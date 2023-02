Na wojsko pieniędzy nie zabraknie. W tym roku pobijemy kolejny rekord

Wydatki na zbrojenia będą tylko rosły. W 2022 r. środki przeznaczone na nowe uzbrojenie były ponad dwa razy wyższe niż rok wcześniej. Natomiast w tym roku wydamy na obronność ok. 4 proc. PKB, co stawia nas w czołówce NATO - podaje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

Dziennik przypomniał, że we wtorek zostanie podpisana umowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum firm Polskiej Grupy Zbrojeniowej na dostawy bojowych wozów piechoty Borsuk. "Prawdopodobnie chodzi o ponad 1000 sztuk pojazdów różnych wersji, a szacunkowa wartość tego kontraktu to, co najmniej kilkanaście miliardów złotych" - czytamy w "DGP".

"W ramach realizacji Centralnych Planów Rzeczowych Agencja Uzbrojenia zrealizowała w 2022 r. wydatki o wartości ok. 27,9 mld zł" - mówił w rozmowie z gazetą rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek.

Jak pisze "DGP", dla porównania: rok wcześniej było to mniej niż 13 mld zł, w 2020 r. 14,6 mld zł, a w 2019 r. 9,2 mld zł. "Centralne Plany Rzeczowe to w przeważającej mierze nowy sprzęt w ramach Planu modernizacji technicznej czy zakupu amunicji w ramach Planu zakupu środków materiałowych" - wylicza gazeta.

W 2022 r. wydatki na obronność dobiły do 70 mld zł

Jak podaje dziennik, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że "w sumie polskie wydatki na obronność w 2022 r. były na poziomie ok. 70 mld zł, czyli powyżej 2,5 proc. PKB".

"Jeszcze większy skok środków przeznaczanych na obronność nastąpi w 2023 r. Zapisane w ustawie budżetowej wydatki resortu obrony to prawie 97 mld zł, czyli 3 proc. PKB. Ale do tej kwoty trzeba doliczyć kilkadziesiąt miliardów złotych z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Prawdopodobne jest, że łącznie w tym roku polskie wydatki na obronność przekroczą 130 mld zł, czyli co najmniej 4 proc. PKB" - podaje.

"Mimo że w ubiegłych miesiącach kolejne kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego zapowiadają zwiększanie wydatków na obronność, to wydając w 2023 r. ponad 4 proc. PKB na ten cel, prawdopodobnie Polska byłaby pod tym względem krajem NATO najwięcej wydającym na obronność" - dodaje dziennik. (PAP)

