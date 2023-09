Nadchodzi zastrzyk gotówki dla start-upów. Sprawdź ofertę Funduszy Europejskich

Chcesz założyć własną firmę, masz pomysł na biznes, ale brakuje ci pieniędzy? Oferta Funduszy Europejskich to opcja na dodatkowe źródło finansowania. Sprawdź, z jakich programów możesz skorzystać.

fot. rarrarorro / / Shutterstock

W każdym kwartale tego roku liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wzrasta o około 75-80 tys. Rozpoczynając przygodę z własnym biznesem, warto sprawdzić, na jakie wsparcie finansowe można liczyć. W ramach programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich przedsiębiorcy mogą otrzymać bezzwrotną dotację, kredyt na rozwój udzielny na preferencyjnych warunkach oraz dostęp do usług inkubacyjnych.

Program "Wsparcie w Starcie"

Pierwszym rodzajem wsparcia jest preferencyjna pożyczka na rozpoczęcie działalności, dostępna w ramach rządowego programu "Wsparcie w Starcie". Ten projekt czerpie finansowanie z zasobów Funduszy Europejskich, co poszerza grono osób uprawnionych do skorzystania z pożyczki zwrotnej. Oferta ta charakteryzuje się niskim oprocentowaniem, co sprawia, że jest korzystna. Pożyczając 100 tys. na maksymalny okres spłaty tj. 82 miesiące, nie korzystając z opcji karencji, koszty pożyczki wyniosą niewiele ponad 6 tys. zł, czyli ok. 6 proc. kwoty.

„Platformy Startowe dla nowych pomysłów”

Drugim rodzajem wsparcia z Funduszy Europejskich jest program inkubacyjny. Za jego pośrednictwem można otrzymać bezzwrotną dotację inwestycyjną do 600 tys. zł, a w niektórych przypadkach nawet do 3 mln. zł. To oferta skierowana jest dla tych osób, które zechcą prowadzić swoją działalność gospodarczą w jednym z województw makroregionu Polski Wschodniej.

„Platformy Startowe dla nowych pomysłów” stanowią kompleksową ofertę dla osób rozpoczynających prowadzenie własnej działalności. Pierwszym etapem jest praca nad pomysłem biznesowym zgodnie z indywidualnym Planem Inkubacji, który obejmuje:

usługi podstawowe, w tym m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe oraz wsparcie prawne.

usługi specjalistyczne zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem startupu, niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe, testowanie, weryfikowanie pomysłów i koncepcji – do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego i opracowania MVP.

opiekę̨ managera inkubacji, która umożliwi startupowi dopracowanie produktu lub usługi. W tym weryfikację rynkową modelu biznesowego na takim poziomie, aby możliwe było wejście na rynek z pierwszą sprzedażą.

W sytuacji, gdy „Platforma Startowa” nie będzie mogła zapewnić niezbędnych (z punktu widzenia specyfiki pomysłu biznesowego) usług specjalistycznych, startup będzie mógł dodatkowo liczyć na grant, na zakup niezbędnych usług poza Platformą. Tak wygląda pierwszy etap wsparcia pomysłu – poziom inkubacji.

Dotacja na wdrożenie pomysłu w życie

Kolejnym etapem projektu jest wdrażanie. Z Funduszy Europejskich można otrzymać dofinansowanie na wprowadzenie biznesu na rynek. W tym celu należy złożyć oddzielny wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warto pokreślić, że przedsiębiorcy nie mogą starać się o dotację inwestycyjną bez wcześniejszego przejścia procesu inkubacji z „Platformą Startową”. Pieniądze można przeznaczyć na:

wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,

zakup usług (m.in. informatycznych, technicznych, doradczych),

pokrycie kosztów inwestycji (zakup środków trwałych, surowców i materiałów, patenty, licencje, know-how),

działania marketingowe, w tym promocji międzynarodowej (m.in. udział w targach).

Obecnie czekamy na wybór Platform Startowych, które będą świadczyć usług inkubacyjne. Po ich wybraniu przedsiębiorcy będą mogli zgłosić swój pomysł na nowy biznes. Już teraz można zapoznać się z dokumentacją konkursów, w szczególności z kryteriami oceny wniosków.

fot. Materiał Partnera /