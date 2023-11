"Na wnuczka" czy "dopłatę do paczki". Oszuści nie próżnują, a ich kreatywność jest nieograniczona

Gry wideo są wykorzystywane do propagandy i werbunku. "Brakuje regulacji prawnych" Gry wideo bywają wykorzystywane do propagandy i werbunku, takie działania - skierowane do dzieci - prowadzą np. Hezbollah i Hamas - powiedział PAP Dominik Swiecicki, ekspert szwedzkiej Agencji Obrony Psychologicznej. Brakuje regulacji prawnych dotyczących tej sfery - zaalarmował.