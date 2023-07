Naciągają na Gaz-System. Spółka ostrzega przed inwestycjami w projekty

Spółka Gaz-System ostrzegła we wtorek przed pojawiającymi się w internecie ogłoszeniami zachęcającymi do inwestowania w jej projekty. To oszustwa - wskazał operator systemu przesyłu gazu.

fot. @GAZ_SYSTEM

Jak podał we wtorek na Twitterze Gaz-System, w internecie pojawiają się ogłoszenia, które zachęcają do inwestowania w projekty operatora gazociągów przesyłowych. "To próba oszustwa. Poinformujcie nas mailowo o każdym takim przypadku" - wezwał Gaz-Systen. Spółka zamieściła adres, na który należy przesyłać takie zgłoszenia: zglosfakenews@gaz-system.pl.

W internecie pojawiają się ogłoszenia, które zachęcają do inwestowania w projekty #GAZSYSTEM. To próba oszustwa. Poinformujcie nas mailowo o każdym takim przypadku.



‼️zglosfakenews@gaz-system.pl‼️#StopFakeNews pic.twitter.com/oEbKSY6Iiy — GAZ-SYSTEM (@GAZ_SYSTEM) July 4, 2023

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem terminala LNG w Świnoujściu.

