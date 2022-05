Na wakacje pojedziemy szybciej. Będą nowe drogi

/ GDDKiA

Łatwiej dojedziemy nad morze, domknie się połączenie Rzeszowa z Warszawą i autostradą A2, zniknie ograniczenie prędkości na budowanej A1. Ale będą też utrudnienia z powodu remontów - podano w środę w "Rzeczpospolitej".

Z informacji zebranych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że jeszcze przed wakacjami kierowcy zyskają ponad 140 kilometrów nowych szybkich dróg. "To mniej niż połowa z zapowiadanych na cały 2022 r. 345 km, ale znacząco usprawni podróże wybierającym się na urlopy. Będzie łatwiej dojechać m.in. z Warszawy nad morze, domknięta zostanie ważna część szlaku Via Carpatia, poprawią się warunki podróżowania samochodem na Pomorzu i w województwie kujawsko-pomorskim" - czytamy.

Dodano, że od stycznia do ruchu włączono na razie tylko jeden nowy odcinek – przeszło 8 km drogi ekspresowej S19 od miejscowości Zdziary do Rudnika nad Sanem. Za to już w najbliższy piątek ma być otwarty kolejny, znacznie dłuższy fragment tej ekspresówki: 20 km pomiędzy Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) domknie to budowę strategicznej dla całej Polski Wschodniej Via Carpatii pomiędzy Lublinem a Rzeszowem - napisano.

"Oddając do ruchu odcinek S19 Niedrzwica Duża– Kraśnik Północ połączymy stolice dwóch województw – lubelskiego i podkarpackiego. Dzięki temu Rzeszów zyska nieprzerwane, ekspresowe połączenie z Warszawą i autostradą A2, a z Lublina będzie można szybko dojechać do autostrady A4" – mówi, cytowany przez "Rz", Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). W rezultacie usprawni się nie tylko ruch regionalny, ale także biznesowy i turystyczny.

Jak napisała gazeta, w końcu czerwca zostaną otwarte dwa odcinki drogi ekspresowej S5. Będzie to 23,4-kilometrowy fragment Nowe Marzy–Świecie Południe oraz o kilometr krótszy – od Świecia do węzła Bydgoszcz Północ. "W sumie 46 km. Co prawda budowa jeszcze definitywnie się nie zakończy: na koniec przyszłego miesiąca drogowcy zapewnią jednak już pełną przejezdność trasy, a koniec prac nastąpi w sierpniu. Za to całkowicie zakończą się z końcem czerwca roboty na trasie S6 Strzebielino–Gdynia Wielki Kack, usprawniając wyjazd z aglomeracji trójmiejskiej w kierunku Słupska i Koszalina. Od początku wakacji będzie łatwiej podróżować trasą S7 na północ od Warszawy" - podano.

Jak zaznaczono, planowane jest włączenie do ruchu dwóch odcinków: Pieńki– Płońsk oraz Napierki–Mława, każdy liczący ok. 14 km. S7 dla podróżujących pomiędzy Warszawą a Gdańskiem to bezpłatna alternatywa dla połączenia autostradami A2 i płatną A1, więc udrożnienie tej ekspresówki przyciągnie kolejnych kierowców. "Na koniec czerwca planowane jest jeszcze oddanie części zachodniej obwodnicy Łodzi – przeszło 12-kilometrowego odcinka Łódź Lublinek–Aleksandrów Łódzki. Na przełomie czerwca i lipca gotowy będzie także półtorakilometrowy węzeł Kijewo na autostradzie A6 pod Szczecinem. Z kolei już w czasie wakacji, w sierpniu, kierowcy pojadą nowym, długim na przeszło 23 km kawałkiem drogi ekspresowej S61 od Szczuczyna do węzła Ełk Południe" - napisała "Rz". (PAP)

oloz/ amac/