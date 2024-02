Nadchodzi prywatyzacja spółek skarbu państwa? MAP jasno odpowiada

Ministerstwo Aktywów Państwowych nie planuje prywatyzacji spółek skarbu państwa - poinformował w Radiu Zet wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek.

/ Ministerstwo Aktywów Państwowych

"Nie ma takich planów w ogóle. Uważamy, że skarb państwa powinien utrzymać te spółki, które ma" - powiedział wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek, zapytany w Radiu Zet o potencjalną prywatyzację niektórych spółek skarbu państwa.

"Część spółek jest spółkami giełdowymi, więc to zarządy powinny dbać, a my jako ministerstwo nadzorujemy to wszystko" - dodał.

mcb/ gor/