nadesłanej przez operatora specjaliści zwracają też uwagę na wpływ warunków atmosferycznych: temperatury, warunków burzowych, wiatru i opadów, zastrzegając, iż w przypadku gdy prognoza przekroczy określoną wartość korzystanie ze stadionu będzie zabronione.

W związku z tym PINB wzywa operatora Stadionu PGE Narodowy do złożenia dokumentów w formie opinii technicznej, ekspertyzy, że stadion może być użytkowany bezpiecznie (wszystkie nieprawidłowości w konstrukcji dachu zostały usunięte).

Rzeczniczka PGE Narodowy wyjaśniła, że operator w swoich decyzjach kieruje się opiniami i rekomendacjami ekspertów, którzy jednoznacznie wskazali, że stadion jest miejscem bezpiecznym. Gdyby takiej rekomendacji nie było - zapewniła rzeczniczka - operator na pewno nie zdecydowałby się na organizację meczu czy jakiejkolwiek imprezy na PGE Narodowym.

Bajer przypomniała przy tym, że to także eksperci rekomendowali w listopadzie czasowe zamknięcie stadionu. "Nigdy nie mieliśmy żadnej decyzji administracyjnej wyłączającej stadion z użytkowania. To było z naszej strony dmuchanie na zimne. Działaliśmy w oparciu o opinie naszych ekspertów" - podkreśliła.

Dodała, że rekomendacje i ekspertyzy również zostały przekazane do PINB, a operator od listopada jest w stałym kontakcie zarówno z powiatowym inspektorem, jak i z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.

"Oczywiście, rozumiemy, że wszystkim chodzi o kwestie bezpieczeństwa" - zaznaczyła rzeczniczka. "Mamy nadzieję, że wyjaśnienia, które PINB otrzyma dzisiaj, będą na tyle satysfakcjonujące, że żadnej wątpliwości ze strony powiatowego inspektora nie będzie" - powiedziała.

Pytana o mecz Polska-Albania, odparła, że operator cały czas prowadzi prace zmierzające do jego organizacji na PGE Narodowym i nie widzi powodów, dla których decyzja w tej sprawie miałaby być negatywna. (PAP)

autorki: Marta Stańczyk, Agnieszka Ziemska

