Nadchodzi ulga dla kierowców. Ropa o 10% tańsza

W ciągu tygodnia ceny ropy Brent spadły o ponad 10%, w piątek wieczorem osiągając najniższy poziom od grudnia. To szansa na nieco tańsze paliwa także na polskich stacjach.

Pod koniec piątkowej sesji baryłka ropy Brent byłą wycenia na 62,78 dolarów, a więc o 2,3% mniej niż dzień wcześniej. A jeszcze tydzień wcześniej za "czarne złoto" płacono 70 dolarów za baryłkę. Oznacza to, że w ciągu sześciu sesji ropa naftowa potaniała o 10,3%.

Tańszą ropę zawdzięczamy chyba przede wszystkim informacjom napływającym ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wydobycie surowca przekroczyło 10 milionów baryłek dziennie, nieznacznie poprawiając poprzedni rekord z... listopada 1970 roku.

A w piątek wieczorem na rynek napłynęły dane o silnym wzroście liczby czynnych szybów naftowych w USA. Liczba wiertni zwiększyła się do 791 z 765 tydzień wcześniej. To sygnał, że najwyższe od ponad 3 lat ceny ropy skłoniły amerykańskich nafciarzy do dalszego zwiększenia wydobycia.

A to zwiększa szanse, że z pewnym opóźnieniem zobaczymy niższe ceny także przy dystrybutorach. "W konsekwencji odnotowanej korekty cen ropy Brent w dół wyraźnie spadają w tym tygodniu hurtowe ceny paliw. Dlatego na stacjach w kolejnych dniach ceny benzyny i oleju napędowego powinny spadać co najmniej 3-5 groszy na litrze" - napisali w najnowszym raporcie analitycy DM Reflex.

KK