Na te zawody będzie zapotrzebowanie w USA. Podobne trendy mogą być także u nas

fot. Andrii Yalanskyi / / Shutterstock

Pielęgniarka, serwisant turbin wiatrowych czy pracownicy hoteli i restauracji – zdaniem amerykańskiego Biura Statystyki Pracy na te zawody będzie największy popyt w najbliższych latach. Za prognozami z rynku pracy USA stoją skutki pandemii COVID-19. A to oznacza, że podobne trendy mogą dotyczyć naszego rodzimego rynku.

Biuro Statystyki Pracy z USA (org. U.S. Bureau of Labor Statistics) opublikowało listę 20 zawodów, na które w ciągu najbliższej dekady będzie największe zapotrzebowanie. Najpilniej poszukiwanymi specjalistami na przestrzeni lat 2021-31 mają być przedstawiciele opieki zdrowotnej, branży IT i OZE oraz stanowiska związane z sektorem usług, jak kucharze, bileterzy czy pracownicy hoteli.

Lista 20 zawodów, które mogą odnotować największy wzrost zatrudnienia w najbliższej dekadzie w USA (lata 2021-31) Zawód Szacunkowy procentowy wzrost zatrudnienia [proc.] Pielęgniarka +46 Technik serwisowy turbin wiatrowych +44 Woźny, obsługa lobby, bileterzy +41 Operator projekcji filmowych +40 Kucharz +37 Analityk +36 Analityk bezpieczeństwa informacji +36 Zawodowy sportowiec +35 Analityk danych +33 Sędzia sportowy, arbiter, urzędnik sportowy +32 Web deweloper +30 Opiekun zwierząt +30 Choreograf +30 Taksówkarz +28 Menadżer opieki zdrowotnej +28 Logistyk +28 Asystent lekarza +28 Instalator systemów fotowoltaicznych +27 Treser zwierząt +27 Asystent fizjoterapeuty +26 Źródło: U.S. Bureau of Labor Statistics (Biuro Statystyki Pracy)

Najpilniej poszukiwanymi pracownikami będą pielęgniarki oraz pielęgniarze. Szacunkowo liczba wakatów ma wzrosnąć o blisko połowę. To nie jedyny zawód związany z medycyną, bo na liście znaleźli się jeszcze asystenci lekarzy i fizjoterapeutów oraz menadżerowie opieki zdrowotnej. Duże zapotrzebowanie na personel medyczny może być jednym ze skutków nie tylko starzenia się społeczeństwa, ale również pandemii COVID-19. Ten drugi czynnik widoczny jest również po innych branżach.

Widać to na przykładzie specjalistów IT, których łącznie na liście znalazło się czterech reprezentantów branży. To może mieć związek z naciskiem firm na większą cyfryzację swoich usług oraz fakt, że coraz popularniejszym modelem pracy, podobnie jak w Polsce, jest wykonywanie swoich obowiązków zdalnie. A to wymaga od przedsiębiorstw większego zabezpieczenia w sieci i większej analizy danych.

Wysokie prognozy obejmują również sektor usług. To może oznaczać, że po ograniczeniach w gospodarce wynikających z lockdownów restauracje, hotele oraz kina na nowo zatrudniają pracowników.

E-book Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Drugim zawodem, który będzie cieszyć się dużą popularnością, jest technik serwisowy turbin wiatrowych. To obok instalatora systemów fotowoltaicznych reprezentant branży związanej z odnawialnymi źródłami energii. Ich obecność oraz prognozy dla specjalistów mogą oznaczać większe inwestycje w alternatywne źródła pozyskiwania energii. Podobny trend utrzymuje się w naszym regionie, na co wpływ ma nie tylko agresja Rosji na Ukrainę, ale również długofalowa polityka Unii Europejskiej względem OZE.

Alan Bartman