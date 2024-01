Nadchodzi Kanał Zero. Co wiemy o projekcie Krzysztofa Stanowskiego

Już jutro swoją premierę będzie miał Kanał Zero - nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego, w którego tworzenie zaangażowało się wiele znanych nazwisk ze świata mediów oraz różnych dyscyplin od sportu i rozrywki po naukę i ekonomię. Czy giełdowi inwestorzy znajdują tu coś dla siebie?

Na dzień przed oficjalnym startem Kanału Zero znamy już wszystkich prowadzących, których programy pojawią się w youtubowym medium Krzysztofa Stanowskiego. Patrząc na jego przeszłość w Kanale Sportowym oraz osoby zaangażowane w nowy projekt, wiadomo że wśród poruszanych tematów pojawią się również gospodarka i rynki.

Tak przedstawia się główny skład 22 osób mających współtworzyć Kanał Zero, wraz z dziedzinami, którymi będą się zajmować:

Krzysztof Stanowski - główny prowadzący,

Robert Mazurek - polityka,

Tomasz Rożek - nauka,

Marcin Meller - poranne pasmo,

Monika Goździalska - rozrywka,

Jacek "Tede" Graniecki - rozrywka,

Andrzej Twarowski - sport,

Tomasz Raczek- film,

Wojciech Kowalczyk - sport,

Robert Gwiazdowski - gospodarka,

Dariusz Dziektarz - przyroda,

Rafał Zaorski - finanse,

Maciej Dąbrowski - rozrywka,

Andrzej Borcz - biznes,

Jakub Kosikowski - medycyna,

Jarosław Wolski - militaria,

Wojciech Kowalczyk - sport,

Marcin Matczak - prawo,

Bogusław Leśnodorski - prawo,

3 nazwiska pozostają jeszcze tajemnicą.

Wśród osób, które dołączyły do projektu Stanowskiego, nie można pominąć również Mariusza Zielke - dziennikarza śledczego i gospodarczego, autora powieści sensacyjnych i filmu dokumentalnego "Bagno". Zielke pracował przez 10 lat dla "Pulsu Biznesu" i będąc jego autorem zdobył nagrodę Grand Press w kategorii "dziennikarstwo śledcze" za teksty o giełdowych zmowach pt. "Grupa trzymająca władzę".

W skład zarządu Kanału Zero wchodzą, były właściciel oraz prezes Legii Warszawa Bogusław Leśnodorski, prawnik Emil Tomaszewski oraz Marta Sosnowska - żona Krzysztofa Stanowskiego. Całość udziałów w projekcie należy do samego dziennikarza. Głównym sponsorem kanału będą portale Rocket Jobs i Just Join IT.

Od strony zaplecza, projekt Krzysztofa Stanowskiego wspierają także jego dawni współpracownicy z Kanału Sportowego i WeszłoTV. Kulisy powstawania projektu zostały przedstawione w reportażu, który ukazał się na Kanale Zero 23 stycznia.

W ciągu 6 dni od premiery zamieszczony wyżej materiał został odtworzony ponad 938 tys. razy. Kanał Zero zdołał zebrać 536 tys. subskrybentów w 2 miesiące od założenia, publikując w tym czasie 2 materiały wideo. Zebrały one łącznie ponad 2,5 mln wyświetleń. Ten wynik stoi w wyraźnym kontraście z sytuacją w Kanale Sportowym, który mierzy się z odpływem widzów.

Po głośnym odejściu Krzysztofa Stanowskiego jego dawna firma przeżywa poważne problemy. Pomimo miliona subskrybentów, liczba wyświetleń materiałów Kanału Sportowego spadła w styczniu o 85% rdr. (z 19,8 mln do 2,9 mln). Mniej bolesne szacunki wskazują na spadek oglądalności rzędu 60% rdr. Według tej metodologii materiały Kanału Sportowego zaliczyły w styczniu 6,23 mln odtworzeń.

Rynkowe formaty w Kanale Zero

W swoich programach na Kanale Sportowym, Krzysztof Stanowski poruszał się po bardzo wielu tematach, nie pomijając finansów, ekonomii, a nawet kryptowalut. Przy okazji realizowania materiału o Natalii Janoszek, zahaczył o wątek NFT i dowodził, że "gwiazda Bollywood" nie sprzedała w tej formie kolacji za milion złotych. W obaleniu tezy pomógł mu wówczas Rafał Zaorski oraz jego grupa BigShortBets. Znany spekulant pojawił się wcześniej w samodzielnym odcinku 1:1 z Krzysztofem Stanowskim w ramach cyklu Kanału Sportowego "Hejt Park". Podczas programu rozmawiali o kryptowalutach, giełdzie i inwestowaniu.

O tym, że Zaorski będzie miał swój udział w nowym projekcie Stanowskiego spekulowano od czasu, gdy dziennikarz opublikował film z zapowiedzią Kanału Zero. Nagranie odbyło się w apartamencie Zaorskiego.

W końcu plotki doczekały się potwierdzenia i wiadomo już, że Rafał Zaorski pojawi się w nowym projekcie Stanowskiego, tym razem jako prowadzący własny format. Jak ujawnił w rozmowie z Bankier.pl będzie komentował bieżące wydarzenia na rynkach oraz poruszał tematykę piramid i oszustw finansowych. Jego komentarze, w których realizacji ma pomagać mu ekipa BigShortBest, mają trwać od 20 do 30 minut. Spekulant twierdzi, że będzie występował za darmo.

