Na stacjach paliw zrobiło się drożej

Tak, jak się tego obawialiśmy, mijający tydzień przyniósł zdecydowane podwyżki na stacjach paliw. Analitycy nie mają złudzeń i oczekują, że ceny benzyny i oleju napędowego będą rosły też w przyszłym tygodniu.

Potwierdziło się to, o czym pisaliśmy już na początku maja: koronawirusowa promocja na stacjach paliw dobiega końca. Według danych BM Reflex drugi tydzień z rzędu zaobserwowano wzrost cen benzyn.

Przeciętna cena detaliczna benzyny bezołowiowej 95 podniosła się aż o 11 groszy na litrze i wyniosła 4,03 zł/l. Średnia krajowa cena oleju napędowego poszła w górę o 9 gr/l, do 4,09 zł./l Autogaz podrożał o 3 gr/l, do 1,74 zł/l.

Pamiętajmy, że mówimy tu o cenach średnich dla całego kraju. Stawki na poszczególnych stacjach mogą się jednak bardzo różnić. Przykładowo, we Wrocławiu wciąż nie brakuje miejsc, gdzie można zatankować benzynę lub olej napędowy za mniej niż 4 zł za litr. Ale w skali całej Polski takich stacji jest coraz mniej. Wydaje się, że to już ostatnie chwile, aby zapełnić bak po koszcie poniżej 4 zł/l.

Tak przynajmniej wynika z analizy cen hurtowych. 22 maja PKN Orlen sprzedawał benzynę Eurosuper 95 po 3246 zł/m3. Po doliczeniu VAT-u (akcyza już jest w tej cenie) daje to prawie 4 zł/l. To aż o 25 gr/l więcej niż tydzień temu i o 62 gr/l więcej niż pod koniec kwietnia. Skala podwyżek jest więc drastyczna i jeszcze w niewielkim stopniu została przerzucona na kierowców. Na razie detaliści ostro tną marże, które w marcu i kwietniu osiągnęły rekordowo wysokie poziomy.

Równie gwałtownie – bo także o 25 gr/l – przez ostatni tydzień wzrosły hurtowe ceny oleju napędowego. Płocka rafineria oferowała w piątek to paliwo po 3267 zł/m, czyli po ok. 4,02 zł brutto. W ciągu ostatniego miesiąca ON w hurcie podrożał o 38 gr/l, a więc wyraźnie mniej niż benzyna.

Źródeł droższych paliw należy szukać na rynku ropy naftowej. W piątek około południa ropa Brent była wyceniana na blisko 35 dolarów za baryłkę, a więc dwukrotnie wyżej niż miesiąc temu, gdy notowania czarnego surowca osiągnęły najniższy poziom w tym stuleciu. Równocześnie polska waluta mimo pewnej poprawy obserwowanej w ostatnich dniach pozostaje bardzo słaba, a dolar w dalszym ciągu kosztuje ponad 4 złote. To zwiększa koszty importu surowca i przekłada się na wyższe hurtowe ceny gotowych paliw.

W związku z tym eksperci firmy e-petrol spodziewają się , że w nadchodzącym tygodniu stacje paliw nadal będą podnosić ceny.

- Na polskich stacjach średnia cena benzyny Pb98 ulokuje się na poziomie 4,32-4,44 zł/l, a dla popularnej 95 cena wynieść może 3,97-4,12 zł/l. Zmiana w górę dla oleju napędowego będzie również odczuwalna i jego cena znajdzie się w przedziale 3,99-4,12 zł/l. Nie będzie także obniżek cen autogazu - według naszych prognoz średnia cena tego paliwa wyniesie 1,69-1,78 zł/l – napisano w cotygodniowym raporcie e-petrol.

KK