Nadchodzi burza płacowa w Hollywood? Na horyzoncie spór o Netfliksa i AI oraz strajk scenarzystów

Czy nad Los Angeles nadciąga potężna burza płacowa? Hollywood przygotowuje się już do potencjalnego strajku scenarzystów, ruszają bowiem rozmowy ze studiami na temat ich wynagrodzeń. Ich niepowodzenie może doprowadzić do pierwszego od 15 lat trzęsienia ziemi w projektach telewizyjnych i filmowych.

fot. Andy Chinn / / Shutterstock

- Bycie scenarzystą jest teraz trudniejsze niż jeszcze kilka lat temu - wyznają CNN pracownicy branży filmowej.

Amerykańska Gildia Scenarzystów rozpoczęła w minionym tygodniu negocjacje w sprawie kontraktu ze studiami. Po dwóch tygodnia zostaną one zawieszone, by przedstawiciele mogli poinformować pracowników o postępach prac. Wspólne stanowisko muszą uzgodnić do 1 maja, kiedy to wygasa poprzednia ugoda.

Wśród żądań scenarzyści wymieniają m.in. wyższe stawki wynagrodzeń dla pisarzy, zwiększenie składek na fundusze emerytalne i zdrowotne oraz lepsze standardy w miejscu pracy.

Rozmowy będą także toczyć się wobec platform streamingowych, scenarzyści otrzymują bowiem dodatkowe wynagrodzenie, jeśli film lub serial jest pokazywany w telewizji. Niestety serwisy internetowe ich nie uwzględniają. To nie jedyny cios finansowy, jaki przedstawiciele tej branży otrzymują od Netfliksa, HBO i innych. Otóż gdy telewizje średnio zamawiają po 20 odcinków w jednym sezonie, to platformy proszą o znacznie mniej.

Kolejnym punktem spornym może się okazać użycie AI przez studia filmowe. Sztuczna inteligencja udowodniła już, że pisanie idzie jej dość sprawnie. Scenarzyści żądają wyraźnych regulacji odnośnie do użycia jej podczas prac nad produkcjami filmowymi i serialami.

Sojusz Producentów Filmowych i Telewizyjnych reprezentujący hollywoodzkie studia zastrzega, że zasiadł do stołu negocjacyjnego, mając na uwadze przede wszystkim stabilność branży. - Wszystkim zależy na utrzymaniu aktywności produkcyjnej, byśmy wszyscy mgli kontynuować pracę i dostarczać widzom najlepszy produkt rozrywkowy, jaki jest dostępny - czytamy w komunikacie.

