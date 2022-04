A na deser zjedz talerz i przegryź sztućcami. Produkty polskiej firmy Biotrem

fot. Biotrem / / Facebook

Plastikowe widelce i papierowe kubki to już przeszłość. Teraz przyszła pora na jednorazowe naczynia z otrąb pszennych, które ulegają pełnej biodegradacji poprzez kompostowanie. Trwa to zaledwie 30 dni (nie 500 lat jak przeciętny plastikowy talerzyk). Opracowanie technologii, która podbija świat, nie byłoby możliwe bez funduszy europejskich.

Można to napisać z pełną odpowiedzialnością. Polska firma Biotrem zrewolucjonizowała rynek jednorazowych naczyń i sztućców. Z ich talerzy, misek, półmisków można jeść zarówno gorące, jak i zimne potrawy, podgrzewać je w mikrofalówce czy piekarniku, a później spokojnie wykorzystać, oczywiście po kompostowaniu, do użyźniania ogródka.

Pomysł na nowoczesny upcycling powstał w Zambrowie w północno-wschodniej Polsce. Jerzy Wysocki, właściciel marki, z wykształcenia geodeta, a z rodzinnych tradycji - młynarz z dziada pradziada. Widząc, ile otrąb pszennych jest produktem ubocznym mielenia pszenicy (jeden dzień pracy jego trzech młynów "produkuje" aż ich aż 60 ton), wpadł na pomysł, by je wykorzystać. Dojście metodą prób i błędów do "sprasowanego kawałka łusek z ziaren", który można było wykorzystać jako talerz, zajęło mu około 5 lat. Tak powstały naturalne i ekologiczne naczynia jednorazowe.

Stąd był już tylko krok do dodania PLA, a więc tworzywa otrzymywanego z mączki kukurydzianej, by stworzyć równie "zdrowe" dla nas i środowiska sztućce. Z jednej tony odpadów można wyprodukować do 10 tys. talerzy i misek. Technologia powstała na bazie prac B+R współfinansowanych z Programu Inteligentny Rozwój.

fot. Biotrem / Facebook

Obecnie działalność firmy rozwija się w dwóch kierunkach: zakład produkujący szeroką gamę naczyń i sztućców, które podbijają serca użytkowników nie tylko w Europie, ale i na świecie (w takich krajach jak Liban czy Korea Południowa), oraz badania nad innowacyjnym wykorzystaniem otrąb nie tylko pszennych, ale także kukurydzianych i innych. Unijne fundusze ułatwiły rozwój m.in. poprzez wsparcie przy:

utworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego i Prototypowni w obszarze innowacyjnych na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych (E uropejski Fundusz Regionalny w ramach Osi prorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I);

uzyskaniu ochrony patentowej dwóch wynalazków na wskazanych rynkach międzynarodowych (Europejski Fundusz Regionalny w ramach Osi prorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I);

promocji marki na rynkach zagranicznych (Europejski Fundusz Wsparcia Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach).

Parametry naczyń i sztućców Biotremu Producenci zalecają, by ciepłe potrawy zostały spożyte w przeciągu około 15 minut. Później mogą one przejść zapachem otrąb. Nie zaleca się podawania w nich kawy, herbaty czy zup. Sztućce są przeznaczone do kontaktu z jedzeniem o temperaturze do 40 stopni. Używane mogą być przez około 30 minut. Zarówno naczynia, jak i sztućce, należy przechowywać w suchym miejscu o temperaturze do 25 stopni. WAŻNE: zawierają gluten pszenny.

Produkcja naczyń jednorazowych Bioterm jest zrównoważona, co od kilku ostatnich lat stanowi oczko w głowie Komisji Europejskiej. Pod koniec marca zaproponowała bowiem nowy pakiet rozporządzeń wspierających "Europejski Zielony Ład", który zakłada, że towary zrównoważone staną się normą w UE. Co to oznacza w praktyce? Mają być one trwalsze, niezawodne, wielokrotnego użytku, łatwiejsze w utrzymaniu, odnawianiu i recyclingu oraz energooszczędne. Kluczową kwestią jest także to, by nie tylko finalny produkt był ekologiczny, ale także i projektowanie odbywało się w taki sposób.

Dodatkowo jako konsumenci będziemy mieli prawo do informacji, jaki wpływ na środowisko ma kupowany przez nas produkt, wszystkie będą bowiem posiadały Cyfrowe Paszporty, które pozwolą na odpowiedni recycling czy naprawę. Ułatwią także śledzenie substancji budzących obawy w łańcuchu dostaw.

fot. Biotrem / Facebook

Są to jednak na razie propozycje, pokazujące jednak pewien trend. Wsparcie Funduszy Europejskich dla procesów ekoprojektowania jest również obecny w propozycji Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (programem objęte będzie 5 regionów Polski Wschodniej oraz woj. mazowieckie bez Warszawy i przylegających powiatów).

W propozycji nowego programu przewidziano dotacje na innowacje przez nowoczesne projektowanie (zgodne z z zasadami ekoprojektowania). Firmy będą mogły liczyć na kompleksowe wsparcie od etapu projektowania nowego produktu po jego wdrożenie, dotacja obejmie zarówno zakup usług doradczych w zakresie ekoprojektowania, jak i koszty związane z wdrożeniem do produkcji nowego asortymentu.

fot. Materiał Partnera /

aw