Nie zwalniamy tempa! 🚀Odkrywamy kolejne karty! @rafal_zaorski - Doświadczony inwestor i biznesmen 💰 W #kanalzero podzieli się z nami rozległą wiedzą i praktyką, prowadząc RYNKOWE ZERO 📈



Gotowi do startu? 👀#misjazmiana pic.twitter.com/xyv9pZhPxV — OficjalneZero (@OficjalneZero) January 24, 2024

Za tematy związane z ekonomią i rynkami na Kanale Zero odpowiadać ma również Robert Gwiazdowski - prawnik, komentator gospodarczy i wykładowca Uczelni Łazarskiego. Także on wystąpił najpierw jako gość Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Sportowym. Rozmowa obu panów odbyła się w kwietniu 2021 roku i dotyczyła m.in. podatków, rynków finansowych oraz kryzysów ekonomicznych.

Wysoka Izbo… a nie to nie sejm!



Nową osobą na kanale jest…



Robert Gwiazdowski - prawnik, ekonomista, polityk i ekspert w dziedzinie podatków 💼📈💲#kanalzero #misjazmiana pic.twitter.com/QidfqZVRCz — OficjalneZero (@OficjalneZero) January 24, 2024

Inwestycje Krzysztofa Stanowskiego

Krzysztofowi Stanowskiemu nie można odmówić nosa do nośnych tematów oraz historii, które skupiają uwagę szerokiej publiczności. Poza medialnym wyczuciem dziennikarz ma również biznesowy zmysł i smykałkę do zarabiania pieniędzy. Dowodzą tego miliony ze sprzedaży książek, czy dywidenda Kanału Sportowego albo późniejsza zyskowna sprzedaż udziałów w tym projekcie. Nieco inaczej sprawa wygląda jeśli chodzi o inwestycje Stanowskiego, gdzie kilkukrotnie jego decyzje mogły okazać się dobrym antywskaźnikiem.

Odcinek "Hejt Parku" poświęcony bitcoinowi i innym cyfrowym aktywom, w którym Stanowski rozmawiał z influencerami finansowymi Adrianem Zduńczykiem (CryproBirb) i Wojciechem Gruszką (Pan Paragraf), pojawił się na Kanale Sportowym pod koniec października 2021 roku, a więc miesiąc przed szczytem ostatniej hossy na rynku kryptowalut.

Krzysztof Stanowski wspominał w tamtym odcinku, że sam kupił kryptowaluty. Miało to nastąpić jednak znacznie wcześniej, bo w lutym 2021 roku. Jeśli dziennikarz nie sprzedał ich ze stratą ani nie dokonał dużych roszad w portfelu, w którego skład miały wchodzić ethereum, bitcoin, cardano, BNB i litecon, inwestycja powinna znajdować się teraz na plusie.

Dziennikarz brał również udział w kryptowalutowym projekcie Kinchance. Pomysł polegał na stworzeniu akademii piłkarskiej w Demokratycznej Republice Konga i szkoleniu oraz tokenizacji zawodników. Jak donosił "InnPoland" w marcu 2022, w ciągu kilku dni od uruchomienia projektu jego organizatorom udało się zebrać 20% z 10 mln dolarów przewidzianych na budowę akademii w stolicy DRK - Kinszasie. Chwilę później kryptowalutowa bessa rozkręciła się na długi czas, zamykając kieszenie inwestorów i funduszy.

Jeśli chodzi o rynek akcji, w grudniu 2020 roku Krzysztof Stanowski poinformował o kupieniu walorów CD Projektu. Dziennikarz nabył je po kursie 380 złotych, czyli krótko przed gwałtownym spadkiem notowań, który nastąpił po premierze gry Cyberpunk 2077.

A teraz bede sobie obserwowal kurs akcji 😎😎😎😍😍😍 https://t.co/PNP0yd7iUP — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) December 7, 2020

Innym projektem realizowanym przez Krzysztofa Stanowskiego na styku biznesu i inwestycji był crowdfunding udziałowy na rozwój klubu piłkarskiego KTS Weszło, w którym dziennikarz posiada 80% udziałów. Jak opisywała Gazeta Wyborcza, w momencie IPO wycena spółki wynosiła 22,5 mln złotych. W ramach zbiórki inwestorzy zasilili klubową kasę kwotą 4,5 mln złotych. Projekt zdobył statuetkę Invest Cuffs 2022 w kategorii najlepszy projekt equity crowdfundingowy.

Dziękuję za nagrodę. Wielkie wyróżnienie na Invest Cuffs 2022! pic.twitter.com/Rm8VTXfr2h — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) March 25, 2022

Poza kryptowalutami, CD Projektem i biznesowymi projektami, Krzysztof Stanowski lokuje oszczędności również w nieruchomościach, o czym powiedział podczas "Zebrania zarządu" Kanału Sportowego, gdy padło pytanie o to, w co inwestują jego założyciele. Patrząc na obecną sytuację na tym rynku, ta inwestycja raczej na pewno nie przyniosła mu strat.

- Mam takie wrażenie, że nikt w Polsce nie zabrał się dotąd za YouTuba w sposób metodyczny. Nikt nie wszedł w ten świat z pełnym know-how, zasobami, doświadczeniem dziennikarskim i kontaktami, żeby przejąć to poletko. Chciałbym to zrobić - mówił Krzysztof Stanowski zapowiadając powstanie Kanału Zero. Za kilka miesięcy będzie można ocenić, czy mu się udało.