Nadchodzi narkotykowa rewolucja. W Glasgow utworzą pomieszczenie do "bezpiecznego zażywania narkotyków"

Władze miejskie Glasgow zaaprobowały utworzenie pierwszego w Wielkiej Brytanii pomieszczenia, gdzie można będzie pod nadzorem i w higienicznych warunkach zażywać narkotyki. Ma to być sposobem na zmniejszenie w Szkocji rekordowej liczby zgonów z powodu narkotyków.

fot. one photo / / Shutterstock

Placówka w Glasgow, która ruszy w przyszłym roku, budzi spore kontrowersje, choć podobne istnieją już w kilku miastach w Europie, Kanadzie i Australii. Ich przeciwnicy twierdzą, że zachęcają one do zażywania narkotyków, zaś zwolennicy przekonują, że zmniejszają one liczbę zgonów spowodowanych przedawkowaniem, ograniczają liczbę osób biorących narkotyki na ulicach i zachęcają uzależnionych do podjęcia leczenia.

Przeciwnikiem takiego rozwiązania jest rząd brytyjski, w którego kompetencjach znajduje się polityka względem narkotyków w całym kraju. Podkreśla on, że nie ma czegoś takiego jak "bezpieczne zażywanie narkotyków", ale MSW oświadczyło, że nie będzie ingerować w szkockie plany.

Szkocki rząd uważa jednak, że jest to jeden ze sposobów na ograniczenie liczby zgonów z powodu zażywania narkotyków. W zeszłym roku z tego powodu w Szkocji zmarło 1051 osób, co jest zauważalnym spadkiem w stosunku do rekordowego roku 2020, gdy było to 1339 zgonów, ale nadal jest to około trzy razy więcej niż na początku XXI wieku. W stosunku do populacji jest to też znacznie więcej niż gdziekolwiek w Europie - wskaźnik zgonów na milion mieszkańców w wieku 15-65 lat wyniósł w Szkocji w zeszłym roku 248 i był ponad trzy razy wyższy niż w zajmującej drugie miejsce w Europie Finlandii oraz ponad trzy razy większy niż w Zjednoczonym Królestwie jako całości.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

bjn/ ap/