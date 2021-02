Na wideoszczycie UE rozmowa o tzw. paszportach szczepień

fot. Miriam Doerr Martin Frommherz / Shutterstock

Tempo szczepień w UE, restrykcje wprowadzone przez kraje w związku z pandemią, nowe mutacje oraz tzw. paszporty szczepień to tematy, które pojawią się na zaplanowanym na czwartek wideoszczycie UE - przekazało dziennikarzom w Brukseli wysokie źródło unijne.

„Nowe mutacje stworzyły nowe wyzwania jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się wirusa. Rządy podejmują dodatkowe środki ograniczające, co ma wpływ na jednolity rynek. Wyzwaniem będzie zachowanie balansu między tymi restrykcjami dot. podróży a właściwym funkcjonowaniem jednolitego rynku” – powiedział unijny urzędnik.

Dodał, że na wideoszczycie pojawi się też kwestia tzw. certyfikatów szczepień Covid-19. „Prace techniczne idą szybko do przodu. Pytanie jest, w jakim momencie zdecydujemy się na wykorzystanie tych certyfikatów. Ciągle praca przed nami. Brakuje nam nadal informacji, czy można przenosić wirusa po tym, gdy zostało się zaczepionym” – powiedział. Urzędnik dodał, że w UE jest jednak szerokie porozumienie co do tego, że prace dot. certyfikatów muszą być kontynuowane.

Rozmówca wskazał, że tematem będą również opóźnienia w dostawach szczepionek od firm farmaceutycznych do państw członkowskich. "Są apele o więcej przejrzystości w tej sprawie. Państwa członkowskie są informowane, kontrakty zostały pokazane europarlamentowi, przy poszanowaniu klauzul poufności" - powiedział.

Źródło przekazało też, że jak dotąd ani Chiny, ani Rosja nie przedstawiły wniosku o autoryzację swoich szczepionek i dopuszczenie ich do obrotu na terenie UE.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował w liście do przywódców, że priorytetowym tematem wideoszczytu unijnych przywódców, który rozpocznie się w czwartek, będzie przyspieszenie szczepień i zwiększenie produkcji szczepionek przeciwko Covid-19.

Odnosząc się do restrykcji nakładanych przez państwa członkowskie z powodu koronawirusa, stwierdził, że nadal mogą być potrzebne ograniczenia dotyczące nieistotnych podróży. Zastrzegł jednak, że przepływ towarów i usług na jednolitym rynku pozostaje kluczowy.

Premierzy Polski, Hiszpanii, Danii i Belgii oraz prezydent Litwy napisali wcześniej list do Michela, w którym apelują o zwiększenie dostaw szczepionek i przyspieszenie prac nad zwiększeniem mocy produkcyjnych w UE.

"Nadzwyczajny szczyt UE w tym tygodniu odbywa się we właściwym czasie. Terminowy dostęp Europy do wystarczającej liczby szczepionek pozostaje nierozwiązanym wyzwaniem. Pomimo bezprecedensowo szybkiego rozwoju nowych szczepionek o wysokiej jakości, trudności produkcyjne nie ustają i prowadzą do poważnych opóźnień. W połączeniu z pojawieniem się nowych mutacji COVID może to zagrozić naszej drodze do pełnej odbudowy i normalnego życia” – czytamy w liście Mateusza Morawieckiego, Pedro Sancheza, Mette Frederiksen, Alexandra De Croo i Gitanasa Nausedy.

Wideoszczyt UE rozpocznie się w czwartek i potrwa do piątku.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ tebe/