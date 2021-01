Nadchodzi wzrost cen sprzętu komputerowego. Pierwszy producent już podniósł stawki

fot. amirraizat /

Rok 2021 może stać pod znakiem podwyżek cen sprzętu komputerowego – informuje serwis gry-online.pl. Powodem nadchodzących podwyżek są cła, a także spowolniona przez pandemię koronawirus produkcja i niedobory podzespołów na rynku.

Ceny produkowanych przez siebie urządzeń podniósł w ostatnich dniach Asus. Podwyżka dotknęła karty graficzne i płyty główne.

Jak wyjaśnia Juan Jose Guerrero, jeden z dyrektorów w firmie Asus, takie postępowanie wymusiły m.in. rosnące ceny podzespołów i ich niedobór spowodowany opóźnionymi dostawami, co z kolei jest jednym z efektów pandemii koronawirusa.

Jak zaznaczył, Asus wkrótce może podnieść ceny innych komputerowych części. Innym z powodów zapowiadanych podwyżek są utrzymujące się cła będące wynikiem wojny handlowej prowadzonej przez Stany Zjednoczone i Chiny. W ostatnich dniach do produktów objętych wyższym cłem zostały dołączone właśnie karty graficzne. Może się to przełożyć na wzrost cen o ok. 80 dol. (ok. 294 zł wg kursu z 7 stycznia).

MKZ